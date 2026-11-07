PNJ bất ngờ muốn rút sạch vốn khỏi công ty cầm đồ sau chưa đầy 8 tháng

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Giải pháp Tài sản An Tín.

Cụ thể, PNJ dự kiến chuyển nhượng toàn bộ 3,25 triệu cổ phần đang nắm giữ tại An Tín, tương đương 65% vốn điều lệ. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, với ngành nghề kinh doanh chính được đăng ký là dịch vụ cầm đồ.

Theo nghị quyết, HĐQT PNJ giao Ban Dự án Công ty An Tín phối hợp cùng Tổng Giám đốc xây dựng phương án thoái toàn bộ vốn đầu tư, sau đó trình HĐQT xem xét, phê duyệt trước khi triển khai thực hiện. PNJ chưa công bố mức giá dự kiến, đối tác nhận chuyển nhượng hay thời điểm thực hiện giao dịch.

Quyết định trên được đưa ra khi An Tín mới thành lập chưa đầy 8 tháng. Trước đó, ngày 28/2/2026, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con mang tên Công ty Cổ phần Giải pháp Tài sản An Tín, có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Trong đó, PNJ góp 32,5 tỷ đồng bằng tiền mặt, tương đương 65% vốn điều lệ.

An Tín chính thức được thành lập ngày 11/3/2026, đặt trụ sở tại số 159C Phan Đăng Lưu, TP.HCM. Hai cổ đông sáng lập còn lại là ông Nguyễn Thanh Liêm, sở hữu 20% vốn và bà Phan Thị Xuân Mai, nắm giữ 15%.

Từ tham vọng mở rộng sang cầm đồ đến kế hoạch rút vốn

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra tháng 4/2026, PNJ từng công bố việc thành lập An Tín để tham gia lĩnh vực cầm đồ. Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung khi ấy cho biết việc thành lập An Tín là bước đi đầu tiên trong chiến lược mở rộng sang các công ty thành viên mới.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Phan Quốc Công nhấn mạnh bán lẻ trang sức vẫn là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của PNJ trong 5 năm tới. Tuy nhiên, doanh nghiệp định hướng mở rộng sản phẩm và dịch vụ dựa trên nhu cầu khách hàng theo hướng toàn diện, đồng thời phát triển các công ty con có mức độ tự chủ cao hơn.

Việc tham gia lĩnh vực cầm đồ vì vậy từng được xem là một phần trong kế hoạch mở rộng hệ sinh thái kinh doanh của doanh nghiệp trang sức này.

Theo báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2026, PNJ đã góp 32,5 tỷ đồng vào An Tín. Đây là khoản đầu tư mới phát sinh trong năm 2026.

Quyết định thoái vốn diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của PNJ đối mặt nhiều khó khăn. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm mạnh 62%, xuống còn khoảng 609 tỷ đồng, khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ gần 19,8% xuống 8,7%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, PNJ báo lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi 496 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của PNJ đạt khoảng 32.704 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ còn khoảng 471 tỷ đồng, giảm tới 71%.

Ngoài quyết định thoái vốn tại An Tín, PNJ mới đây cũng ghi nhận biến động nhân sự cấp cao khi ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc cao cấp phụ trách Tài chính, xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 17/11/2026.