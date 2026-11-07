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ASEAN tăng cường hợp tác chống tin giả do AI tạo ra

| | Kinh tế số

ASEAN cần tăng cường hợp tác ứng phó với thông tin sai lệch và những thách thức từ trí tuệ nhân tạo.

ASEAN cần tăng cường hợp tác ứng phó với thông tin sai lệch và những thách thức từ trí tuệ nhân tạo. Thông điệp được đưa ra tại hội nghị chuyên đề về chủ đề này đang diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia.

Theo Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra, sự phát triển nhanh chóng của AI đang khiến hình ảnh, âm thanh và nội dung giả mạo ngày càng tinh vi, khó kiểm chứng, làm suy giảm niềm tin công chúng và gia tăng nguy cơ lừa đảo trên môi trường số.

Campuchia đề xuất 4 ưu tiên, gồm bảo đảm tiếp cận thông tin đáng tin cậy, nâng cao kỹ năng nhận diện tin giả, hợp tác với các nền tảng công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước thành viên, hướng tới xây dựng môi trường thông tin số an toàn, minh bạch hơn trong khu vực.

Bộ trưởng Neth Pheaktra cũng nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp với các công ty công nghệ nhằm nâng cao hiểu biết về sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa của ASEAN, củng cố các cơ chế báo cáo nội dung vi phạm, cũng như thúc đẩy các biện pháp ứng phó minh bạch đối với thông tin sai lệch và các hành vi lừa đảo trên môi trường số.

Bộ trưởng Neth Pheaktra khẳng định, các cơ chế hợp tác hiện có của ASEAN, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN (AMRI), Hội nghị Quan chức cấp cao phụ trách thông tin (SOMRI) và Nhóm công tác ASEAN về tin giả, là những nền tảng quan trọng để tăng cường hợp tác khu vực.

Hội nghị chuyên đề quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia truyền thông, nhà nghiên cứu, đại diện các đối tác công nghệ nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi quan điểm và tìm kiếm các giải pháp thiết thực trong giảm thiểu thông tin sai lệch và quản lý nội dung truyền thông tổng hợp.

Theo Thường trú Đài THVN tại Campuchia

VTV

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