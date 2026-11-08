Vinmec của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khai trương bệnh viện đầu tiên tại Trung du và miền núi phía Bắc

Ngày 7/11, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tuyên Quang chính thức khai trương, trở thành bệnh viện đầu tiên của hệ thống Vinmec tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Bệnh viện nằm trong Khu đô thị Vinhomes Mỹ Lâm, dự án do Vingroup phát triển, được khởi công từ tháng 12/2025. Bệnh viện có tổng diện tích gần 8.400m2, gồm 5 tầng, trong giai đoạn đầu đưa vào vận hành 30 giường nội trú.

Vinmec Tuyên Quang cung cấp các dịch vụ khám và điều trị thuộc nhiều chuyên khoa như nội tổng quát, sản phụ khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, mắt, phục hồi chức năng và phẫu thuật thẩm mỹ. Bệnh viện cũng triển khai khám sức khỏe tổng quát, tầm soát và quản lý sức khỏe.

Đại diện Tập đoàn Vingroup và lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tuyên Quang. Ảnh: Vinmec

Đáng chú ý, cơ sở này có dịch vụ cấp cứu 24/7, hệ thống hồi sức tích cực gồm 2 phòng ICU và 1 phòng ICU cách ly. Trang thiết bị được đầu tư gồm máy cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, hệ thống siêu âm, X-quang và X-quang tuyến vú.

Ngoài hoạt động khám chữa bệnh tại chỗ, Vinmec Tuyên Quang có thể kết nối hội chẩn từ xa với các chuyên gia trong hệ thống, đồng thời điều phối bệnh nhân đến những cơ sở có chuyên khoa phù hợp khi cần thiết.

Một trong những định hướng đáng chú ý của Vinmec Tuyên Quang là kết nối hoạt động y tế với hệ sinh thái nghỉ dưỡng và chăm sóc người cao tuổi tại Mỹ Lâm.

Bệnh viện được xác định là hạ tầng y tế quan trọng của Vin New Horizon Tuyên Quang, mô hình đô thị và dịch vụ hưu trí, dưỡng lão cao cấp. Hai bên sẽ phối hợp triển khai các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho người cao tuổi, gồm đánh giá sức khỏe đa chuyên khoa, quản lý bệnh mạn tính, tư vấn dinh dưỡng và phục hồi chức năng.

Vinmec Tuyên Quang cũng là hạ tầng thiết yếu của Vin New Horizon Tuyên Quang - dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão. Ảnh: Vinmec

Theo định hướng này, hoạt động chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà còn hướng đến duy trì khả năng vận động, tự chăm sóc và sinh hoạt độc lập của người cao tuổi.

Phát biểu tại lễ khai trương, GS.TS. Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống y tế Vinmec, cho biết bệnh viện sẽ phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe gắn với nghỉ dưỡng, phối hợp với các đơn vị trong hệ sinh thái Vingroup tại Mỹ Lâm để kết nối khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và nghỉ dưỡng.

Vinmec Tuyên Quang cũng là một trong những cấu phần của Khu đô thị Vinhomes Mỹ Lâm, bên cạnh hệ thống khách sạn Onsen, tổ hợp tắm khoáng theo mô hình Nhật Bản, sân golf 18 hố, công viên chủ đề VinWonders và khu thương mại J-Town.

Việc đưa bệnh viện vào hoạt động được kỳ vọng bổ sung năng lực chăm sóc sức khỏe cho người dân Tuyên Quang và các địa phương lân cận, đồng thời hoàn thiện mô hình đô thị nghỉ dưỡng kết hợp y tế, phục hồi sức khỏe mà Vingroup đang phát triển tại Mỹ Lâm.