Dữ liệu sinh trắc học và tương lai sống khỏe dài lâu

Tại Garmin Health Summit 2026 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), ông Jörn Watzke, Giám đốc Cấp cao Kinh doanh Toàn cầu Garmin Health, đã dùng hình ảnh "Super Pill" để mô tả một giải pháp tưởng chừng rất đơn giản: lối sống lành mạnh.

Theo ông, vận động đều đặn, ngủ đủ giấc, dinh dưỡng hợp lý và kiểm soát căng thẳng là những yếu tố có tác động sâu rộng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, để những thay đổi về lối sống thực sự tạo ra hiệu quả lâu dài, điều quan trọng không chỉ là duy trì thói quen tốt mà còn phải hiểu cơ thể đang phản ứng như thế nào trước những thay đổi đó.

Đó cũng là lý do dữ liệu sinh trắc học đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xu hướng chăm sóc sức khỏe dự phòng và kéo dài "healthspan" - khoảng thời gian mỗi người duy trì được trạng thái sống khỏe mạnh và độc lập trong suốt cuộc đời.

Longevity không chỉ là sống lâu hơn

Được tổ chức thường niên từ năm 2019, Garmin Health Summit là diễn đàn quy tụ các chuyên gia, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và đối tác trong lĩnh vực công nghệ sức khỏe nhằm thảo luận về tương lai của y tế dựa trên dữ liệu.

Một trong những chủ đề trọng tâm của hội nghị năm nay là "longevity" và "healthspan". Thay vì chỉ tập trung kéo dài tuổi thọ, nhiều chuyên gia cho rằng mục tiêu quan trọng hơn là giúp con người duy trì sức khỏe, thể chất và chất lượng cuộc sống tốt hơn khi về già.

Để đạt được mục tiêu đó, chăm sóc sức khỏe đang dần chuyển từ mô hình điều trị khi bệnh xuất hiện sang mô hình theo dõi liên tục để phát hiện sớm nguy cơ, hỗ trợ phòng ngừa và thúc đẩy những thay đổi tích cực trong hành vi hằng ngày.

Các phiên thảo luận cho thấy công nghệ thiết bị đeo đang góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch này bằng cách cung cấp dữ liệu khách quan về cơ thể theo thời gian thực, từ nhịp tim, giấc ngủ, mức độ vận động đến các chỉ số phản ánh khả năng phục hồi và sức khỏe tổng thể.

Nếu lối sống là "Super Pill", dữ liệu là công cụ đo lường hiệu quả

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh lợi ích của lối sống lành mạnh đối với sức khỏe lâu dài. Tuy nhiên, cùng một chế độ tập luyện, giấc ngủ hay dinh dưỡng có thể tạo ra những phản ứng khác nhau ở mỗi người.

Theo ông Jörn Watzke, đây là lúc dữ liệu sinh trắc học phát huy giá trị.

"Nếu lối sống là Super Pill, thì dữ liệu chính là công cụ giúp chúng ta hiểu viên thuốc đó có đang phát huy hiệu quả hay không".

Thay vì chỉ dựa vào cảm nhận chủ quan, dữ liệu thu thập từ đồng hồ thông minh Garmin cho phép người dùng theo dõi những thay đổi của cơ thể theo thời gian. Các chỉ số như nhịp tim, biến thiên nhịp tim (HRV), giấc ngủ, nhịp thở, mức độ vận động hay VO₂ Max có thể phản ánh cách cơ thể thích nghi với việc tập luyện, phục hồi sau căng thẳng hoặc phản ứng với những thay đổi trong thói quen sống.

Thay vì chỉ dựa vào cảm nhận chủ quan, dữ liệu thu thập từ đồng hồ thông minh Garmin cho phép người dùng theo dõi những thay đổi của cơ thể theo thời gian. Ông Scott Burgett, Giám đốc Cấp cao Kỹ thuật Garmin Health chia sẻ tại sự kiện.

Định hướng này được Garmin Health gọi là "Putting Humanity in the Data" - đặt con người vào trung tâm của dữ liệu. Theo đó, công nghệ không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận các con số mà hướng đến việc giúp mỗi người hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của bản thân và đưa ra quyết định phù hợp hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Từ dữ liệu cá nhân đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe

Tiềm năng của dữ liệu sinh trắc học không chỉ dừng ở việc hỗ trợ mỗi cá nhân theo dõi sức khỏe.

Tại sự kiện Garmin Health Summit 2026, nhiều ví dụ đã cho thấy dữ liệu từ thiết bị đeo đang được sử dụng trong nghiên cứu về lão hóa sinh học, sức khỏe tim mạch, quản lý bệnh mạn tính cũng như các chương trình phúc lợi và bảo hiểm sức khỏe.

Trong nghiên cứu về lão hóa của Đại học California, Los Angeles (UCLA), dữ liệu từ thiết bị Garmin được sử dụng để tìm hiểu mối liên hệ giữa hoạt động thể chất, giấc ngủ, thể lực tim phổi và các chỉ số phản ánh tốc độ lão hóa sinh học. Trong khi đó, dự án REACT Wear kết hợp dữ liệu từ thiết bị đeo với các phương pháp đánh giá truyền thống nhằm cung cấp góc nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tim mạch trong đời sống hằng ngày.

Ở lĩnh vực quản lý sức khỏe chuyển hóa, nền tảng Twin Health kết hợp dữ liệu từ đồng hồ Garmin với nhiều nguồn dữ liệu khác như thiết bị đo đường huyết liên tục để xây dựng các chương trình can thiệp cá nhân hóa cho người mắc hoặc có nguy cơ mắc đái tháo đường type 2.

Những ví dụ này cho thấy dữ liệu từ thiết bị đeo có thể trở thành một phần của hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe rộng lớn hơn, nơi công nghệ hỗ trợ các tổ chức đưa ra những giải pháp phù hợp với từng nhu cầu sức khỏe cụ thể.

Xây dựng nền tảng cho tương lai sức khỏe dự phòng

Để hỗ trợ các ứng dụng này, Garmin Health phát triển Garmin Health Connected Ecosystem, cho phép các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và đối tác chăm sóc sức khỏe tích hợp dữ liệu từ thiết bị Garmin thông qua API và SDK.

Theo Garmin Health, vai trò của hãng không phải thay thế chuyên gia y tế hay đưa ra chẩn đoán, mà cung cấp nền tảng dữ liệu giúp các đối tác xây dựng giải pháp phù hợp cho từng nhóm người dùng.

Vai trò của Garmin Health không phải thay thế chuyên gia y tế hay đưa ra chẩn đoán, mà cung cấp nền tảng dữ liệu giúp các đối tác xây dựng giải pháp phù hợp cho từng nhóm người dùng.

Khi dữ liệu sinh trắc học được theo dõi liên tục và được đặt trong bối cảnh chuyên môn phù hợp, việc chăm sóc sức khỏe có thêm cơ sở để nhận diện những thay đổi của cơ thể trước khi chúng trở thành vấn đề rõ rệt.

Những trao đổi tại Garmin Health Summit 2026 cho thấy tương lai của chăm sóc sức khỏe không chỉ nằm ở việc điều trị bệnh hiệu quả hơn, mà còn ở khả năng giúp con người duy trì trạng thái sống khỏe mạnh lâu hơn. Trong hành trình đó, dữ liệu sinh trắc học đang dần trở thành một trong những nền tảng quan trọng giúp kết nối lối sống, công nghệ và mục tiêu sống khỏe dài lâu.