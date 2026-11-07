Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom chuẩn bị tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

| | Thị trường chứng khoán

TCEX chuẩn bị chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng. Trong đó, TCBS thực hiện quyền mua 1,61 triệu cổ phần.

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã: TCX, sàn HoSE) vừa phê duyệt việc thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ của CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX).

Cụ thể, TCBS sẽ thực hiện quyền mua 1,61 triệu cổ phần phát hành thêm của TCEX trong đợt tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng.

Trong trường hợp có cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu bằng phương thức thực hiện quyền và HĐQT TCEX chào bán tiếp số cổ phần còn lại đó, HĐQT TCBS giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT TCBS quyết định số lượng cổ phần phổ thông mà TCBS được quyền đăng ký mua thêm với số lượng tối đa là 108,3 triệu cổ phần để tổng số cổ phần mà TCBS sở hữu sau khi mua thêm đạt 11% vốn điều lệ TCEX sau khi hoàn tất tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng.

Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom chuẩn bị tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh: TCEX

TCEX được thành lập vào tháng 5/2025 với tên gọi ban đầu là CTCP Sàn giao dịch TSMH Techcom vốn khởi điểm 3 tỷ đồng. Trong đó ông Nguyễn Xuân Minh nắm 89% cổ phần, TCBS góp 9,9% và TechcomCapital nắm 1,1%. Được biết, ông Nguyễn Xuân Minh chính là Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc TCEX.

Ngay trong tháng 5/2025, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom. Đến tháng 8/2025, TCEX tăng vốn lên 101 tỷ đồng, gấp 34 lần.

Tháng 2/2026, TCEX đưa Tổng giám đốc Đoàn Mai Hạnh (SN 1986) làm người đại diện pháp luật thứ nhất. Ông Nguyễn Xuân Minh chuyển sang làm Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật thứ hai.

Cùng với đó, TCEX đăng ký giảm số lượng ngành nghề kinh doanh từ 31 ngành nghề xuống còn 8. Một số ngành nghề bị loại bỏ như: Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản, đại lý lữ hành, dịch vụ bảo đảm an toàn khác, hoạt động hỗ trợ giáo dục, hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng...

Cập nhật tháng 9/2026, vị trí Tổng giám đốc chuyển giao cho ông Ngô Duy Biên (SN 1989).

Hồi tháng 5/2026, Bộ Tài chính xác nhận TCEX là một trong số các đơn vị đáp ứng đầy đủ, hợp lệ các tài liệu liên quan đến quy định tại các khoản 1, 2, 5, 6 Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính Phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam (Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP).

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một "tín hiệu lạ" bất ngờ xuất hiện trên TTCK sau 3 năm

Một "tín hiệu lạ" bất ngờ xuất hiện trên TTCK sau 3 năm Nổi bật

Doanh nghiệp 167.000 tỷ của ông Phạm Nhật Vượng thay Giám đốc Tài chính

Doanh nghiệp 167.000 tỷ của ông Phạm Nhật Vượng thay Giám đốc Tài chính Nổi bật

PNJ bất ngờ muốn rút sạch vốn khỏi công ty cầm đồ sau chưa đầy 8 tháng

PNJ bất ngờ muốn rút sạch vốn khỏi công ty cầm đồ sau chưa đầy 8 tháng

10:50 , 07/11/2026
Hơn 1.000 nhân viên rời đi, PNJ nhận thêm đơn xin nghỉ của Giám đốc cấp cao Tài chính

Hơn 1.000 nhân viên rời đi, PNJ nhận thêm đơn xin nghỉ của Giám đốc cấp cao Tài chính

10:31 , 07/11/2026
Nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai thay chủ tịch, tổng giám đốc

Nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai thay chủ tịch, tổng giám đốc

08:32 , 07/11/2026
Một "đại gia" dầu khí bất ngờ nâng kế hoạch lợi nhuận gấp 9 lần, lãi quý 4 sẽ gây bất ngờ?

Một "đại gia" dầu khí bất ngờ nâng kế hoạch lợi nhuận gấp 9 lần, lãi quý 4 sẽ gây bất ngờ?

00:14 , 07/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên