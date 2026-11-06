Từ nay, các ngân hàng như Agribank, Nam A Bank, OCB,... sẽ tự động từ 15.000 - 130.000 đồng/tháng với người dùng tài khoản sau

Thời gian gần đây, một số ngân hàng thương mại đã thông báo điều chỉnh phí dịch vụ SMS Banking – dịch vụ gửi tin nhắn thông báo biến động số dư tài khoản qua điện thoại.

Tại OCB, từ ngày 1/11/2026, ngân hàng chính thức điều chỉnh phí SMS Banking đối với khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ (MSME).

Cụ thể, với số lượng không quá 20 tin nhắn/tháng/thuê bao/khách hàng, mức phí được áp dụng là 15.000 đồng/tháng. Từ tin nhắn thứ 21 trở đi, khách hàng phải trả thêm 700 đồng cho mỗi tin nhắn vượt ngưỡng. Các mức phí này chưa bao gồm VAT.

Đáng chú ý, OCB cũng thông báo thu bổ sung phí SMS Banking phát sinh trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4/2026 do một số khoản phí chưa được ghi nhận đầy đủ trong quá trình đối soát dữ liệu. Việc thu bổ sung được triển khai từ ngày 2/11/2026, căn cứ số lượng tin nhắn khách hàng thực nhận và biểu phí đã công bố. Ngân hàng cho biết không thu thêm phí phạt hoặc lãi chậm trả đối với khoản phí này.

Tại Nam A Bank, biểu phí SMS Banking mới được áp dụng từ kỳ thu phí tháng 11/2026 đối với cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.

Với khách hàng cá nhân sử dụng các nhà mạng ngoài Viettel, mức phí tăng từ 12.000 đồng lên 22.000 đồng/tháng đối với 1-15 tin nhắn. Nếu phát sinh từ 16 tin nhắn trở lên, khách hàng phải trả 22.000 đồng phí cố định và 765 đồng cho mỗi tin nhắn kể từ tin thứ 16.

Đối với khách hàng tổ chức sử dụng các nhà mạng ngoài Viettel, mức phí cũng tăng từ 12.000 đồng lên 33.000 đồng/tháng cho 1-15 tin nhắn. Từ tin nhắn thứ 16 trở đi, ngân hàng thu thêm 765 đồng/tin nhắn.

Riêng với khách hàng sử dụng mạng Viettel, Nam A Bank áp dụng biểu phí theo từng mức sản lượng tin nhắn. Khách hàng cá nhân phải trả từ 11.000 đồng đến 22.000 đồng/tháng, tùy số lượng tin nhắn phát sinh. Trong khi đó, khách hàng tổ chức chịu mức phí 55.000 đồng/tháng nếu phát sinh từ 1-500 tin nhắn và 110.000 đồng/tháng nếu vượt 500 tin nhắn.

Các mức phí mới của Nam A Bank đã bao gồm VAT.

Trước đó, từ ngày 5/10/2026, Agribank cũng điều chỉnh phí SMS Banking đối với khách hàng tổ chức theo chính sách phí dịch vụ tin nhắn của các nhà mạng.

Theo biểu phí mới, khách hàng tổ chức có số lượng từ 0-500 tin nhắn/thuê bao/tháng phải trả 70.000 đồng. Trường hợp phát sinh trên 500 tin nhắn/tháng, mức phí được áp dụng là 130.000 đồng. Các mức phí này chưa bao gồm VAT.

Như vậy, tại cả ba ngân hàng, việc điều chỉnh biểu phí đều khiến khách hàng phải lưu ý hơn đến chi phí duy trì dịch vụ SMS Banking. Các khoản phí được ngân hàng thu theo chu kỳ và tự động trích từ tài khoản thanh toán.

Để hạn chế chi phí, các ngân hàng đồng thời khuyến nghị khách hàng chuyển sang sử dụng tính năng thông báo biến động số dư trên ứng dụng ngân hàng số.