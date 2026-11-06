5 sai lầm khiến tiền gửi tiết kiệm không sinh lời như dự tính

Có một khoản tiền chưa cần dùng đến, nhiều người thường chọn gửi tiết kiệm để vừa giữ tiền an toàn, vừa có thêm một khoản lãi. Tuy nhiên, không phải cứ mang tiền gửi ngân hàng là sẽ nhận được đúng số lãi mình tính toán từ đầu.

Chẳng hạn, một người gửi 100 triệu đồng với kỳ hạn 12 tháng vì thấy mức lãi suất khá hấp dẫn. Nhưng đến tháng thứ 8, họ bất ngờ cần tiền và quyết định tất toán sổ. Khi đó, khoản lãi thực nhận có thể thấp hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu.

Đây chỉ là một trong những tình huống khiến tiền tiết kiệm không sinh lời như mong đợi. Dưới đây là 5 sai lầm người gửi tiền nên lưu ý.

1. Chỉ nhìn lãi suất mà quên cân nhắc kỳ hạn

Khi so sánh các ngân hàng, mức lãi suất thường là thông tin được chú ý đầu tiên. Một ngân hàng niêm yết lãi suất cao hơn có thể hấp dẫn hơn, nhưng điều đó chưa chắc đồng nghĩa với lựa chọn phù hợp nhất.

Lý do là lãi suất thường đi cùng kỳ hạn gửi. Có khoản tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng với mức lãi khác nhau. Nếu chọn kỳ hạn dài chỉ vì lãi suất cao, trong khi bản thân có thể cần dùng tiền sau vài tháng, người gửi dễ rơi vào tình huống phải rút trước hạn.

Vì vậy, trước khi gửi, nên xác định khoản tiền đó có thể để yên trong bao lâu. Với số tiền chưa có kế hoạch sử dụng trong thời gian dài, có thể cân nhắc kỳ hạn dài hơn. Ngược lại, nếu dự kiến cần tiền trong vài tháng tới, kỳ hạn ngắn sẽ giúp chủ động hơn.

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2. Rút tiền trước hạn mà không tính đến khoản lãi bị ảnh hưởng

Đây là sai lầm có thể khiến khoản lãi thực nhận chênh lệch đáng kể so với dự tính ban đầu.

Thông thường, khi rút tiền gửi có kỳ hạn trước ngày đáo hạn, phần tiền rút trước hạn sẽ được áp dụng mức lãi suất theo quy định về rút trước hạn, thường là lãi suất không kỳ hạn. Mức này thấp hơn đáng kể so với lãi suất gửi có kỳ hạn.

Ví dụ, một người gửi 100 triệu đồng trong 12 tháng nhưng đến tháng thứ 6 cần rút toàn bộ để giải quyết việc cá nhân. Thay vì nhận khoản lãi tính theo kỳ hạn 12 tháng, họ có thể chỉ nhận lãi theo mức áp dụng cho khoản tiền rút trước hạn.

Bởi vậy, trước khi gửi một khoản tiền lớn, người gửi nên tính đến khả năng phát sinh chi phí bất ngờ. Nếu chưa chắc chắn về thời điểm cần dùng tiền, có thể chia khoản tiền thành nhiều sổ nhỏ hoặc lựa chọn sản phẩm cho phép rút trước hạn một phần. Cần kiểm tra kỹ điều kiện của từng ngân hàng vì chính sách áp dụng có thể khác nhau.

3. Chọn kỳ hạn quá dài trong khi không có kế hoạch sử dụng tiền rõ ràng

Kỳ hạn dài có thể đi kèm mức lãi suất tốt hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc khoản tiền được gắn với một khoảng thời gian dài hơn.

Sai lầm thường gặp là gửi toàn bộ tiền nhàn rỗi vào kỳ hạn 12 tháng hoặc dài hơn chỉ vì muốn hưởng mức lãi suất cao. Trong khi đó, người gửi chưa tính đến những khoản chi lớn có thể xuất hiện như sửa nhà, mua xe, đóng học phí hoặc giải quyết việc gia đình.

