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Dự báo nhịp giảm sâu sắp tới là cơ hội “gom hàng”, Vietcap gọi tên 2 cổ phiếu đáng chú ý

| | Thị trường chứng khoán

Dự báo nhịp giảm sâu sắp tới là cơ hội “gom hàng”, Vietcap gọi tên 2 cổ phiếu đáng chú ý

Vietcap cho rằng những nhịp giảm mạnh đưa VN-Index trở lại vùng 1.650–1.700 điểm có thể là cơ hội để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu ở vùng giá thấp.

Trong báo cáo chiến lược thị trường tháng 11/2026, Chứng khoán Vietcap nhận định VN-Index vẫn đang trong giai đoạn giằng co khi dòng tiền chưa đủ mạnh để xác lập xu hướng tăng bền vững. Tuy nhiên, những yếu tố nền tảng tích cực, đặc biệt là tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và mặt bằng định giá hấp dẫn, đang góp phần củng cố vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường.

Theo Vietcap, sau khi giảm về quanh 1.690 điểm trong ba tuần đầu tháng 10, VN-Index đã xuất hiện nhịp hồi phục đáng kể nhờ kết quả kinh doanh quý III/2026 tích cực của các doanh nghiệp niêm yết. Tuy nhiên, khi tiến gần đường trung bình động 50 ngày (MA50) tại 1.775 điểm, lực mua dần suy yếu, tạo điều kiện để bên bán giành lại quyền kiểm soát. Chỉ số sau đó tiếp tục điều chỉnh về vùng 1.690–1.700 điểm trong những phiên cuối tháng 10 và đầu tháng 11.

Đáng chú ý, trong cả hai lần VN-Index lùi về khu vực này, lực cầu bắt đáy đều xuất hiện khá mạnh, hấp thụ lượng cung đã suy giảm đáng kể. Vietcap cho rằng diễn biến trên có thể được lý giải bởi vùng 1.650–1.700 điểm chính là nền dưới của kênh xu hướng tăng dài hạn được hình thành từ tháng 8/2025.

Dự báo nhịp giảm sâu sắp tới là cơ hội “gom hàng”, Vietcap gọi tên 2 cổ phiếu đáng chú ý- Ảnh 1.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, mặt bằng định giá cũng đang tạo thêm lực đỡ cho thị trường. Theo Vietcap, hệ số P/E trượt của VN-Index hiện ở mức 11,4 lần, thấp hơn một độ lệch chuẩn và tiến gần mức âm hai độ lệch chuẩn so với trung vị 10 năm. Đây được xem là vùng định giá hấp dẫn trong bối cảnh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết vẫn duy trì đà tăng trưởng.

Dù vậy, công ty chứng khoán này lưu ý dòng tiền hiện chưa đủ mạnh để giúp VN-Index vượt qua ngưỡng kháng cự MA50 tại 1.775 điểm, qua đó cải thiện tín hiệu xu hướng trung hạn. Vì thế, thị trường có thể tiếp tục biến động trong biên độ rộng trước khi xác lập một xu hướng rõ ràng hơn.

Trên cơ sở đó, Vietcap cho rằng những nhịp giảm mạnh đưa VN-Index trở lại vùng 1.650–1.700 điểm có thể là cơ hội để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu ở vùng giá thấp. Với nhà đầu tư ngắn hạn, chiến lược được đề xuất là hiện thực hóa lợi nhuận trong các nhịp hồi phục sau khi thị trường giảm quá mức. Trong khi đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng những đợt điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và định giá hợp lý.

Về danh mục theo dõi, Vietcap lựa chọn HPG và TCX là hai cổ phiếu đầu tư ngắn hạn theo phân tích kỹ thuật. Trong khi đó, FPT và TNG được đưa vào nhóm cổ phiếu nổi bật trong danh sách theo dõi của bộ phận phân tích cơ bản, nhờ triển vọng tăng trưởng tích cực trong trung và dài hạn.

Mai Chi

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
cổ phiếu

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