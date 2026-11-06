Nhân viên ngân hàng ngừng giao dịch rút tiền 240 triệu đồng của cụ ông U80, báo công an tới xác minh
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên Ngân hàng LPBank đã chủ động tạm dừng giao dịch, đồng thời thông báo cho Công an phường Việt Trì.
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Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên Ngân hàng LPBank đã chủ động tạm dừng giao dịch, đồng thời thông báo cho Công an phường Việt Trì. Ngay sau đó, cán bộ Công an đã có mặt tại ngân hàng, phối hợp xác minh và trực tiếp tuyên truyền, giải thích để ông Phấn nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo. Nhờ được hướng dẫn kịp thời, ông Phấn đã nhận thức được nguy cơ, quyết định dừng giao dịch, qua đó bảo toàn toàn bộ số tiền 240 triệu đồng.
Vụ việc cho thấy hiệu quả thiết thực trong công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong phát hiện, ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong bảo vệ tài sản của khách hàng.
Qua đây, Công an phường Việt Trì khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại, tài khoản không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin và thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.
Việt Nam hàng ngày