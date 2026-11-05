Đi nước ngoài, nên mang tiền mặt hay sử dụng thẻ ngân hàng?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Việc mang theo tiền mặt hay sử dụng thẻ ngân hàng khi đi nước ngoài đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp phụ thuộc vào quốc gia đến, nhu cầu chi tiêu, mức độ thuận tiện và chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng.

Mang theo ngoại tệ tiền mặt giúp người dân chủ động thanh toán các khoản chi tiêu nhỏ như đi lại, ăn uống, mua sắm tại những địa điểm không chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Phương thức này cũng giúp tránh được một số khoản phí giao dịch thẻ ở nước ngoài.

Tuy nhiên, mang theo nhiều tiền mặt tiềm ẩn nguy cơ thất lạc, mất cắp và khó thu hồi khi xảy ra sự cố. Người dân cũng cần lựa chọn loại ngoại tệ phù hợp với quốc gia đến để hạn chế chi phí chuyển đổi, đồng thời tuân thủ các quy định về mang ngoại tệ khi xuất nhập cảnh.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu, nếu mang theo ngoại tệ tiền mặt trên 5.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương, phải khai báo với cơ quan hải quan. Trường hợp xuất cảnh mang ngoại tệ tiền mặt vượt mức quy định còn phải xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của pháp luật.

Trong khi đó, thẻ ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế mang lại sự thuận tiện khi chi trả tại khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại hoặc mua sắm trực tuyến. Người sử dụng không cần mang theo quá nhiều tiền mặt và có thể theo dõi các giao dịch thông qua ứng dụng ngân hàng.

Dù vậy, thanh toán bằng thẻ ở nước ngoài có thể phát sinh phí giao dịch ngoại tệ, phí chuyển đổi tiền tệ hoặc phí rút tiền tại ATM. Mức phí phụ thuộc vào từng ngân hàng, loại thẻ và hình thức giao dịch.

Đáng chú ý, tại một số điểm thanh toán, khách hàng có thể được lựa chọn trả bằng đồng tiền địa phương hoặc quy đổi sang đồng tiền của thẻ. Việc lựa chọn quy đổi ngay tại điểm bán có thể làm phát sinh chi phí cao hơn do chênh lệch tỷ giá và các khoản phí liên quan. Vì vậy, người dùng nên kiểm tra kỹ đồng tiền thanh toán, tỷ giá và các khoản phí trước khi xác nhận giao dịch.

Bên cạnh chi phí, yếu tố an toàn cũng cần được quan tâm. Trước chuyến đi, khách hàng nên kiểm tra khả năng sử dụng thẻ ở nước ngoài, hạn mức giao dịch, biểu phí và phương thức liên hệ với ngân hàng khi xảy ra sự cố. Trong quá trình sử dụng, cần bảo mật thông tin thẻ, không tiết lộ mã PIN, mã OTP và thường xuyên kiểm tra các giao dịch phát sinh.

Nhìn chung, tiền mặt phù hợp với những khoản chi tiêu nhỏ hoặc tại nơi chưa phổ biến thanh toán bằng thẻ, trong khi thẻ ngân hàng thuận tiện hơn đối với các giao dịch tại những địa điểm chấp nhận thanh toán quốc tế. Tuy nhiên, không có phương thức nào tối ưu trong mọi trường hợp.

Để chủ động chi tiêu và hạn chế rủi ro khi đi nước ngoài, người dân nên cân nhắc kết hợp cả hai phương thức, mang theo một lượng ngoại tệ tiền mặt vừa đủ cho các nhu cầu thiết yếu và sử dụng thẻ ngân hàng đối với những giao dịch phù hợp. Đồng thời, cần tìm hiểu trước về tỷ giá, biểu phí, điều kiện sử dụng thẻ và quy định mang ngoại tệ khi xuất nhập cảnh để tránh những chi phí hoặc rắc rối không cần thiết.

Ngoài ra, đến nay, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã triển khai kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore và đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ. Trong đó, dịch vụ với Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc và Singapore đã được triển khai theo cả hai chiều, cho phép khách hàng Việt Nam sử dụng ứng dụng thanh toán của mình để quét mã QR và thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán ở nước bạn và ngược lại, khách hàng từ các quốc gia này có thể sử dụng ứng dụng thanh toán của mình để quét mã QR và thanh toán tại Việt Nam. Đối với Hàn Quốc, NAPAS đã triển khai chiều thanh toán của khách hàng Hàn Quốc tại Việt Nam và sẽ tiếp tục triển khai mở rộng chiều thanh toán cho khách hàng Việt Nam tại Hàn Quốc trong thời gian tới.