Vì sao nhiều người không gửi tất cả tiền tiết kiệm vào 1 sổ?

Giả sử đang có 100 triệu đồng chưa cần sử dụng ngay. Thay vì gửi toàn bộ vào một sổ tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, một người có thể chia thành 4 sổ, mỗi sổ 25 triệu đồng. Cả hai cách đều giúp khoản tiền sinh lãi, nhưng sự khác biệt sẽ xuất hiện khi người gửi cần sử dụng một phần tiền trước ngày đáo hạn.

Đây cũng là lý do nhiều người lựa chọn chia nhỏ khoản tiền gửi thành nhiều sổ, thay vì gom tất cả vào một sổ duy nhất. Cách làm này không khiến tiền sinh lãi nhiều hơn một cách tự động, nhưng giúp người gửi linh hoạt hơn khi có nhu cầu chi tiêu bất ngờ.

1. Cần tiền gấp cũng không phải rút toàn bộ khoản tiết kiệm

Đây là lợi ích dễ thấy nhất khi chia nhỏ sổ tiết kiệm. Nếu gửi 100 triệu đồng vào một sổ, nhưng giữa kỳ chỉ cần 20 triệu đồng để giải quyết việc cá nhân, người gửi có thể phải tất toán sổ hoặc rút trước hạn một phần tùy theo quy định của ngân hàng.

Với khoản tiền gửi có kỳ hạn, phần rút trước hạn thường chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định áp dụng. Vì vậy, nếu phải tất toán toàn bộ sổ, người gửi có thể mất phần lãi đáng kể so với dự tính ban đầu.

Trong khi đó, nếu đã chia khoản tiền thành nhiều sổ nhỏ, người gửi có thể tất toán một sổ có giá trị phù hợp với số tiền cần dùng, những sổ còn lại vẫn tiếp tục được duy trì theo kỳ hạn ban đầu. Nhờ vậy, khoản tiền chưa cần sử dụng không bị ảnh hưởng.

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2. Dễ xoay xở khi có nhiều khoản chi khác nhau

Không phải lúc nào tiền tiết kiệm cũng phục vụ một mục tiêu duy nhất. Có người dành tiền cho kế hoạch mua nhà, có người muốn giữ một khoản dự phòng khi gia đình có việc đột xuất, cũng có người đang tích lũy cho chuyến du lịch hoặc một món đồ giá trị lớn.

Nếu gom tất cả vào một sổ, người gửi sẽ khó phân biệt đâu là khoản tiền dành cho mục tiêu nào, nhất là khi phát sinh nhu cầu sử dụng một phần tiền.

Chia thành nhiều sổ giúp mỗi khoản tiền có một mục đích rõ ràng hơn. Chẳng hạn, 100 triệu đồng có thể được chia thành 50 triệu đồng dành cho kế hoạch dài hạn, 30 triệu đồng cho mục tiêu trong vài tháng tới và 20 triệu đồng làm khoản dự phòng. Khi cần chi tiêu, người gửi cũng dễ xác định khoản nào có thể sử dụng mà không ảnh hưởng đến những kế hoạch còn lại.

3. Có thể chọn kỳ hạn khác nhau cho từng khoản tiền

Một điểm thuận tiện khác là người gửi không phải chọn cùng một kỳ hạn cho toàn bộ số tiền đang có.

Chẳng hạn, khoản tiền dự kiến cần dùng sau 3 tháng có thể được gửi kỳ hạn ngắn hơn, trong khi phần chưa có kế hoạch sử dụng có thể chọn kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng. Cách chia này giúp người gửi chủ động hơn về thời điểm tiền đáo hạn, thay vì phải chờ tất cả các khoản cùng đến hạn mới có thể sử dụng.

Tuy nhiên, kỳ hạn dài thường có mức lãi suất khác với kỳ hạn ngắn và mức chênh lệch tùy từng ngân hàng, từng thời điểm. Vì vậy, người gửi nên cân nhắc nhu cầu sử dụng tiền trước khi lựa chọn, thay vì chỉ nhìn vào mức lãi suất niêm yết cao nhất.

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4. Dễ theo dõi và quản lý mục tiêu tiết kiệm

Khi mỗi sổ gắn với một mục tiêu cụ thể, người gửi cũng dễ theo dõi tiến độ tích lũy hơn. Ví dụ, một sổ dành cho khoản dự phòng, một sổ để chuẩn bị tiền mua xe, một sổ phục vụ kế hoạch du lịch cuối năm.

Cách làm này giúp hạn chế việc vô tình sử dụng khoản tiền vốn dành cho mục tiêu khác. Người gửi cũng có thể nhìn rõ mình đã tích lũy được bao nhiêu cho từng kế hoạch, còn thiếu bao nhiêu và khi nào có thể sử dụng.

Dù vậy, chia quá nhiều sổ cũng có thể khiến việc quản lý trở nên rắc rối, đặc biệt nếu gửi ở nhiều ngân hàng hoặc nhiều ứng dụng khác nhau. Người gửi nên chọn số lượng sổ vừa phải, đặt tên hoặc ghi chú mục đích rõ ràng và thường xuyên kiểm tra ngày đáo hạn.

Chia sổ thế nào để vừa có lãi, vừa dễ sử dụng?

Không có một công thức cố định cho tất cả mọi người. Cách chia phù hợp phụ thuộc vào tổng số tiền đang có, thời điểm dự kiến cần sử dụng và khả năng xoay xở nếu phát sinh chi phí bất ngờ.

Với một khoản tiền nhàn rỗi, người gửi có thể cân nhắc giữ lại một phần trong tài khoản thanh toán hoặc sản phẩm có tính linh hoạt cao để phục vụ nhu cầu trước mắt. Phần còn lại có thể chia thành các sổ tiết kiệm với kỳ hạn khác nhau, tùy theo kế hoạch sử dụng.

Trước khi gửi, nên kiểm tra kỹ quy định rút trước hạn của ngân hàng, đặc biệt là cách tính lãi khi rút một phần hoặc tất toán trước ngày đáo hạn. Một số ngân hàng có chính sách cho phép rút trước hạn một phần, phần tiền còn lại vẫn được giữ nguyên kỳ hạn và lãi suất; nhưng điều kiện cụ thể cần được kiểm tra theo từng sản phẩm.

Suy cho cùng, gửi tiết kiệm không chỉ là chọn nơi có lãi suất cao nhất. Với khoản tiền có thể cần dùng vào những thời điểm khác nhau, việc chia nhỏ sổ và sắp xếp kỳ hạn hợp lý có thể giúp người gửi bớt bị động, đồng thời bảo toàn phần lãi của những khoản chưa cần sử dụng.