Nếu cần tiền trước ngày đáo hạn, họ có thể phải rút trước hạn và chịu ảnh hưởng đến khoản lãi. Ngược lại, nếu cố giữ tiền đến hết kỳ hạn, người gửi có thể phải xoay xở bằng cách vay mượn hoặc sử dụng nguồn tiền khác.

Cách phù hợp hơn là phân loại tiền theo thời điểm dự kiến sử dụng. Khoản tiền có thể cần trong ngắn hạn nên được giữ ở hình thức linh hoạt hơn; phần thực sự chưa cần dùng mới cân nhắc gửi kỳ hạn dài.

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4. Không để ý ngày đáo hạn và cách tái tục sổ tiết kiệm

Ngày đáo hạn là thời điểm ngân hàng hoàn trả khoản tiền gốc và lãi theo thỏa thuận của khoản tiền gửi. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhớ kiểm tra sổ tiết kiệm khi đến ngày này.

Một số sản phẩm có tùy chọn tái tục tự động. Tùy điều kiện đăng ký, khi đến hạn, khoản tiền có thể được tự động chuyển sang kỳ hạn mới. Nếu người gửi không kiểm tra, họ có thể bỏ lỡ thời điểm phù hợp để sử dụng tiền hoặc lựa chọn lại kỳ hạn theo nhu cầu hiện tại.

Ngoài ra, lãi suất ở thời điểm tái tục có thể khác với thời điểm gửi ban đầu. Vì vậy, khoản tiền được tự động gửi tiếp chưa chắc sẽ tiếp tục hưởng mức lãi suất như trước.

Người gửi nên ghi chú ngày đáo hạn, kiểm tra hình thức tất toán hoặc tái tục đã đăng ký và xem lại lãi suất trước khi khoản tiền bước sang kỳ hạn mới. Đây là thao tác nhỏ nhưng giúp chủ động hơn với chính khoản tiền của mình.

5. Không đọc kỹ điều kiện của sản phẩm tiết kiệm

Không phải sản phẩm nào mang tên tiết kiệm cũng có cách tính lãi và điều kiện sử dụng giống nhau. Ngoài lãi suất, người gửi còn cần quan tâm đến cách trả lãi, số tiền gửi tối thiểu, quy định rút trước hạn, khả năng rút một phần và các điều kiện đi kèm.

Chẳng hạn, có sản phẩm trả lãi cuối kỳ, có sản phẩm trả lãi định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý. Nếu chỉ nhìn con số lãi suất mà không tìm hiểu cách trả lãi, người gửi có thể hiểu nhầm thời điểm mình nhận được tiền lãi hoặc cách khoản lãi được tính.

Trước khi xác nhận gửi tiền, nên đọc thông tin sản phẩm trên website, ứng dụng hoặc hỏi trực tiếp nhân viên ngân hàng nếu có điểm chưa rõ. Đặc biệt, cần phân biệt tiền gửi tiết kiệm với các sản phẩm đầu tư được giới thiệu tại ngân hàng, bởi mức độ rủi ro và cơ chế sinh lời không giống nhau.

Gửi tiết kiệm không chỉ là chọn nơi có lãi suất cao

Một khoản tiền tiết kiệm sinh lời đúng như dự tính cần nhiều hơn việc chọn được ngân hàng có mức lãi suất hấp dẫn. Người gửi cần hiểu rõ mình đang gửi sản phẩm nào, chọn kỳ hạn phù hợp với kế hoạch sử dụng tiền và nắm được những điều kiện có thể ảnh hưởng đến khoản lãi thực nhận.

Trước khi gửi, dành thêm vài phút để tính toán thời điểm cần tiền, kiểm tra quy định rút trước hạn và ghi nhớ ngày đáo hạn có thể giúp tránh những khoản thiệt không đáng có. Bởi điều quan trọng không phải là cố tìm mức lãi cao nhất, mà là chọn được cách gửi phù hợp để không phải phá vỡ kế hoạch giữa chừng.