Ông Lê Việt Cường thao túng giá cổ phiếu, bị phạt 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch 2 năm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố loạt quyết định xử phạt và áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm liên quan đến hành vi thao túng cổ phiếu BCE của CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

Ngày 5/11/2026, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Việt Cường về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 16/10/2024 đến 4/3/2025, ông Cường đã sử dụng tổng cộng 8 tài khoản chứng khoán để giao dịch cổ phiếu BCE. Trong số này có 4 tài khoản đứng tên ông Lê Việt Cường, 3 tài khoản mượn của các nhà đầu tư khác và 1 tài khoản nhờ người khác đứng tên sở hữu.

Với hành vi trên, ông Lê Việt Cường bị phạt 1,5 tỷ đồng. Không chỉ bị phạt tiền, ông Lê Việt Cường còn bị áp dụng thêm các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm.

Cụ thể, ông Cường bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 10/11/2026. Đồng thời, cá nhân này cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong 2 năm.

4 người cho mượn và đứng tên hộ tài khoản cũng bị xử lý

Cùng ngày, UBCKNN tiếp tục ban hành quyết định xử phạt đối với 4 cá nhân khác có liên quan đến vụ việc, gồm bà Lê Mộng Thái Thương, bà Lê Mộng Trúc Quỳnh, bà Trương Kim Duyên và bà Nguyen Susan Ha.

Theo kết quả giám sát và kiểm tra, 3 cá nhân gồm bà Lê Mộng Thái Thương, bà Lê Mộng Trúc Quỳnh và bà Nguyen Susan Ha đã cho ông Lê Việt Cường mượn tài khoản chứng khoán.

Trong khi đó, bà Trương Kim Duyên đứng tên sở hữu chứng khoán hộ ông Cường.

Các tài khoản này sau đó được sử dụng trong hoạt động giao dịch dẫn đến hành vi thao túng cổ phiếu BCE trong giai đoạn từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2025. Tại thời điểm đó, cổ phiếu BCE đã ghi nhận nhịp tăng giá mạnh. Thị giá mã này từ khoảng 4.500 đồng/cp tăng lên 8.350 đồng/cp, tương ứng mức tăng gần 90% chỉ sau chưa đầy 5 tháng.

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Với hành vi cho người khác mượn tài khoản hoặc đứng tên sở hữu chứng khoán hộ dẫn đến hành vi thao túng thị trường, 4 cá nhân bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 9 tháng.

UBCKNN cho biết kết quả kiểm tra hiện chưa có cơ sở xác định 4 cá nhân này có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Ngoài hình thức xử phạt trên, cả 4 người còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm kể từ ngày 10/11/2026, đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và một số tổ chức liên quan trong cùng thời hạn.



