Thủ phạm khiến iPhone Duo bị nứt màn hình lộ diện?

iPhone Duo gây bão trên thị trường công nghệ thời gian qua khi đánh dấu bước tiến mới của Apple vào phân khúc smartphone màn hình gập.

Tuy nhiên, ngay sau khi chính thức lên kệ ngày 23/10, sản phẩm đã vướng phải hàng loạt phản ánh về tình trạng nứt màn hình, làm dấy lên lo ngại về độ bền của thiết bị.

Theo phản ánh từ người dùng, iPhone Duo phát ra tiếng kêu lạo xạo khi mở hoặc gập máy. Một số thiết bị còn xuất hiện các vết nứt chạy dọc theo nếp gấp màn hình, thậm chí có hiện tượng chết điểm ảnh. Apple được cho là đã phải cung cấp thiết bị thay thế cho những khách hàng gặp sự cố, dù khẳng định số lượng máy bị ảnh hưởng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.

Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple thu hút sự chú ý lớn từ thị trường công nghệ. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Do Apple chưa công bố nguyên nhân chính thức, các chuyên gia sửa chữa và truyền thông đã tiến hành phân tích để tìm hiểu vấn đề.

Theo nhóm chuyên gia tại iFixit, nguyên nhân có thể nằm ở hệ thống bản lề bên trong thiết bị. Cụ thể, các bộ phận thuộc cụm bản lề được cho là đang tạo áp lực lên những linh kiện điện tử nằm bên dưới màn hình. Dù được thiết kế nhằm giảm lực căng khi gập mở, hệ thống bản lề hình giọt nước của iPhone Duo dường như chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng, khiến một số bộ phận bị đẩy lên phía màn hình và có nguy cơ gây hư hỏng.

Trong khi đó, nguồn tin rò rỉ Kang trên Weibo lại đưa ra một giả thuyết khác. Theo người này, vấn đề thực chất xuất phát từ vật liệu lỗi được sử dụng bởi một trong những nhà cung cấp linh kiện cho Apple. Đáng chú ý, Apple được cho là có khả năng xác định những thiết bị thuộc lô hàng gặp vấn đề thông qua số series. Điều này có thể giúp hãng chủ động khoanh vùng sản phẩm có nguy cơ gặp lỗi và hỗ trợ khách hàng đổi máy trước khi sự cố xảy ra.

Nếu thông tin trên chính xác, đây có thể là kịch bản ít bất lợi hơn đối với Apple so với trường hợp lỗi bắt nguồn từ thiết kế kỹ thuật. Bởi lẽ, công ty đã dành cả thập kỷ nghiên cứu và phát triển mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, đồng thời chấp nhận gia nhập thị trường muộn hơn Samsung tới tám thế hệ điện thoại gập.

Bất chấp những phản ánh về độ bền, sức hút của iPhone Duo vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Sản phẩm được dự báo có thể đạt doanh số 6 triệu máy trong năm nay. Theo các báo cáo, iPhone Duo đã cháy hàng tại hầu hết thị trường và Apple hiện chưa có kế hoạch bổ sung nguồn cung trong mùa mua sắm lễ hội.

Một trong những điểm đáng chú ý của thiết bị là chuẩn kháng bụi và nước IP68, giúp iPhone Duo có lợi thế về khả năng bảo vệ trước bụi bẩn so với các đối thủ như Galaxy Z Fold8 và Google Pixel 11 Pro Fold.