Agriseco gọi tên 4 nhóm ngành có thể hưởng lợi trong hai tháng cuối năm

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Agribank (Agriseco Research) cho rằng kinh tế 10 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với các động lực chính đến từ sản xuất công nghiệp, đầu tư công, vốn FDI, xuất nhập khẩu, tiêu dùng và du lịch.

Trong đó, sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng khá, với chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Đầu tư công và vốn FDI thực hiện cũng mở rộng, hỗ trợ nhu cầu xây dựng cũng như năng lực sản xuất của nền kinh tế.

Screenshot 2026-11-06 at 21.18.55.png

Hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh, trong khi cán cân thương mại đã quay trở lại trạng thái xuất siêu trong hai tháng gần đây. Tiêu dùng và du lịch tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng.

Dù vậy, Agriseco lưu ý sức phục hồi vẫn chưa đồng đều giữa các khu vực doanh nghiệp, trong khi áp lực giá cả và tình trạng nhập siêu lũy kế vẫn là những yếu tố cần theo dõi.

Trong hai tháng cuối năm 2026, công ty chứng khoán này kỳ vọng đầu tư công, dòng vốn FDI và nhu cầu tiêu dùng theo mùa vụ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt mức hai chữ số. Tuy nhiên, áp lực lạm phát có thể hạn chế dư địa hỗ trợ từ chính sách tiền tệ, còn hiệu quả thúc đẩy từ đầu tư vẫn phụ thuộc vào tiến độ triển khai thực tế.

4 nhóm ngành được kỳ vọng hưởng lợi

Theo Agriseco, các số liệu vĩ mô 10 tháng đầu năm có thể tiếp tục tạo động lực cho kết quả kinh doanh quý 4 của doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt tại những nhóm ngành đóng góp tích cực vào tăng trưởng như sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Nhóm đầu tiên được đánh giá tích cực là sản xuất công nghiệp - xuất khẩu - logistics. Chỉ số sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng hai chữ số, trong khi kim ngạch thương mại lập kỷ lục.

Theo đó, các doanh nghiệp xuất khẩu quy mô lớn, doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng điện tử - máy móc thiết bị, cùng nhóm cảng biển, vận tải biển và kho vận có thể hưởng lợi trực tiếp từ sản lượng hàng hóa thông qua và nhu cầu nhập khẩu tư liệu sản xuất ở mức cao.

Nhóm thứ hai là bất động sản khu công nghiệp và các doanh nghiệp hưởng lợi từ dòng vốn FDI. Agriseco cho rằng dòng vốn FDI tiếp tục tích cực cả ở khía cạnh đăng ký và giải ngân, trong đó tập trung lớn vào lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo.

Điều này củng cố triển vọng trung hạn cho bất động sản khu công nghiệp, xây dựng hạ tầng - nhà xưởng, điện và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phụ trợ cho khối FDI.

Nhóm thứ ba là xây dựng hạ tầng và vật liệu xây dựng. Đầu tư công tiếp tục được xem là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng, đặc biệt trong các tháng cuối năm khi khối lượng vốn còn phải giải ngân vẫn lớn.

Việc đẩy mạnh giải ngân tại các dự án hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhóm xây lắp hạ tầng và vật liệu xây dựng như đá, thép, xi măng, nhựa đường. Agriseco ưu tiên các doanh nghiệp có backlog lớn, năng lực tài chính lành mạnh và kinh nghiệm triển khai các dự án trọng điểm.

Cuối cùng là tiêu dùng và dịch vụ. Bán lẻ sau khi loại trừ yếu tố giá vẫn duy trì tăng trưởng tốt, trong khi du lịch quốc tế và nội địa tiếp tục phục hồi.

Đây được xem là cơ sở hỗ trợ triển vọng của nhóm bán lẻ, hàng tiêu dùng, hàng không, khách sạn - lưu trú và dịch vụ giải trí. Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, Agriseco cho rằng nên ưu tiên các doanh nghiệp giữ được biên lợi nhuận và có vị thế dẫn đầu thị phần.

Lạm phát và yếu tố quốc tế vẫn là rủi ro

Bên cạnh những cơ hội đầu tư, Agriseco cũng lưu ý một số rủi ro có thể tác động đến thị trường trong thời gian tới.

Áp lực lạm phát tiếp tục là yếu tố cần theo dõi khi giá năng lượng, nguyên vật liệu và dịch vụ vẫn tiềm ẩn biến động. Nếu mặt bằng giá duy trì ở mức cao, sức mua và biên lợi nhuận của doanh nghiệp có thể chịu ảnh hưởng, đồng thời thu hẹp dư địa điều hành chính sách tiền tệ theo hướng hỗ trợ tăng trưởng.

Bối cảnh quốc tế cũng còn nhiều bất định, bao gồm căng thẳng địa chính trị, xu hướng duy trì lãi suất cao tại các nền kinh tế lớn, cạnh tranh thương mại và các yêu cầu ngày càng khắt khe về xuất xứ, môi trường và chuyển đổi xanh.

Theo Agriseco, những yếu tố này có thể tác động đến đơn hàng xuất khẩu, chi phí logistics, chuỗi cung ứng và tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.