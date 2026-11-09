Đường Quảng Ngãi bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

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Mới đây, Công ty CP Đường Quảng Ngãi (MCK: QNS) đã có công bố thông tin bất thường liên quan đến việc nhận được Quyết định số 1917/QĐ-DNL ngày 02/11/2026 của Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Đường Quảng Ngãi có hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với Tờ khai 01/NTNN theo lần phát sinh, kỳ tính thuế tháng 8/2023, tháng 1/2024, tháng 3/2024, tháng 7/2024, tháng 9/2024, tháng 10/2024, tháng 2/2025, tháng 11/2025, tháng 1/2026, tháng 3/2026, tháng 1/2026.

Quyết định của Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn nêu rõ, doanh nghiệp chậm nộp 12 hồ sơ khai thuế NTNN vào ngày 7/10/2026, đã nộp đủ số tiền thuế phát sinh và tiền chậm nộp vào NSNN trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Với hành vi trên, doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn số tiền 20 triệu đồng. Đường Quảng Ngãi đã kê khai và nộp số tiền thuế và tiền chậm nộp vào NSNN.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp ở mức hơn 3.073,2 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần tăng nhờ sản lượng tiêu thụ ở các mảng chủ lực như sữa đậu nành, đường, bia đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, mảng xuất khẩu bia, sữa, bánh kẹo cũng tăng trưởng tích cực nhờ mở rộng mạng lưới phân phối và khai thác hiệu quả các kênh bán hàng.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp hơn 1.086,4 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đường Quảng Ngãi còn thu về hơn 157,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 103,6% so với cùng kỳ. Phía doanh nghiệp cho biết, mặc dù chi phí lãi vay tăng so với cùng kỳ nhưng công ty đã thực hiện chính sách quản trị dòng tiền linh hoạt, số dư và kỳ hạn tiền gửi hợp lý để tối ưu hóa nguồn thu từ lãi tiền gửi nên hiệu quả tài chính ròng tăng 90% so với cùng kỳ, đóng góp quan trọng vào kết quả lợi nhuận chung.

Về các khoản chi phí, chi phí tài chính tăng từ hơn 25,7 tỷ đồng lên gần 59,6 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí đi vay. Chi phí bán hàng cũng tăng 37,3%, lên gần 574 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 96,9 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, Đường Quảng Ngãi báo lãi ròng quý III/2026 gần 449,8 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Đường Quảng Ngãi mang về hơn 9.125,3 tỷ đồng, tăng 15,9% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1.407,3 tỷ đồng, tăng 6,7%.