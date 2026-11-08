Người dùng MacBook lưu ý: macOS 28 sẽ ngừng hỗ trợ một loạt ứng dụng này

Apple xác nhận từ macOS 28, các ứng dụng viết riêng cho chip Intel sẽ không còn chạy được trên Mac dùng chip Apple silicon (dòng chip M) qua Rosetta. Hiện macOS 27 vẫn mở các ứng dụng này bình thường, nhưng đã kèm cảnh báo rằng chúng sẽ không mở được ở bản kế tiếp.

Hộp thoại "Support Ending for Intel-based Apps" liệt kê các ứng dụng Intel trên macOS 27 - Ảnh: Người dùng Facebook

Rosetta là công cụ Apple ra mắt năm 2020 để dịch ứng dụng viết cho chip Intel sang dạng chạy được trên chip của chính hãng. Theo Apple, Rosetta được thiết kế để giúp quá trình chuyển sang Apple silicon dễ dàng hơn. Từ macOS 28, công cụ này chỉ còn dành cho một số game cũ không được cập nhật và dựa vào các thành phần Intel của hệ thống.

Lộ trình này được Apple báo trước từ tháng 6/2025. Từ macOS 26.4, người dùng bắt đầu thấy thông báo khi mở ứng dụng còn dùng Rosetta. Ngày 1/9/2026, Apple gửi thông báo cho nhà phát triển, cho phép các ứng dụng Universal trên Mac App Store bỏ hỗ trợ Intel. macOS 27 chỉ chạy trên Mac chip Apple silicon và không cài sẵn Rosetta, hệ thống sẽ hỏi cài khi người dùng mở ứng dụng Intel lần đầu. macOS 28 dự kiến ra mắt khoảng nửa cuối 2027, Apple chưa công bố ngày cụ thể.

Mục Intel-based Apps trong System Settings > General > About của macOS 27

Điểm đáng bàn là việc này không xuất phát từ giới hạn kỹ thuật. Chính Apple nói sẽ giữ lại một phần Rosetta cho game cũ, nghĩa là Mac chip M vẫn dịch và chạy được code Intel trên macOS 28. Rosetta cũng không chỉ là bộ dịch, mà còn dựa vào các thành phần hệ thống macOS bản Intel để chạy ứng dụng. Việc giữ phần này cho game cho thấy Apple chọn thu hẹp phạm vi thay vì bỏ hẳn công nghệ. Ngoài việc kết thúc giai đoạn chuyển đổi, Apple chưa nêu lý do cụ thể nào khác.

Đây cũng không phải lần đầu. Rosetta đời đầu, dùng để chạy ứng dụng chip PowerPC trên Mac Intel, bị gỡ từ Mac OS X Lion năm 2011. Hỗ trợ ứng dụng 32-bit kết thúc năm 2019. Rosetta cho chip M ra mắt năm 2020, đến 2027 là khoảng 7 năm.

Rosetta nguyên bản là trình biên dịch giúp chạy các ứng dụng viết cho PowerPC trên nền tảng Intel

Ứng dụng đánh dấu "Universal" hoặc "Apple silicon" không bị ảnh hưởng. Người dùng cần để ý các ứng dụng chỉ có bản Intel, cùng những plug-in, tiện ích hoặc thành phần đi kèm còn dùng Rosetta: ứng dụng chính có thể đã chạy native nhưng một thành phần phụ vẫn là Intel. Có thể kiểm tra trong System Settings > General > About, bấm Details cạnh mục Intel-based Apps, hoặc xem cột Kind trong thông tin ứng dụng. Mac dùng chip Intel không bị ảnh hưởng bởi mốc này, vì macOS 26 là bản cuối hỗ trợ dòng máy đó và Apple cho biết các máy này vẫn nhận cập nhật bảo mật thêm 3 năm.

Apple ra mắt Rosetta 2 năm 2020 để hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ Mac Intel sang ARM

Một số nhà phát triển đã chuẩn bị từ sớm. Valve phát hành bản Steam chạy native trên Apple silicon từ tháng 6/2025 qua kênh thử nghiệm. macOS 27 là bản cuối cùng chạy ứng dụng Intel thông thường đầy đủ, còn từ macOS 28, những ứng dụng chưa được nhà phát triển cập nhật sẽ phải tìm bản thay thế.