Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom chuẩn bị tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã: TCX, sàn HoSE) vừa phê duyệt việc thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ của CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX).



Cụ thể, TCBS sẽ thực hiện quyền mua 1,61 triệu cổ phần phát hành thêm của TCEX trong đợt tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng.

Trong trường hợp có cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu bằng phương thức thực hiện quyền và HĐQT TCEX chào bán tiếp số cổ phần còn lại đó, HĐQT TCBS giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT TCBS quyết định số lượng cổ phần phổ thông mà TCBS được quyền đăng ký mua thêm với số lượng tối đa là 108,3 triệu cổ phần để tổng số cổ phần mà TCBS sở hữu sau khi mua thêm đạt 11% vốn điều lệ TCEX sau khi hoàn tất tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng.

Ảnh: TCEX

TCEX được thành lập vào tháng 5/2025 với tên gọi ban đầu là CTCP Sàn giao dịch TSMH Techcom vốn khởi điểm 3 tỷ đồng. Trong đó ông Nguyễn Xuân Minh nắm 89% cổ phần, TCBS góp 9,9% và TechcomCapital nắm 1,1%. Được biết, ông Nguyễn Xuân Minh chính là Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc TCEX.

Ngay trong tháng 5/2025, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom. Đến tháng 8/2025, TCEX tăng vốn lên 101 tỷ đồng, gấp 34 lần.

Tháng 2/2026, TCEX đưa Tổng giám đốc Đoàn Mai Hạnh (SN 1986) làm người đại diện pháp luật thứ nhất. Ông Nguyễn Xuân Minh chuyển sang làm Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật thứ hai.

Cùng với đó, TCEX đăng ký giảm số lượng ngành nghề kinh doanh từ 31 ngành nghề xuống còn 8. Một số ngành nghề bị loại bỏ như: Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản, đại lý lữ hành, dịch vụ bảo đảm an toàn khác, hoạt động hỗ trợ giáo dục, hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng...

Cập nhật tháng 9/2026, vị trí Tổng giám đốc chuyển giao cho ông Ngô Duy Biên (SN 1989).

Hồi tháng 5/2026, Bộ Tài chính xác nhận TCEX là một trong số các đơn vị đáp ứng đầy đủ, hợp lệ các tài liệu liên quan đến quy định tại các khoản 1, 2, 5, 6 Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính Phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam (Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP).