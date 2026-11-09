Người phụ nữ khiến CEO Jensen Huang thừa nhận ngoại tình sau 41 năm hôn nhân: Sở hữu lý lịch gây choáng, liên quan thương vụ chip 4,8 tỷ USD

Ngày 8/11, Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia, bất ngờ thừa nhận đã ngoại tình và gửi lời xin lỗi tới vợ, các con cùng toàn thể nhân viên tập đoàn. Trong bức thư nội bộ, vị tỷ phú đứng đầu hãng chip hàng đầu thế giới viết: "Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi khiến vợ và các con bị tổn thương. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm". Ông đồng thời nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành vi của mình và cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập do Hội đồng quản trị Nvidia tiến hành.

Điều khiến vụ việc gây chấn động không chỉ là chuyện đời tư của một trong những nhân vật quyền lực nhất ngành công nghệ. Theo một số nguồn tin, người phụ nữ có quan hệ tình cảm với Jensen Huang là Alice Huang, một nữ doanh nhân Trung Quốc từng giữ vị trí lãnh đạo tại Megaspeed, công ty có trụ sở ở Singapore và là khách hàng mua chip Nvidia. Một số nguồn tin thậm chí còn nói rằng bà Alice Huang là "gián điệp", nhiệm vụ là tiếp xúc gần Jensen Huang để tác động đến những quyết định liên quan việc cung cấp chip AI tiên tiến cho Trung Quốc. Trước những thông tin này, Nvidia đã mở cuộc điều tra độc lập, song khẳng định hiện chưa có cơ sở để kết luận bí mật công ty hay an ninh quốc gia Mỹ bị xâm phạm.

Giữa tâm điểm của vụ việc, danh tính và quá khứ của Alice Huang bắt đầu thu hút sự chú ý. Theo đó, người phụ nữ này, còn được biết đến với tên Huang Le, sở hữu một bản lý lịch đáng chú ý: Từng là phóng viên của các đài truyền hình lớn tại Trung Quốc, làm việc tại ngân hàng HSBC, công ty chứng khoán CITIC Securities, trước khi trở thành lãnh đạo một quỹ đầu tư ở Thượng Hải và tham gia điều hành doanh nghiệp chip tại Singapore.

Từ phóng viên truyền hình đến ngân hàng quốc tế và quỹ đầu tư Thượng Hải

Huang Le từng tham gia điều hành Megaspeed, một công ty chip ít được biết đến tại Singapore. Một công ty trong hệ sinh thái của Megaspeed tại Malaysia đã mua ít nhất 4,8 tỷ USD thiết bị Nvidia trong khoảng thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 2/2026. Trước đó, bản lý lịch của bà cho thấy một hành trình sự nghiệp kinh doanh đáng kinh ngạc.

Trên Simuwang, cơ sở dữ liệu về các quỹ đầu tư tư nhân tại Trung Quốc, hồ sơ của một phụ nữ mỉm cười trong chiếc váy đỏ, có ngoại hình trùng khớp với người xuất hiện trong những bức ảnh chụp cùng Jensen Huang, được ghi là "Huang Le, nhà quản lý quỹ", đồng thời giữ chức Giám đốc điều hành tại Shanghai Hexi Investment Management.

Hồ sơ này ghi nhận bà có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và 8 năm trong ngành chứng khoán.

Những vị trí từng đảm nhiệm được liệt kê gồm phóng viên tại Hunan TV và CCTV, trợ lý chủ tịch bộ phận ngân hàng tư nhân của HSBC, và phó chủ tịch phụ trách hoạt động kinh doanh chứng khoán tại CITIC Securities. Tuy nhiên, khi các phóng viên tìm cách xác minh, một số chi tiết trong bản lý lịch này lại làm nảy sinh thêm những câu hỏi. "Tôi chưa từng nghe nói về cô ấy", một lãnh đạo của Đài truyền hình Hồ Nam (Hunan TV), người đề nghị giấu tên, nói với New York Post. "Nếu ai đó thực sự từng làm phóng viên tại Hunan TV, bạn có thể dễ dàng tìm thấy tên hoặc hồ sơ của người đó trên trang web của đài".

Cả HSBC lẫn CITIC Securities đều không phản hồi đề nghị bình luận của New York Post.

Kênh YouTube tiếng Trung Xi Dynasty vào tháng 10/2025 đã đặt bức ảnh hồ sơ của nhà quản lý quỹ Hexi cạnh những hình ảnh của Alice Huang, qua đó liên hệ nhà quản lý quỹ với người phụ nữ xuất hiện bên cạnh CEO Nvidia.

Megaspeed ban đầu là chi nhánh tại Singapore của 7Road, một công ty trò chơi trực tuyến Trung Quốc có một phần cổ phần thuộc sở hữu của chính quyền trung ương và địa phương Trung Quốc. Theo thông tin được đưa ra năm ngoái, quỹ Shanghai Hexi của Huang Le từng đầu tư vào 7Road. Hexi không phản hồi các đề nghị phỏng vấn của New York Post.

Megaspeed đã nhận được những lô hàng chip tiên tiến nhất của Nvidia trị giá hàng triệu USD do không phải là một công ty Trung Quốc. Tuy nhiên, theo nhiều báo cáo, doanh nghiệp này gây tranh cãi vì cho Alibaba và các công ty Trung Quốc khác thuê năng lực tính toán. Theo Bloomberg, Megaspeed đã nhập khẩu khoảng 136.000 GPU Nvidia tính đến tháng 11/2025.

Tuy nhiên, khi các nhân viên kiểm tra của chính Nvidia đến trung tâm dữ liệu của Megaspeed, họ chỉ tìm thấy vài nghìn chip thế hệ mới nhất của hãng. Điều này làm dấy lên những câu hỏi về nơi số chip còn lại đã được chuyển đến. Bộ Thương mại Mỹ đã điều tra liệu Megaspeed có hỗ trợ hoạt động buôn lậu chip vào Trung Quốc hay không, đồng thời chuyển kết quả điều tra cho Bộ Tư pháp Mỹ trong năm nay. Nhà chức trách Singapore cũng đã triệu tập Huang Le để thẩm vấn vào năm 2025, nhưng sau đó cho bà rời đi mà không đưa ra cáo buộc nào.

Vài tuần sau khi Alice Huang đưa Jensen Huang tới một quán bar ở Đài Bắc vào tháng 6/2024, Megaspeed bắt đầu nhận những lô hàng chip tiên tiến nhất của Nvidia trị giá hàng triệu USD.

Theo: NYPost, NTTimes