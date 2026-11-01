Lịch chốt quyền cổ tức tuần 9-13/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 65%, một "ông lớn" chi hơn 5.000 tỷ

Theo thống kê, có khoảng 33 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức tuần 9-13/11. Tuần này có 27 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 65% và thấp nhất là gần 4%.

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM, mã: VEA) vừa thông báo ngày 13/11 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả là 52,4%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu VEA sẽ nhận 5.240 đồng. Ngày thanh toán dự kiến vào 14/12/2026.

Với gần 1,33 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VEAM dự kiến phải chi khoảng 6.963 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, Bộ Công Thương đang nắm 88,47% vốn VEAM, tương đương gần 1,18 tỷ cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 6.160 tỷ đồng. Mức cổ tức 52,4% cũng là mức cao nhất của VEAM trong vòng 4 năm trở lại đây.

CTCP Nhựa Bình Minh (mã: BMP) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/11 để chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 65%, tương đương 6.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11 và thời gian thanh toán dự kiến vào 8/12.

Với gần 82 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 532 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Phần lớn số tiền cổ tức này chảy về túi công ty mẹ là Tập đoàn SCG (Thái Lan). Trong cơ cấu cổ đông, Nawaplastic Industries (thành viên của Tập đoàn SCG - Thái Lan) sở hữu trên 45 triệu cổ phiếu BMP, tương đương gần 55% vốn, là cổ đông lớn nhất, dự kiến nhận về 293 tỷ đồng.

Tập đoàn SCG bắt đầu trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp đầu ngành nhựa Việt Nam từ đầu tháng 3/2012 và không ngừng mua gom. Sau khi "ôm" trọn lô cổ phiếu BMP từ SCIC trong đợt đấu giá cổ phần hồi tháng 3/2018, "đại gia" đến từ Thái Lan đã chính thức thâu tóm thành công Nhựa Bình Minh.

CTCP Bến xe Miền Tây (mã WCS) vừa có thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/11/2026 để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ chi trả là 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 5.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 1/12/2026. Với 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bến xe Miền Tây dự kiến chi khoảng 15 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) thông báo chi trả cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền.

Theo đó, VNM sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/11/2026 để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/11/2026.

Như vậy, với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vinamilk sẽ phải chi khoảng 5.225 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Theo cơ cấu sở hữu, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là cổ đông lớn nhất với hơn 752,4 triệu cổ phiếu, tương đương 36% vốn điều lệ, qua đó dự kiến nhận về khoảng 1.881 tỷ đồng.