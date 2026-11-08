Một nhà đầu tư xử phạt hành chính do thao túng cổ phiếu

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Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 5/11/2026, đơn vị này đã ban hành Quyết định số 672/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Việt Cường.

Cụ thể, ông Lê Việt Cường bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

Quyết định của UBCKNN nêu rõ, trong giai đoạn từ ngày 16/10/2024 đến ngày 4/3/2025, ông Lê Việt Cường đã sử dụng tổng cộng 8 tài khoản chứng khoán, trong đó có 4 tài khoản chứng khoán đứng tên ông Lê Việt Cường, 3 tài khoản mượn của 3 nhà đầu tư khác và 1 tài khoản nhờ đứng tên sở hữu để thực hiện hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán đối với mã cổ phiếu BCE của Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Lê Việt Cường cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Bên cạnh xử phạt hành chính, ông Cường còn bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 10/11/2026; bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm.

Ngoài ra, ngày 5/11/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 673/QĐ-XPHC về việc xử phạt đối với 4 cá nhân gồm:Lê Mộng Thái Thương, Lê Mộng Trúc Quỳnh, Trương Kim Duyên và Nguyen Susan Ha. Cụ thể, 4 thể nhân này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 9 tháng theo quy định do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán hoặc đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể, bà Lê Mộng Thái Thương, bà Lê Mộng Trúc Quỳnh, bà Nguyen Susan Ha đã cho ông Lê Việt Cường mượn các tài khoản chứng khoán và bà Trương Kim Duyên đã đứng tên sở hữu chứng khoán hộ ông Lê Việt Cường để giao dịch dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với mã BCE trong giai đoạn từ ngày 16/10/2024 đến ngày 4/3/2025.

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 4 cá nhân có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Cũng trong ngày 5/11/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 675/QĐ-UBCK về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 4 cá nhân nêu trên gồm: cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 10/11/2026; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 10/11/2026.