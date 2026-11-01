Bảng xếp hạng tiền gửi ngân hàng: HDBank tăng 3 bậc, ACB lùi về hạng 10, một nhà băng ít ai nghĩ đến tăng trưởng tới 45%

Tổng hợp báo cáo tài chính quý 3/2026 của 28 ngân hàng cho thấy, đến ngày 30/9/2026, tổng tiền gửi khách hàng của nhóm này đạt khoảng 14,38 triệu tỷ đồng, tăng 10,6% so với cuối năm 2025. Như vậy, sau 9 tháng, các ngân hàng đã huy động thêm gần 1,37 triệu tỷ đồng tiền gửi từ dân cư và doanh nghiệp.

Đà tăng không dàn đều trong năm mà dồn mạnh về nửa sau. Tiền gửi chỉ nhích 0,6% trong quý 1, sau đó tăng 4,7% trong quý 2 và 4,9% trong quý 3. Mức tăng của quý 3 năm nay cũng cao gần gấp ba so với mức 1,75% của cùng kỳ năm 2025.

Nhóm ba ngân hàng có vốn Nhà nước tiếp tục giữ ba vị trí đầu. BIDV dẫn đầu với 2,36 triệu tỷ đồng tiền gửi, tăng 6,2% so với đầu năm. VietinBank đứng thứ hai với 1,94 triệu tỷ đồng, tăng 8,4%, còn Vietcombank đạt 1,78 triệu tỷ đồng, tăng 6,5%. MB và VPBank lần lượt giữ hạng 4 và 5 với 994.000 tỷ đồng và 793.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, VPBank là ngân hàng huy động thêm nhiều tiền gửi về giá trị tuyệt đối trong 9 tháng, với khoảng 165.000 tỷ đồng. Con số này cao hơn cả mức tăng thêm của VietinBank (150.600 tỷ đồng) và BIDV (137.500 tỷ đồng), dù quy mô tiền gửi của VPBank chỉ bằng chưa đến một nửa hai ngân hàng này.

Xáo trộn rõ nét diễn ra ở nhóm từ hạng 6 đến hạng 10. Sacombank tăng một bậc lên vị trí thứ 6 với 775.400 tỷ đồng, nhờ tiền gửi tăng 25,4% so với đầu năm. Riêng quý 3, ngân hàng này huy động thêm 127.500 tỷ đồng, mức tăng tuyệt đối lớn nhất hệ thống trong quý. HDBank tăng ba bậc, từ hạng 10 lên hạng 7, với 709.200 tỷ đồng tiền gửi sau khi tăng 26,5%.

Ở chiều ngược lại, Techcombank chuyển từ hạng 6 xuống hạng 8 với 661.400 tỷ đồng, còn ACB từ hạng 8 xuống hạng 10 với 596.300 tỷ đồng. SHB giữ vị trí thứ 9 với 646.400 tỷ đồng, tăng 13%.

Ở nhóm giữa bảng, NCB là cái tên tiến xa nhất khi tăng ba bậc, từ hạng 21 lên hạng 18.

Xét về tốc độ, NCB dẫn đầu với mức tăng 45,4% trong 9 tháng, đưa tiền gửi khách hàng từ 127.400 tỷ đồng lên 185.200 tỷ đồng. Riêng quý 3, tiền gửi tại ngân hàng này tăng 28,1%, tương ứng thêm 40.600 tỷ đồng.

Bốn vị trí còn lại trong top 5 thuộc về nhóm ngân hàng cùng tăng khoảng 25-27% gồm HDBank (26,5%), VPBank (26,3%), Sacombank (25,4%) và LPBank (25%).

Trong riêng quý 3, ngoài NCB, hai ngân hàng có tốc độ tăng gần 20% là Sacombank (19,7%) và LPBank (19,3%). LPBank huy động thêm 68.300 tỷ đồng chỉ trong ba tháng, đưa tổng tiền gửi lên 421.800 tỷ đồng. Hai vị trí còn lại trong top 5 của quý thuộc về Kienlongbank (10,7%) và BVBank (8,8%).

Tiền gửi khách hàng tăng chậm hoặc giảm không đồng nghĩa với việc quy mô vốn huy động thu hẹp. Tại một số ngân hàng, nguồn vốn đang dịch chuyển sang kênh phát hành giấy tờ có giá, bao gồm chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu. Khoản mục này không được tính vào tiền gửi khách hàng trên bảng cân đối kế toán.

Trường hợp điển hình là ACB. Trong 9 tháng, tiền gửi khách hàng của ngân hàng chỉ tăng 1,9%, nhưng số dư giấy tờ có giá tăng 58,1%, từ 133.300 tỷ đồng lên 210.700 tỷ đồng. Cộng cả hai kênh, quy mô huy động của ACB tăng 12,3%, lên khoảng 807.000 tỷ đồng.

Tại MB, tiền gửi khách hàng tăng 7,9% trong khi giấy tờ có giá tăng tới 61,5%, lên 302.400 tỷ đồng, gần tương đương BIDV (311.000 tỷ đồng).

Techcombank ghi nhận tiền gửi khách hàng trong quý 3 gần như đi ngang, nhưng giấy tờ có giá tăng 11,8%, lên 237.000 tỷ đồng, giúp tổng hai kênh tăng 2,7% chỉ trong một quý.

Tính chung 28 ngân hàng, số dư giấy tờ có giá đạt khoảng 2,27 triệu tỷ đồng tại 30/9/2026, tăng 30,9% so với cuối năm 2025, tức gấp gần ba lần tốc độ tăng của tiền gửi khách hàng.