BSR tăng mạnh kế hoạch lợi nhuận năm 2026 lên gần 18.600 tỷ đồng

Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (MCK: BSR, sàn HoSE) vừa phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

Theo đó, BSR điều chỉnh tăng kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất thêm 36.691 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu, tương ứng tăng từ 154.140 tỷ đồng lên 190.831 tỷ đồng.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế được tăng mạnh từ 2.405 tỷ đồng lên 20.646 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng từ 2.162 tỷ đồng lên 18.579 tỷ đồng, tương ứng gấp 8,6 lần kế hoạch ban đầu.

Nguồn: BSR

Đối với Công ty mẹ, kế hoạch tổng doanh thu được điều chỉnh tăng từ 153.876 tỷ đồng lên 190.567 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế từ 2.392 tỷ đồng lên 20.633 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 2.153 tỷ đồng lên 18.570 tỷ đồng.

Cùng với việc tăng các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, BSR cũng điều chỉnh tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2026 từ 8.578 tỷ đồng lên 8.633 tỷ đồng, dự kiến sử dụng hoàn toàn nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong đó, doanh nghiệp dự kiến dùng 8.455 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ bản; còn lại 178 tỷ đồng dùng để đầu tư mua sắm trang thiết bị.

Được biết, BSR thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 sau khi đã đạt được kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BSR mang về doanh thu thuần hơn 164.216,5 tỷ đồng, tăng 58% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 24.898,8 tỷ đồng, gấp 11,6 lần cùng kỳ.

Như vậy, sau 3 quý đầu năm, BSR đã hoàn thành vượt 34% kế hoạch lợi nhuận sau thuế vừa thực hiện điều chỉnh đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của BSR tăng 41,1% so với đầu năm, lên mức gần 120.134,6 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư tài chính ngắn hạn 56.892,8 tỷ đồng, chiếm 47,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn gần 25.929,5 tỷ đồng, chiếm 21,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 36.610 tỷ đồng, tăng 48,6% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 18.001,5 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 13.525 tỷ đồng, lần lượt chiếm 49,2% và 36,9% tổng nợ.