Ngân hàng khuyến cáo người dùng xóa ngay tất cả ảnh chụp ảnh màn hình có thông tin sau

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) gửi cảnh báo tới khách hàng về DarkSword, một biến thể phần mềm độc hại mới trên hệ điều hành iOS do công ty bảo mật iVerify phát hiện. Mã độc này tấn công qua lỗ hổng trên các phiên bản iOS từ 18.4 đến 18.7. Người dùng chỉ cần mở một website bị nhiễm mã độc bằng Safari là iPhone đã có thể bị xâm nhập, dù không cài ứng dụng hay cấp thêm quyền nào.

Sau khi vào được máy, DarkSword âm thầm lấy mật khẩu và thông tin xác thực lưu trong chuỗi khóa của iPhone, nội dung trong Ghi chú và Ảnh, danh sách các ứng dụng ví tiền mã hóa, cùng danh bạ, tin nhắn và lịch sử cuộc gọi. Chủ thiết bị vì thế có thể bị lộ thông tin cá nhân và mất quyền kiểm soát tài khoản.

ABBank không phải ngân hàng đầu tiên cảnh báo về mã độc này. Từ cuối tháng 10, VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank, ACB,... đã lần lượt gửi thông báo tới khách hàng dùng iPhone, đều khuyến nghị cập nhật hệ điều hành để giảm nguy cơ mất thông tin và tài sản.

Để tự bảo vệ, ABBank khuyên khách hàng cập nhật iOS lên phiên bản mới ngay hôm nay, bằng cách vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung rồi Cập nhật phần mềm. Ngân hàng cũng khuyên khách hàng không nhấn vào liên kết lạ và không cung cấp thông tin xác thực cho bất kỳ ai. Mật khẩu và cụm từ khôi phục ví tiền mã hóa không nên lưu trong Ghi chú hay dưới dạng ảnh chụp màn hình.

Nếu nghi ngờ thiết bị đã bị xâm nhập, khách hàng nên ngắt kết nối và ngừng dùng máy. Sau đó, dùng một thiết bị an toàn khác để đổi mật khẩu, đăng xuất các phiên đăng nhập và bật xác thực hai yếu tố. Khi sao lưu dữ liệu quan trọng, khách hàng nên tránh khôi phục từ các bản sao lưu hoặc cấu hình đáng ngờ, đồng thời gọi ngay hotline 1800 1159 của ABBank để được hỗ trợ khóa tài khoản.