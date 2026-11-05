Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 9/11, ngân hàng chính thức ngừng một ứng dụng, khách hàng cần làm ngay việc này để tiếp tục chuyển tiền

| | Smart Money

Từ 9/11, ngân hàng chính thức ngừng một ứng dụng, khách hàng cần làm ngay việc này để tiếp tục chuyển tiền

Từ ngày 9/11, khách hàng doanh nghiệp SHB cần thực hiện việc này để không gián đoạn giao dịch chuyển tiền.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo sẽ ngừng hoạt động ứng dụng SHB Smart OTP dành cho khách hàng doanh nghiệp từ ngày 9/11/2026. Khách hàng được khuyến nghị chuyển sang sử dụng tiện ích Smart OTP tích hợp trên ứng dụng SHB Corporate Mobile để tiếp tục xác thực giao dịch.

Theo thông báo của SHB, kể từ ngày 9/11/2026, ứng dụng SHB Smart OTP dành cho doanh nghiệp sẽ chính thức ngừng hoạt động, đồng thời được gỡ khỏi hai kho ứng dụng App Store và Google Play.

Để không làm gián đoạn quá trình xác thực và thực hiện giao dịch, SHB hướng dẫn khách hàng doanh nghiệp chuyển sang sử dụng tiện ích Smart OTP đã được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng SHB Corporate Mobile.

Đối với khách hàng đang sử dụng SHB Corporate Mobile, người dùng chỉ cần mở ứng dụng, chọn mục "Smart OTP" ngay tại màn hình đăng nhập và thực hiện các bước theo hướng dẫn hiển thị.

Trong trường hợp chưa sử dụng SHB Corporate Mobile, khách hàng cần tải và cài đặt ứng dụng từ App Store hoặc Google Play, thực hiện đăng nhập lần đầu, sau đó chọn mục "Smart OTP" tại màn hình đăng nhập và làm theo hướng dẫn.

SHB khuyến nghị khách hàng hoàn tất việc chuyển đổi trước ngày 9/11/2026 nhằm đảm bảo quá trình xác thực và thực hiện giao dịch được liên tục, thuận tiện.

Nếu cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ cán bộ quản lý khách hàng tại SHB hoặc hotline *6688.

Theo Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lời khuyên cho người có sổ tiết kiệm sắp đáo hạn

Lời khuyên cho người có sổ tiết kiệm sắp đáo hạn Nổi bật

Công an rà soát, xác minh giao dịch chuyển khoản 100.000.000 đồng của anh Nguyễn Mậu Nhật Lâm

Công an rà soát, xác minh giao dịch chuyển khoản 100.000.000 đồng của anh Nguyễn Mậu Nhật Lâm Nổi bật

Đi nước ngoài, nên mang tiền mặt hay sử dụng thẻ ngân hàng?

Đi nước ngoài, nên mang tiền mặt hay sử dụng thẻ ngân hàng?

10:07 , 05/11/2026
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 5/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 5/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

09:02 , 05/11/2026
Người mua vàng lúc 18 triệu đồng/chỉ nên làm gì?

Người mua vàng lúc 18 triệu đồng/chỉ nên làm gì?

07:09 , 05/11/2026
1 chỉ vàng nhẫn trơn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 4/11/2026 giá bao nhiêu?

1 chỉ vàng nhẫn trơn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 4/11/2026 giá bao nhiêu?

16:20 , 04/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên