Lãnh đạo Digiworld hé lộ “miếng bánh” hơn 1 tỷ USD, đánh giá mục tiêu tăng trưởng 20% năm 2027 là khả thi

Trong báo cáo sau cuộc gặp gỡ nhà đầu tư với CTCP Thế Giới Số (Digiworld, mã: DGW), Chứng khoán Vietcap cho biết ban lãnh đạo doanh nghiệp đang đặt kỳ vọng tương đối tích cực cho năm 2027.

Cụ thể, DGW đánh giá mục tiêu tăng trưởng khoảng 20% so với cùng kỳ đối với cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong năm tới là khả thi. Biên lợi nhuận ròng được kỳ vọng đạt tối thiểu 2,5%, bình thường hóa từ mức 2,9% trong 9 tháng đầu năm 2026.

Động lực tăng trưởng được kỳ vọng đến từ nhiều mảng, trong đó thiết bị văn phòng và các ngành hàng ngoài ICT được dự báo tăng mạnh nhất.

Theo ban lãnh đạo, doanh thu mảng thiết bị văn phòng có thể tăng khoảng 50% trong năm 2027, nhờ mở rộng danh mục sản phẩm trong bối cảnh nhu cầu khách hàng tiếp tục ở mức cao.

Các mảng ngoài ICT khác, gồm thiết bị gia dụng, hàng tiêu dùng và vật tư công nghiệp, cũng được DGW kỳ vọng tăng trưởng khoảng 50%.

Trong khi đó, mảng điện thoại di động được kỳ vọng duy trì tăng trưởng doanh thu dương nhờ giá bán trung bình tăng trong bối cảnh giá RAM tiếp tục đi lên, qua đó bù đắp cho sản lượng dự kiến đi ngang hoặc giảm nhẹ.

Với laptop và máy tính bảng, DGW kỳ vọng doanh thu tăng tối thiểu 10%, chủ yếu nhờ giá bán trung bình tăng khoảng 20%, trong khi sản lượng có thể đi ngang hoặc giảm tối đa 10%.

Thị trường máy chủ Việt Nam có thể vượt 1 tỷ USD

Một trong những điểm đáng chú ý tại buổi gặp gỡ là triển vọng của mảng máy chủ, hiện được DGW xếp trong nhóm thiết bị văn phòng.

Theo doanh nghiệp, thị trường máy chủ tại Việt Nam có quy mô khoảng 800 triệu USD trong năm 2026 và được dự báo vượt mốc 1 tỷ USD vào năm 2027. DGW ước tính đang nắm khoảng 10% thị phần.

Các khách hàng lớn của mảng này chủ yếu là các tập đoàn công nghệ và tập đoàn quy mô lớn. Ngoài ra, DGW cũng phục vụ nhóm doanh nghiệp nhỏ hơn cùng các cơ quan, tổ chức.

Từ năm 2026, doanh nghiệp đã mở rộng danh mục máy chủ sang những thương hiệu truyền thống như Dell và HP, qua đó kỳ vọng tiếp tục mở rộng tệp khách hàng trong thời gian tới.

Theo Vietcap, đây có thể là một trong những động lực quan trọng hỗ trợ tăng trưởng của mảng thiết bị văn phòng trong năm 2027.

Kỳ vọng giá linh kiện chưa giảm đến hết 2027

Đối với các mảng ICT, một vấn đề được nhà đầu tư quan tâm là khả năng giá RAM giảm trở lại sau giai đoạn tăng mạnh. Ban lãnh đạo DGW cho rằng giá linh kiện toàn cầu khó giảm cho đến hết năm 2027, do năng lực cung ứng hiện đã được đặt trước toàn bộ.

Diễn biến này có thể tiếp tục hỗ trợ giá bán trung bình của điện thoại, laptop và máy tính bảng, dù sản lượng tiêu thụ được dự báo không tăng đáng kể.

Ngoài ICT, Digiworld cũng đặt kỳ vọng lớn vào mảng vật tư công nghiệp, đặc biệt là dầu nhớt Shell. Doanh thu dầu nhớt Shell trong quý 3/2026 đạt 175 tỷ đồng, trong đó B2B chiếm 32% và B2C chiếm 68%.

Ban lãnh đạo đặt mục tiêu đưa doanh thu mảng này lên 100 triệu USD vào năm 2028, tương ứng khoảng 10% thị phần. Kế hoạch sẽ được thực hiện thông qua mở rộng điểm bán, nâng hiệu quả quản lý kênh phân phối và đẩy mạnh khách hàng B2B.

Quý 4 có thể vượt kế hoạch

Trong ngắn hạn, Digiworld đặt mục tiêu quý 4/2026 đạt 8.000 tỷ đồng doanh thu thuần, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế, chưa bao gồm phần hoàn nhập dự phòng đầu tư cổ phiếu, được kỳ vọng đạt 200 tỷ đồng, tăng khoảng 25%.

Ban lãnh đạo cho biết đây mới là kịch bản cơ sở và doanh nghiệp có khả năng vượt kế hoạch, chủ yếu nhờ dư địa tăng trưởng ở mảng thiết bị văn phòng.

Hai tháng cuối năm cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ mùa mua sắm cuối năm, tiến độ giải ngân và nghiệm thu các dự án doanh nghiệp, cùng việc mở rộng các ngành hàng mới.

Liên quan khoản đầu tư cổ phiếu KBC, DGW đã trích lập dự phòng trong quý 3/2026. Tuy nhiên, theo ban lãnh đạo, bản chất đây là giao dịch repo đã hoàn tất trong tháng 10, do đó doanh nghiệp có thể hoàn nhập khoản dự phòng này trong quý 4.

Trong thời gian tới, DGW cho biết sẽ chỉ đầu tư vào trái phiếu có cam kết mua lại từ các công ty chứng khoán.

Theo đánh giá của Vietcap, từ năm 2027, sau nền doanh thu ICT cao của năm 2026, Digiworld đang cho thấy lộ trình tăng trưởng rõ ràng hơn nhờ tỷ trọng lớn hơn từ các mảng ngoài ICT có biên lợi nhuận cao hơn trong dài hạn.