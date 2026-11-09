Một loạt taxi tự lái Waymo đồng loạt 'đứng hình' giữa phố vì cạn pin

Đêm 4/7/2026, sau màn pháo hoa tại cầu Cổng Vàng, khu Presidio ở San Francisco rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài. Nhiều taxi tự lái của Waymo, công ty thuộc Alphabet, bị kẹt trong dòng xe và xuất hiện nối hàng trên các tuyến đường gần khu vực tổ chức sự kiện. Đài ABC7 ghi nhận hình ảnh hàng chục chiếc Waymo đứng giữa đám đông phương tiện; một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy khoảng 20 xe mắc kẹt tại một điểm.

Hình ảnh đoàn taxi Waymo nối đuôi nhau trong đêm ở khu Presidio, San Francisco. Ảnh: ABC7

Waymo giải thích lượng người đổ về quá đông, tình trạng tắc đường nghiêm trọng và những đoạn đường bị đóng ngoài dự kiến đã làm gián đoạn hoạt động của một số xe. Khi giao thông thông thoáng trở lại, nhiều xe có thể tự rời đi, nhưng một số chiếc đã hết pin trong thời gian chờ và cần xe cứu hộ kéo đi. Công ty cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng và đội hỗ trợ bên đường để xử lý.

Sự cố khiến vấn đề vượt ra ngoài trải nghiệm của hành khách đi taxi. Ùn tắc kéo dài còn ảnh hưởng tới các phương tiện khác, trong đó có xe trung chuyển công cộng; chính các xe cứu hộ cũng gặp khó khi tiếp cận vị trí xe đứng lại. Ngày 16/7, Thị trưởng San Francisco Daniel Lurie đề nghị cơ quan quản lý bang California đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn đối với robotaxi: phải có phương án nhanh chóng giải phóng làn đường, cập nhật lộ trình theo tình hình thực tế và chứng minh năng lực vận hành trong các sự kiện lớn.

Waymo từng gặp những tình huống tương tự tại thành phố này. Tháng 4/2023, năm xe tự lái dừng lại trên một con phố ở khu Balboa Terrace trong điều kiện sương mù dày; đến tháng 12/2025, một đợt mất điện ảnh hưởng khoảng 130.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh làm nhiều đèn tín hiệu ngừng hoạt động, khiến một số xe Waymo dừng tại giao lộ và hãng tạm ngừng dịch vụ.

Những lần gián đoạn cho thấy thách thức của xe không người lái không chỉ nằm ở việc nhận biết vạch đường hay phương tiện phía trước. Khi xuất hiện phong tỏa bất ngờ, mất điện hoặc một lượng lớn xe cùng dồn về một khu vực, năng lực phối hợp với nhà chức trách và đưa xe gặp sự cố ra khỏi đường cũng quyết định mức độ an toàn của cả hệ thống giao thông.