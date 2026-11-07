Kido bị phạt vì mua lại cổ phiếu không đúng khối lượng giao dịch

CTCP Tập đoàn Kido (mã: KDC, sàn HoSE) vừa công bố nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).



Theo Quyết định số 663/QĐ-XPHC ngày 30/10/2026, Kido bị xử phạt 65 triệu đồng với hành vi thực hiện mua lại cổ phiếu không đúng quy định pháp luật về khối lượng giao dịch.

Cụ thể, ngày 25/5/2026, Kido đăng ký mua 14.490.316 cổ phiếu KDC từ ngày 03/6/2026 đến 30/6/2026. Thực tế ngày 17/6/2026, công ty đặt mua 429.000 cổ phiếu KDC (tương ứng 1,33% khối lượng đăng ký) và ngày 22/6/2026 đặt mua 430.000 cổ phiếu KDC (tương ứng 1,1% khối lượng đáng ký), thấp hơn 3% tổng khối lượng giao dịch đăng ký với UBCKNN.

Ảnh: KDC

Theo báo cáo của Kido công bố trước đó, trong thời gian từ 03-30/6/2026, Kido đã mua lại 13,46 triệu cổ phiếu trong tổng số 14,46 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết đã đăng ký. Mục đích mua lại cổ phiếu nhằm giảm vốn điều lệ và/hoặc bảo vệ lợi ích của cổ đông hiện hữu.

Giá giao dịch bình quân 50.288 đồng/cổ phiếu. Ước tính, KDC đã chi gần 677 tỷ đồng để mua lại số cổ phiếu nói trên. Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần ngày 31/12/2025 căn cứ trên báo cáo tài chính riêng của công ty năm 2025 đã được kiểm toán.

Sau giao dịch trên, KDC nâng số lượng cổ phiếu quỹ từ 0 lên 13,46 triệu đơn vị. Trong khi đó, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết giảm xuống còn 276,3 triệu đơn vị. Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ nguyên ở mức 2.898 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, Kido đạt doanh thu thuần hơn 2.570 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng 10.6%, lên 522,5 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính tăng vọt gấp gần 10,7 lần cùng kỳ đạt 383,8 tỷ đồng. Mức tăng chủ yếu đến từ việc thanh lý một công ty liên doanh, liên kết.

Cụ thể, trong quý III/2026, Kido đã chuyển nhượng hơn 10,9 triệu cổ phiếu, tương đương 14,7% vốn tại Kido Food (nay là CTCP Thực phẩm Quốc tế Nuti KD), cho Nutifood vào ngày 18/09/2026. Sau giao dịch, Kido vẫn sở hữu 14,7% vốn tại doanh nghiệp gắn với các thương hiệu kem Merino và Celano.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Kido đạt 217 tỷ đồng trong quý III/2026, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Kido đạt doanh thu thuần 6.916 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 317,3 tỷ đồng, tăng gần 151% so với cùng thời điểm năm 2025.