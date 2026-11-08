CEO Unitree tuyên bố robot hình người của hãng có thể thành thạo vẽ tranh, chơi cờ mà không cần huấn luyện

Khi GPT-6 biến robot thành nghệ sĩ

Phát biểu tại Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc ở Thượng Hải, ông Wang Xingxing khiến hàng nghìn khách tham quan chấn động khi trình diễn khả năng thực hiện các chuỗi thao tác vật lý phức tạp của robot Unitree, từ việc tự động thay nước rửa cọ, pha trộn màu sắc cho đến việc xử lý các sắc tố với độ chính xác tuyệt đối hoàn toàn dựa vào suy luận theo thời gian thực.

Chia sẻ về bước đột phá này, CEO Unitree không giấu nổi sự kinh ngạc: "Việc pha trộn sắc tố chính xác đến từng milimet mà không xảy ra sai sót đòi hỏi độ tinh xảo cực kỳ cao. Nhìn thấy robot tự mình làm điều đó ở cấp độ này mà không cần trải qua bất kỳ khóa huấn luyện nào trước đó thực sự là một điều vô cùng ấn tượng."

CEO Unitree Wang Xingxing tại Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc ở Thượng Hải (Ảnh: China Today)

Sự bứt phá này không đến ngẫu nhiên. Trước đó, tại hội nghị ở Hàng Châu, ông Wang từng nhận định rằng các mô hình như GPT-6 đã rút ngắn tiến độ phát triển của toàn ngành robot xuống chỉ còn "trong vòng một hoặc hai năm", đồng thời dự đoán phiên bản GPT-7 ra mắt vào năm tới có thể giải quyết triệt để các thách thức cốt lõi của trí tuệ nhân tạo thể hiện qua hình thể (embodied AI).

Khoảng cách giữa lệnh AI và hành động vật lý

Mặc dù trí tuệ nhân tạo đang chứng minh sức mạnh lập luận siêu việt, CEO Unitree thẳng thắn chỉ ra rằng chặng đường thương mại hóa vẫn còn một cuộc chiến đầy gai góc. Trở ngại lớn nhất của ngành công nghiệp chế tạo robot lúc này không còn nằm ở khả năng suy luận hay lập kế hoạch digital, mà bị kẹt lại ở một điểm mù cơ học.

“Vấn đề cơ bản hiện nay là lỗi không đồng bộ giữa đầu vào và đầu ra của mô hình AI,” ông Wang nhấn mạnh, đồng thời gọi đây là thử thách giải quyết khoảng cách cơ khí "ở milimét cuối cùng".

Robot hình người Unitree (Ảnh: CNN)

Để vượt qua nút thắt cổ chai vật lý này trong vòng một đến hai năm tới, Unitree đang gấp rút phát triển một vòng phản hồi "tự tiến hóa". Hệ thống này cho phép robot hình người có thể tự viết mã, tự chạy mô phỏng và liên tục tự động cải thiện hiệu suất thực tế của chính chúng mà không cần đến con người nhúng tay can thiệp.

Cuộc đua tới "khoảnh khắc GPT" của thế giới vật chất

Quan điểm lạc quan của CEO Unitree nhận được sự đồng tình mạnh mẽ từ nhiều gương mặt đình đám trong ngành. Wang Qian, nhà sáng lập startup X Square Robot, tự tin tuyên bố AI thể hiện qua hình thể đang trên đà bùng nổ, bác bỏ hoàn toàn các dự báo cho rằng công nghệ này phải mất nửa thập kỷ nữa mới phổ biến.

“Chúng tôi tin rằng chúng ta đang rất gần với ‘khoảnh khắc GPT’ cho AI thể hiện qua hình thể - rất có thể trong vòng một năm tới,” ông Wang Qian nhấn mạnh. “Chúng tôi hy vọng sẽ thấy robot chế tạo robot, và chip sản xuất chip… thực sự trong thế giới vật chất.”

Tuy nhiên, bức tranh màu hồng này cũng vấp phải những góc nhìn thận trọng từ khối phần cứng. Wang Dong, đồng sáng lập công ty thiết kế GPU Moore Threads, cảnh báo rằng sự phát triển của robot AI vẫn đang bị kìm hãm bởi tình trạng khan hiếm dữ liệu nghiêm trọng và chi phí phần cứng cao ngất ngưởng.

Dẫu vậy, với việc các dòng robot Unitree đã bắt đầu tự chủ làm chủ cọ vẽ và bàn cờ mà không cần huấn luyện, kỷ nguyên máy móc bước ra từ phim viễn tưởng để hòa nhập vào đời sống thực tế đang đến gần hơn bao giờ hết./



