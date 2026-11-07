VN-Index mất gần 1%, chuyên gia khuyến nghị gì cho nhà đầu tư?

Trước diễn biến thị trường còn nhiều biến động, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, hạn chế sử dụng margin và chờ cơ hội giải ngân tại vùng hỗ trợ 1.700-1.720 điểm.

Thanh khoản cải thiện, khối ngoại giảm bán ròng

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch 2-6/11 với VN-Index giảm 16,26 điểm (0,93%), xuống 1.725,36 điểm. Đây là tuần giảm thứ hai liên tiếp, sau khi chỉ số mất 1,83% trong tuần cuối tháng 10.

Trong hai phiên đầu tuần, VN-Index lần lượt giảm 30,9 điểm và 11,1 điểm, có thời điểm thủng mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy giúp chỉ số tăng 33,4 điểm trong phiên 4/11 và thêm 7,71 điểm trong phiên 5/11. Đến phiên cuối tuần, áp lực bán quay trở lại khiến VN-Index mất 15,37 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 3,99 điểm (1,58%), lên 256,73 điểm, trong khi VN30 giảm 0,47%, xuống 1.846,04 điểm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch 2-6/11 với VN-Index giảm 16,26 điểm (0,93%), xuống 1.725,36 điểm. (Ảnh minh hoạ)

Theo Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), khối lượng giao dịch trên HoSE tăng 28,4% so với tuần trước, cho thấy lực cầu bắt đáy cải thiện. Tuy nhiên, dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều, chủ yếu tập trung ở nhóm chứng khoán và bất động sản vốn hóa vừa, nhỏ.

Khối ngoại bán ròng hơn 802 tỷ đồng trên hai sàn, trong đó HoSE bị bán ròng gần 869 tỷ đồng, còn HNX được mua ròng hơn 66 tỷ đồng. Con số này giảm gần 70% so với mức bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong tuần trước.

Đáng chú ý, phiên 6/11, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng gần 500 tỷ đồng. KDH được mua ròng mạnh nhất với hơn 170 tỷ đồng, tiếp đến là VND, VIX và MSN. Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng hơn 151 tỷ đồng, VCB khoảng 111 tỷ đồng.

Chứng khoán Mỹ giảm, tác động chủ yếu đến tâm lý

Trước diễn biến giảm sâu của chứng khoán Mỹ và nhiều thị trường quốc tế, các chuyên gia nhận định tác động đến Việt Nam chủ yếu thông qua tâm lý nhà đầu tư, trong khi ảnh hưởng trực tiếp không quá lớn.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư, Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), cho rằng khi các thị trường lớn đồng loạt đi xuống, tâm lý thận trọng có thể lan sang thị trường trong nước. Tuy nhiên, áp lực này khó kéo dài trong cả phiên giao dịch.

Theo ông Minh, nguyên nhân khiến chứng khoán thế giới điều chỉnh đến từ lo ngại các kế hoạch đầu tư và chính sách hỗ trợ AI có thể bị xem xét lại, cùng nguy cơ chậm triển khai các trung tâm dữ liệu tại Mỹ do những tranh luận về tác động đến hạ tầng điện, nguồn nước và môi trường.

Bên cạnh đó, cổ phiếu công nghệ và AI đã tăng mạnh trước đó. Khi xuất hiện thông tin bất lợi, nhà đầu tư gia tăng chốt lời, tạo áp lực bán trên thị trường.

Cùng quan điểm, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Vĩ mô và Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán VNDIRECT, cho rằng đà giảm của chứng khoán Mỹ chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu AI, trong khi thị trường Việt Nam chưa có nhóm cổ phiếu tương tự với quy mô và mức độ ảnh hưởng lớn.

Do đó, tác động trực tiếp đến chứng khoán Việt Nam không đáng kể và chủ yếu mang tính ngắn hạn.

Mốc 1.700 điểm quyết định xu hướng ngắn hạn

Về triển vọng thị trường, ông Đinh Quang Hinh khuyến nghị nhà đầu tư tập trung theo dõi các yếu tố trong nước, đặc biệt là diễn biến giá dầu, lạm phát và chính sách tiền tệ.

Nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, mặt bằng lãi suất ổn định và có xu hướng giảm, thị trường chứng khoán vẫn có cơ hội cải thiện. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để giải ngân từng phần, đồng thời duy trì danh mục cân bằng và hạn chế đòn bẩy tài chính.

Ở góc độ kỹ thuật, SHS đánh giá VN-Index đang trong trạng thái tích lũy kém tích cực, với vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm và kháng cự tại 1.770 điểm. Thị trường cần động lực đủ mạnh từ nhóm ngân hàng và cổ phiếu Vingroup để đảo chiều xu hướng giảm kéo dài từ tháng 9.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán VPS cho rằng VN-Index đang nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ 1.700-1.720 điểm. Nếu giữ vững khu vực này, chỉ số có thể hướng tới vùng kháng cự 1.760-1.780 điểm.

Các chỉ báo kỹ thuật MACD và RSI trên đồ thị ngày đồng loạt hướng xuống. Trên đồ thị giờ, các chỉ báo động lượng suy yếu, trong khi VN-Index vẫn nằm dưới mây Kumo. Điều này cho thấy nhịp điều chỉnh ngắn hạn chưa kết thúc.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp lý, không sử dụng margin cao và tránh mua đuổi trong những nhịp hồi phục nhanh. Việc giải ngân nên thực hiện từng phần khi chỉ số lùi về vùng 1.700-1.720 điểm và xuất hiện tín hiệu giữ vững hỗ trợ.

Về lựa chọn cổ phiếu, nhà đầu tư nên ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, kết quả kinh doanh quý III tích cực và thanh khoản cải thiện, tập trung chọn lọc ở các nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.