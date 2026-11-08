Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BSR tăng mạnh kế hoạch lợi nhuận năm 2026 lên gần 18.600 tỷ đồng

| | Thị trường chứng khoán

BSR vừa điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, trong đó lợi nhuận sau thuế tăng từ 2.162 tỷ đồng lên 18.579 tỷ đồng, gấp 8,6 lần mục tiêu ban đầu.

Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (MCK: BSR, sàn HoSE) vừa phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

Theo đó, BSR điều chỉnh tăng kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất thêm 36.691 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu, tương ứng tăng từ 154.140 tỷ đồng lên 190.831 tỷ đồng.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế được tăng mạnh từ 2.405 tỷ đồng lên 20.646 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng từ 2.162 tỷ đồng lên 18.579 tỷ đồng, tương ứng gấp 8,6 lần kế hoạch ban đầu.

BSR tăng mạnh kế hoạch lợi nhuận năm 2026 lên gần 18.600 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nguồn: BSR

Đối với Công ty mẹ, kế hoạch tổng doanh thu được điều chỉnh tăng từ 153.876 tỷ đồng lên 190.567 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế từ 2.392 tỷ đồng lên 20.633 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 2.153 tỷ đồng lên 18.570 tỷ đồng.

Cùng với việc tăng các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, BSR cũng điều chỉnh tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2026 từ 8.578 tỷ đồng lên 8.633 tỷ đồng, dự kiến sử dụng hoàn toàn nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong đó, doanh nghiệp dự kiến dùng 8.455 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ bản; còn lại 178 tỷ đồng dùng để đầu tư mua sắm trang thiết bị.

Được biết, BSR thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 sau khi đã đạt được kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BSR mang về doanh thu thuần hơn 164.216,5 tỷ đồng, tăng 58% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 24.898,8 tỷ đồng, gấp 11,6 lần cùng kỳ.

Như vậy, sau 3 quý đầu năm, BSR đã hoàn thành vượt 34% kế hoạch lợi nhuận sau thuế vừa thực hiện điều chỉnh đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của BSR tăng 41,1% so với đầu năm, lên mức gần 120.134,6 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư tài chính ngắn hạn 56.892,8 tỷ đồng, chiếm 47,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn gần 25.929,5 tỷ đồng, chiếm 21,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 36.610 tỷ đồng, tăng 48,6% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 18.001,5 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 13.525 tỷ đồng, lần lượt chiếm 49,2% và 36,9% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tín hiệu VN-Index tạo đáy xuất hiện, SSI gọi tên 11 cổ phiếu có cơ hội

Tín hiệu VN-Index tạo đáy xuất hiện, SSI gọi tên 11 cổ phiếu có cơ hội Nổi bật

Doanh nghiệp 167.000 tỷ của ông Phạm Nhật Vượng thay Giám đốc Tài chính

Doanh nghiệp 167.000 tỷ của ông Phạm Nhật Vượng thay Giám đốc Tài chính Nổi bật

Góc nhìn chuyên gia: Chứng khoán đón tin tốt, 3 nhóm cổ phiếu phát tín hiệu tạo đáy

Góc nhìn chuyên gia: Chứng khoán đón tin tốt, 3 nhóm cổ phiếu phát tín hiệu tạo đáy

16:08 , 08/11/2026
Ông Lê Việt Cường thao túng giá cổ phiếu, bị phạt 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch 2 năm

Ông Lê Việt Cường thao túng giá cổ phiếu, bị phạt 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch 2 năm

09:45 , 08/11/2026
Lãnh đạo Digiworld hé lộ “miếng bánh” hơn 1 tỷ USD, đánh giá mục tiêu tăng trưởng 20% năm 2027 là khả thi

Lãnh đạo Digiworld hé lộ “miếng bánh” hơn 1 tỷ USD, đánh giá mục tiêu tăng trưởng 20% năm 2027 là khả thi

09:28 , 08/11/2026
Vinmec của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khai trương bệnh viện đầu tiên tại Trung du và miền núi phía Bắc

Vinmec của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khai trương bệnh viện đầu tiên tại Trung du và miền núi phía Bắc

09:02 , 08/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên