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OpenAI hoàn tất đợt gọi vốn 11 tỷ USD

| | Kinh tế số

OpenAI đã hoàn tất đợt gọi vốn mới trị giá 11 tỷ USD. Đây là đợt huy động vốn đầu tiên nằm trong vòng gọi vốn định giá công ty ở mức 1.250 tỷ USD.

OpenAI hoàn tất đợt gọi vốn 11 tỷ USD - Ảnh 1.

Ảnh: VTV

Hai nhà đầu tư cho hay khoản 11 tỷ USD huy động được tính đến nay mới chỉ chiếm một phần so với mục tiêu ban đầu của OpenAI là lên tới 30 tỷ USD. Đồng thời, mức định giá của công ty cũng đã giảm so với mức 1.500 tỷ USD mà công ty này hướng tới lúc đầu. Các nhà đầu tư tiết lộ thêm rằng tập đoàn SoftBank và quỹ MGX đã tham gia vào đợt rót vốn này.

Tâm lý của giới đầu tư dành cho các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đã hạ nhiệt trong tháng qua. Điển hình là việc một số nhà đầu tư định giá đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp tới của Anthropic - đối thủ của OpenAI - ở mức khoảng 1.500 tỷ USD, thấp hơn so với mức kỳ vọng khoảng 2.000 tỷ USD trước đó.

Trong một diễn biến có liên quan, nhằm trấn an các địa phương về tác động của các trung tâm dữ liệu, Tập đoàn OpenAI trong tuần này đã công bố Thỏa thuận Cộng đồng Quốc gia nhằm thắt chặt các quy định về chi phí điện năng và minh bạch môi trường tại các trung tâm dữ liệu do tập đoàn sở hữu ở Mỹ.

Theo thỏa thuận mới, mỗi cơ sở tính toán tương lai do OpenAI trực tiếp sở hữu và vận hành sẽ có thỏa thuận riêng với chính quyền địa phương kèm báo cáo công khai hằng năm. OpenAI cam kết chi trả toàn bộ chi phí điện năng tiêu thụ và chi phí nâng cấp lưới điện cần thiết, đồng thời đưa ra các bảo đảm tài chính để người dân địa phương không phải gánh chi phí nếu dự án bị hủy bỏ.

Tập đoàn OpenAI cho biết sẽ công khai mức độ sử dụng điện và nước tại từng cơ sở, đồng thời ngừng yêu cầu quan chức địa phương ký thỏa thuận bảo mật thông tin, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt liên quan đến an ninh và bí mật thương mại.

Theo Khánh Ly

VTV

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