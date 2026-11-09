Nóng: Jensen Huang nguy cơ mất chức CEO Nvidia vì ngoại tình

CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận đã không chung thủy với gia đình, trong khi công ty tuyên bố thành lập một ủy ban độc lập để điều tra những lo ngại về khả năng ông trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài do Trung Quốc thực hiện.

Hai diễn biến riêng biệt được công bố sau khi các quan chức Mỹ bày tỏ quan ngại về mối quan hệ thân thiết giữa Huang và Alice Huang, một lãnh đạo của Megaspeed, công ty công nghệ có trụ sở tại Singapore. Hai người không có quan hệ huyết thống.

Vụ việc đang thu hút sự chú ý lớn bởi Nvidia hiện là một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới, đồng thời giữ vai trò trung tâm trong làn sóng phát triển AI. Những tranh cãi liên quan đến người đứng đầu công ty có nguy cơ ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt nhằm giành ưu thế công nghệ.

Trong bức thư gửi nhân viên, Jensen Huang thừa nhận bản thân đã “không chung thủy”, gây tổn thương cho vợ và các con. Tuy nhiên, ông không nêu tên người có liên quan.

“Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm và những tổn thương mình gây ra, đồng thời chấp nhận những lời chỉ trích đi kèm”, vị CEO 63 tuổi viết. Ông cũng khẳng định ủng hộ cuộc điều tra của Nvidia và cam kết bảo vệ công ty cũng như hỗ trợ an ninh quốc gia Mỹ.

Trong một thông cáo công bố hôm 8/11, Nvidia cho biết hội đồng quản trị đã thành lập một ủy ban gồm các thành viên độc lập, phối hợp với luật sư bên ngoài, để giám sát quá trình điều tra. Hội đồng nàyị nhấn mạnh an ninh quốc gia và an ninh kinh tế Mỹ là ưu tiên hàng đầu, đồng thời khẳng định đây cũng là lợi ích thiết yếu của Nvidia và các cổ đông. Tuy nhiên, công ty cho biết hiện chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia hoặc các bí mật kinh doanh của Nvidia đã bị xâm phạm.

Dan Ives, đối tác kiêm giám đốc điều hành cấp cao tại Yorkville & Ives Co., nhận định vụ việc là “một vết nhơ đối với Jensen” và có thể khiến hoạt động bán chip của Nvidia sang Trung Quốc chịu sự giám sát chặt chẽ hơn. Trước đó, Huang từng nhiều lần vận động nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chip sang thị trường này. Theo ông Ives, cuộc điều tra cũng có thể gây sức ép lên giá cổ phiếu Nvidia khi nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng Huang tiếp tục điều hành công ty do chính ông đồng sáng lập.

Dù vậy, Nvidia khẳng định hoạt động lãnh đạo công ty sẽ không bị gián đoạn. Một người phát ngôn của hãng nói với CNN rằng Huang cam kết tiếp tục giữ cương vị CEO và vụ việc sẽ không làm chậm tiến độ phát triển của doanh nghiệp.

Trên thực tế, Huang đã lãnh đạo Nvidia qua hơn 3 thập kỷ, góp công lớn trong quá trình Nvidia vươn lên vị trí như hiện tại. "Rủi ro rất rõ ràng là Jensen có thể phải rời chức CEO, tùy vào kết quả điều tra của Hội đồng quản trị (HĐQT). Việc này càng gây thêm sức ép lên giá cổ phiếu, vì ông ấy là nhân vật chính trong câu chuyện của Nvidia và chiến lược của hãng này trên toàn cầu", Dan Ives - Giám đốc Yorkville Ives & Co nhận định.

"Đây là đòn giáng vào uy tín của Jensen, thậm chí châm ngòi cho hàng loạt cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ, phủ bóng lên triển vọng của cổ phiếu", Ives nói thêm. Ông cho rằng tin tức này càng khiến Mỹ tăng cường giám sát việc bán chip cho Trung Quốc.

Mối quan hệ với doanh nghiệp Singapore bị đặt dưới sự giám sát

Mối liên hệ giữa Jensen Huang, Alice Huang và Megaspeed đang trở thành tâm điểm chú ý của giới chức Mỹ. Megaspeed là doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore và có mua chip Nvidia. Các quan chức lo ngại công ty này có thể trở thành một mắt xích giúp chất bán dẫn của Mỹ tiếp cận người mua tại Trung Quốc, bất chấp những quy định kiểm soát xuất khẩu công nghệ tiên tiến.

Trước đó, Financial Times đưa tin tình báo Mỹ tin rằng Jensen Huang và Alice Huang có quan hệ tình cảm.

Nvidia từng lên tiếng bảo vệ các cuộc gặp giữa CEO của hãng với lãnh đạo Megaspeed, cho rằng đây là hoạt động bình thường trong công việc của một người đứng đầu doanh nghiệp. Theo công ty, Huang thường xuyên gặp gỡ hàng nghìn lãnh đạo doanh nghiệp khách hàng mỗi năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa trao đổi với Huang kể từ khi Nvidia công bố cuộc điều tra. Dù vậy, ông mô tả CEO Nvidia là “một người tốt” và cho rằng có thể có lý do chính đáng đằng sau những diễn biến đang xảy ra.

Trước đó, hôm thứ Năm, chủ tịch đảng Cộng hòa của ba ủy ban quan trọng tại Hạ viện Mỹ gồm Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban về Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Tình báo đã gửi thư yêu cầu Huang ra trình diện trước Quốc hội. Các nghị sĩ muốn CEO Nvidia giải trình về mối quan hệ với Megaspeed, cũng như các quy trình bảo mật mà công ty áp dụng để ngăn chặn hoạt động gián điệp nước ngoài.

Trong thư, các chủ tịch ủy ban cảnh báo những thông tin gần đây làm dấy lên quan ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia, đặc biệt là nguy cơ Trung Quốc tiếp cận công nghệ và thông tin nhạy cảm của Mỹ. Họ nhấn mạnh việc ngăn chặn Trung Quốc thâm nhập và tiếp cận công nghệ tiên tiến của Mỹ là một trong những trọng tâm điều tra của các ủy ban trong nhiệm kỳ Quốc hội hiện tại.

Theo CNN