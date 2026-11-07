Mr Pips: Không cần can thiệp, thị trường chứng khoán đã đủ khó để nhà đầu tư thua lỗ

Sáng 7/11, phiên xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền tiếp tục với phần tranh luận và tự bào chữa của các bị cáo.

Đáng chú ý, khi trình bày trước Hội đồng xét xử, Phó Đức Nam đề cập đến hoạt động của các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế do mình điều hành. Bị cáo không đồng tình với cáo buộc đã can thiệp vào kết quả thắng thua của khách hàng tham gia giao dịch trên các sàn này.

Bị cáo Phó Đức Nam phủ nhận cáo buộc can thiệp vào kết quả thắng, thua của nhà đầu tư, cho rằng điều này là không cần thiết bởi "thị trường này đã đủ khó để các khách hàng thua cuộc rồi".

Đây là một trong những nội dung được Phó Đức Nam đưa ra nhằm phản bác cáo buộc trong quá trình tự bào chữa tại phiên tòa.

Cũng liên quan đến vụ án, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cho rằng mức án tù chung thân mà Viện Kiểm sát đề nghị đối với mình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là quá nặng. Ngọ trình bày rằng khi bắt đầu tham gia làm việc vào năm 2019, hệ thống các sàn giao dịch đã được thành lập và vận hành từ trước. Do đó, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại vai trò và mức độ trách nhiệm của mình.

Trong khi đó, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại đề nghị xử lý nghiêm những người giữ vai trò chủ chốt trong đường dây. Theo trình bày tại tòa, có nhà đầu tư bị chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng khi tham gia các sàn giao dịch của nhóm Phó Đức Nam.

Một nữ bị hại cũng cho biết dù đã có kiến thức và sự cảnh giác nhất định, bà vẫn mất hàng tỷ đồng. Ban đầu, số tiền đầu tư không lớn nhưng sau đó tăng dần. Theo lời bị hại, ngay cả khi khách hàng cạn tiền, các đối tượng vẫn thúc giục vay thêm để tiếp tục nạp vào tài khoản, tránh nguy cơ mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án tổng hợp tù chung thân đối với Phó Đức Nam về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Các nội dung bị cáo đưa ra trong phần tự bào chữa hiện đang được Hội đồng xét xử xem xét.