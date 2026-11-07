Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kido bị phạt vì mua lại cổ phiếu không đúng khối lượng giao dịch

| | Thị trường chứng khoán

Kido bị xử phạt 65 triệu đồng với hành vi thực hiện mua lại cổ phiếu thấp hơn khối lượng đăng ký với UBCKNN.

CTCP Tập đoàn Kido (mã: KDC, sàn HoSE) vừa công bố nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo Quyết định số 663/QĐ-XPHC ngày 30/10/2026, Kido bị xử phạt 65 triệu đồng với hành vi thực hiện mua lại cổ phiếu không đúng quy định pháp luật về khối lượng giao dịch.

Cụ thể, ngày 25/5/2026, Kido đăng ký mua 14.490.316 cổ phiếu KDC từ ngày 03/6/2026 đến 30/6/2026. Thực tế ngày 17/6/2026, công ty đặt mua 429.000 cổ phiếu KDC (tương ứng 1,33% khối lượng đăng ký) và ngày 22/6/2026 đặt mua 430.000 cổ phiếu KDC (tương ứng 1,1% khối lượng đáng ký), thấp hơn 3% tổng khối lượng giao dịch đăng ký với UBCKNN.

Kido bị phạt vì mua lại cổ phiếu không đúng khối lượng giao dịch - Ảnh 1.

Ảnh: KDC

Theo báo cáo của Kido công bố trước đó, trong thời gian từ 03-30/6/2026, Kido đã mua lại 13,46 triệu cổ phiếu trong tổng số 14,46 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết đã đăng ký. Mục đích mua lại cổ phiếu nhằm giảm vốn điều lệ và/hoặc bảo vệ lợi ích của cổ đông hiện hữu.

Giá giao dịch bình quân 50.288 đồng/cổ phiếu. Ước tính, KDC đã chi gần 677 tỷ đồng để mua lại số cổ phiếu nói trên. Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần ngày 31/12/2025 căn cứ trên báo cáo tài chính riêng của công ty năm 2025 đã được kiểm toán.

Sau giao dịch trên, KDC nâng số lượng cổ phiếu quỹ từ 0 lên 13,46 triệu đơn vị. Trong khi đó, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết giảm xuống còn 276,3 triệu đơn vị. Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ nguyên ở mức 2.898 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, Kido đạt doanh thu thuần hơn 2.570 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng 10.6%, lên 522,5 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính tăng vọt gấp gần 10,7 lần cùng kỳ đạt 383,8 tỷ đồng. Mức tăng chủ yếu đến từ việc thanh lý một công ty liên doanh, liên kết.

Cụ thể, trong quý III/2026, Kido đã chuyển nhượng hơn 10,9 triệu cổ phiếu, tương đương 14,7% vốn tại Kido Food (nay là CTCP Thực phẩm Quốc tế Nuti KD), cho Nutifood vào ngày 18/09/2026. Sau giao dịch, Kido vẫn sở hữu 14,7% vốn tại doanh nghiệp gắn với các thương hiệu kem Merino và Celano.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Kido đạt 217 tỷ đồng trong quý III/2026, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Kido đạt doanh thu thuần 6.916 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 317,3 tỷ đồng, tăng gần 151% so với cùng thời điểm năm 2025.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một "tín hiệu lạ" bất ngờ xuất hiện trên TTCK sau 3 năm

Một "tín hiệu lạ" bất ngờ xuất hiện trên TTCK sau 3 năm Nổi bật

Doanh nghiệp 167.000 tỷ của ông Phạm Nhật Vượng thay Giám đốc Tài chính

Doanh nghiệp 167.000 tỷ của ông Phạm Nhật Vượng thay Giám đốc Tài chính Nổi bật

Giá vàng đứng im, USD thấp nhất gần 2 năm

Giá vàng đứng im, USD thấp nhất gần 2 năm

12:30 , 07/11/2026
Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom chuẩn bị tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom chuẩn bị tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

12:30 , 07/11/2026
PNJ bất ngờ muốn rút sạch vốn khỏi công ty cầm đồ sau chưa đầy 8 tháng

PNJ bất ngờ muốn rút sạch vốn khỏi công ty cầm đồ sau chưa đầy 8 tháng

10:50 , 07/11/2026
Hơn 1.000 nhân viên rời đi, PNJ nhận thêm đơn xin nghỉ của Giám đốc cấp cao Tài chính

Hơn 1.000 nhân viên rời đi, PNJ nhận thêm đơn xin nghỉ của Giám đốc cấp cao Tài chính

10:31 , 07/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên