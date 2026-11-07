Grab phát thông báo mới liên quan trực tiếp đến thu nhập của nhóm tài xế GrabCar ở các khu vực sau

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Nhằm tiếp thêm động lực và đồng hành cùng đội ngũ tài xế có cơ hội gia tăng thu nhập, Grab mới đây đã thông báo triển khai chương trình "Đảm bảo thu nhập" dành riêng cho tài xế GrabCar tại một số khu vực trên cả nước.

Chương trình này kéo dài từ ngày 9/11 đến ngày 3/1/2027, áp dụng vào khung giờ 6:00 - 8:59 và 17:00 - 21:59, với điều kiện tỷ lệ nhận chuyến trung bình trong tuần của tài xế từ 90% trở lên và tỷ lệ huỷ chuyến trung bình trong tuần không thấp hơn 7%.

Bảng mức đảm bảo thu nhập tại các khu vực áp dụng chương trình chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn: Grab

Grab lưu ý, mức đảm bảo thu nhập là khoản thu nhập tối thiểu mà tài xế sẽ nhận được nếu đạt đủ các điều kiện của chương trình. Nếu tổng thu nhập thực tế từ tổng số chuyến xe chưa đạt đến mức đảm bảo thu nhập, tài xế sẽ được nhận thêm khoản đảm bảo thu nhập bù để đạt mức thu nhập được đảm bảo.

Tổng thu nhập thực tế được tính bằng tổng doanh thu nhận được trong kỳ, sau khi trừ đi phí sử dụng ứng dụng của Grab, các khoản thuế áp dụng và các khoản khấu trừ khác (nếu có).

Ví dụ, tài xế đạt mức đảm bảo thu nhập là 1.500.000 đồng, tổng thu nhập thực tế là 500.000 đồng. Vậy số tiền sẽ nhận được từ chương trình “Đảm bảo thu nhập” là 1.000.000 đồng.

Về phương thức thanh toán, khoản đảm bảo thu nhập sẽ được tự động thanh toán vào Ví Tiền mặt trong 2 ngày làm việc sau khi đạt điều kiện chương trình. Tài xế chỉ được nhận tối đa 01 mức đảm bảo thu nhập cao nhất cho mỗi tuần.

Bên cạnh đó, các cuốc xe sử dụng tính năng Điểm đến yêu thích không được tính khi tham gia chương trình; chương trình "Đảm bảo thu nhập" trên được áp dụng đồng thời/song song với chương trình thưởng khác đang triển khai.

Điều kiện nhận khoản đảm bảo thu nhập của chương trình có thể thay đổi tùy theo quyết định của Grab vào từng thời điểm cụ thể và sẽ được thông báo trước khi áp dụng.

Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ được Grab khấu trừ trước khi chuyển khoản tiền đảm bảo thu nhập cho Đối tác theo quy định của pháp luật.