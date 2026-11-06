Mất khả năng lao động vĩnh viễn có được miễn trả nợ ngân hàng?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Về vấn đề này, theo quy định của pháp luật, việc người vay mất khả năng lao động vĩnh viễn không đồng nghĩa với việc khoản nợ ngân hàng đương nhiên được miễn hoặc xóa bỏ.

Về nguyên tắc, người vay có nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ nợ gốc và lãi theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Nghĩa vụ này không tự động chấm dứt khi người vay gặp tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mất khả năng lao động, dẫn đến không còn nguồn thu nhập để trả nợ.

Tuy nhiên, nếu gặp khó khăn về tài chính và không thể trả nợ đúng hạn, khách hàng có thể chủ động liên hệ với ngân hàng để trình bày hoàn cảnh, đề nghị xem xét phương án hỗ trợ phù hợp.

Căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng trả nợ của khách hàng và quy định hiện hành, ngân hàng có thể xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ hoặc miễn, giảm lãi vay và phí theo quy định nội bộ. Việc áp dụng các biện pháp này không mang tính tự động mà phụ thuộc vào kết quả xem xét của ngân hàng đối với từng trường hợp cụ thể.

Bên cạnh đó, nếu khoản vay có tham gia bảo hiểm, khách hàng cần kiểm tra các điều khoản trong hợp đồng để xác định quyền lợi được hưởng. Một số sản phẩm bảo hiểm có quy định chi trả khi người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc mất khả năng lao động theo những điều kiện nhất định.

Trường hợp thuộc phạm vi bảo hiểm và đáp ứng đầy đủ điều kiện chi trả, công ty bảo hiểm có thể thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền theo quyền lợi đã thỏa thuận. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp mất khả năng lao động đều được bảo hiểm chi trả và số tiền được thanh toán cũng không nhất thiết bằng toàn bộ dư nợ ngân hàng.

Đối với khoản vay có tài sản thế chấp, nếu khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng có thể xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ khi có căn cứ xử lý theo thỏa thuận và quy định pháp luật. Việc người vay mất khả năng lao động không đương nhiên làm chấm dứt quyền xử lý tài sản bảo đảm của ngân hàng.

Do đó, khi rơi vào hoàn cảnh này, khách hàng nên sớm thông báo cho ngân hàng, cung cấp hồ sơ y tế và các giấy tờ chứng minh tình trạng sức khỏe, khó khăn tài chính để được xem xét phương án xử lý khoản vay. Nếu có tham gia bảo hiểm, khách hàng cũng cần liên hệ với doanh nghiệp bảo hiểm để được hướng dẫn thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi.

Như vậy, mất khả năng lao động vĩnh viễn không đồng nghĩa với việc người vay được miễn nghĩa vụ trả nợ ngân hàng. Việc hỗ trợ xử lý khoản vay, miễn, giảm lãi và phí hoặc chi trả bảo hiểm (nếu có) sẽ được xem xét trên cơ sở quy định pháp luật, thỏa thuận trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của từng trường hợp.