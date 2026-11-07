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Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 7/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

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Giá vàng hôm nay 7/11/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999, vàng nhẫn và vàng miếng tại PNJ cùng các thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng 4 số 9, vàng ta, vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay, chứa đến 99,99% là vàng nguyên chất và chỉ có 0,01% tạp chất.

Do chứa gần như hoàn toàn vàng nguyên chất nên vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm, rất mềm, dễ uốn, dễ trầy xước và khó gắn đá hay đánh bóng tinh xảo như các loại vàng tây.

Trên thị trường, giá vàng 9999 thường biến động theo giá vàng thế giới, tỷ giá và cung cầu trong nước, đồng thời có sự chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của từng doanh nghiệp.

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 7/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng nhẫn tròn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 7/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng 7/11/2026, giá vàng miếng SJC 999.9 được PNJ niêm yết ở mức 13,8 - 14,1 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá nhẫn trơn PNJ 999.9 giao dịch ở mức 13,63 - 14,03 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 170.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng tại PNJ tính đến 7h ngày 7/11/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

13.800.000

14.100.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.630.000

14.030.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.630.000

14.030.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.470.000

13.920.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

13.630.000

14.030.000

đồng/chỉ

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

13.630.000

14.030.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

13.456.000

13.906.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

13.189.000

13.809.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

13.161.000

13.781.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

12.131.000

12.751.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

9.450.000

10.440.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

8.476.000

9.466.000

đồng/chỉ

Vàng 650 (15.6K)

8.058.000

9.048.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

7.501.000

8.491.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.153.000

8.143.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

4.801.000

5.791.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.230.000

5.220.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

3.645.000

4.635.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 7/11/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.800.000

14.100.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.630.000

14.030.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.800.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.650.000

14.050.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

13.800.000

14.100.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.650.000

14.050.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.650.000

14.050.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.650.000

14.050.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

13.450.000

13.950.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.750.000

14.100.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.750.000

14.050.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.750.000

14.050.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

Theo Hoàng Lan/VTCNews

VTC News

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