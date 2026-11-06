Đường dây quay lén ở Trung Quốc: Ước tính 140.000 phụ nữ là nạn nhân, video trẻ vị thành niên có giá cao gấp 5-10 lần

Mới đây, một đường dây quay lén quy mô lớn tại Trung Quốc vừa bị phanh phui, với số nạn nhân nữ được ước tính lên tới 140.000 người.

Theo điều tra của một tình nguyện viên chống quay lén, hoạt động này không còn là hành vi đơn lẻ mà đã phát triển thành mô hình kinh doanh có tổ chức, với nhiều người tham gia ở các khâu khác nhau.

Đường dây quay lén tại Trung Quốc được cho là đã hình thành chuỗi kinh doanh ngầm với nhiều khâu, từ ghi hình đến mua bán và phát tán video (Ảnh: Weibo)

Từ một video tại công viên nước đến cuộc điều tra kéo dài hơn một năm

Theo Elephant News, Zhou Ninghe, một tình nguyện viên lâu năm trong lĩnh vực chống quay lén, bắt đầu điều tra sau khi phát hiện video ghi hình trái phép tại phòng tắm của một công viên nước ở Phúc Châu vào năm 2022. Điều khiến ông đặc biệt sốc là địa điểm xuất hiện trong video chính là nơi ông từng đến. Từ đó, ông nhận ra hành vi quay lén không phải chuyện xa lạ trên mạng mà có thể xảy ra ngay tại những địa điểm công cộng quen thuộc, nơi mọi người thường lui tới. Zhou Ninghe sau đó chủ động lần tìm địa điểm ghi hình bằng cách phân tích cảnh vật, môi trường và những dấu hiệu nhận diện xuất hiện trong video. Ông cũng chuyển các thông tin thu thập được cho cảnh sát để phục vụ điều tra. Theo truyền thông Trung Quốc, trong năm qua những manh mối do ông cung cấp đã góp phần giúp cơ quan chức năng xử lý 18 vụ quay lén, trong đó có 2 vụ liên quan đến trẻ vị thành niên.

Ước tính 140.000 phụ nữ bị quay lén tại 34 khu vực khác nhau

Dựa trên dữ liệu video lưu trữ trong các ổ cứng, Zhou Ninghe ước tính số phụ nữ bị quay lén có thể lên tới khoảng 140.000 người. Các dữ liệu được cho là trải rộng trên 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Trung Quốc.

Quy mô cực khủng của đường dây (Ảnh: news.ycwb)

Theo cuộc điều tra, những người tham gia hoạt động này có nhiều thành phần khác nhau, không chỉ gồm nam giới mà còn có phụ nữ, các cặp đôi và người có trình độ học vấn cao, trong đó có những người giữ vị trí quản lý doanh nghiệp.

Điều đáng lo ngại là hoạt động quay lén được cho là đã hình thành một chuỗi kinh doanh ngầm với nhiều khâu, từ cung cấp thiết bị đến thu thập và phân phối video.

Một số người bán sử dụng tên sản phẩm khó nhận diện trên các nền tảng thương mại điện tử để giới thiệu camera siêu nhỏ, với giá từ vài chục đến vài trăm nhân dân tệ. Những người khác nhận đơn qua các ứng dụng liên lạc, cung cấp dịch vụ cải tạo thiết bị hoặc ngụy trang camera. Một số giao dịch còn sử dụng tính năng tin nhắn tự xóa nhằm hạn chế dấu vết trao đổi.

Video quay lén được mua bán qua nhiều tầng trung gian, trẻ vị thành niên bị định giá cao gấp 5-10 lần Theo kết quả điều tra, các video quay lén không chỉ được bán trực tiếp từ người ghi hình cho bên thu mua mà còn trải qua nhiều khâu trung gian. Sau khi tiếp nhận, những người khác sẽ chỉnh sửa, phân loại rồi tiếp tục rao bán trên các diễn đàn hoặc nền tảng trực tuyến. Một số nhóm sử dụng video miễn phí hoặc giá thấp để thu hút người tham gia, sau đó dẫn họ đến các nền tảng thu phí xem hoặc tải nội dung. Cuộc điều tra cũng phát hiện một nhóm trao đổi video bí mật có hơn 4.300 thành viên. Đáng chú ý, một số nhóm được gọi là “nhóm cấp cao” yêu cầu thành viên mới phải cung cấp video quay lén để đổi lấy quyền gia nhập. Những thông tin này cho thấy hoạt động quay lén đã hình thành một chuỗi mua bán với nhiều khâu, từ ghi hình, thu mua đến chỉnh sửa và phân phối nội dung nhằm kiếm lợi. Vụ việc phanh phui đường dây quay lén quy mô lớn với hàng chục nghìn nạn nhân, trong đó có trẻ vị thành niên, đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc (Ảnh: Weibo) Đáng phẫn nộ hơn, theo Zhou Ninghe, video quay lén trẻ vị thành niên có thể được bán với giá cao gấp 5-10 lần so với video liên quan đến người trưởng thành. Điều này cho thấy hình ảnh trẻ em đang bị các đối tượng lợi dụng để trục lợi bất chính. Vào tháng 5 năm nay, Zhou Ninghe phát hiện một loạt video nghi được quay trái phép trong nhà vệ sinh của một trường tiểu học. Theo đó hoạt động ghi hình đã kéo dài khoảng 6 tháng, với hàng trăm nữ sinh có thể đã trở thành nạn nhân. Thông qua những bức ảnh học sinh mới do giáo viên công bố, địa điểm ghi hình được xác định là một trường tiểu học tại thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam. Các nghi phạm liên quan đã bị bắt vào ngày 2/6. Zhou Ninghe cảnh báo rằng việc xử lý các đối tượng liên quan không đồng nghĩa với việc những tổn thương của nạn nhân sẽ chấm dứt. Một khi video đã bị phát tán trên mạng, chúng có thể tiếp tục bị sao chép và chia sẻ nhiều lần, khiến nạn nhân phải đối mặt với nguy cơ bị xâm phạm quyền riêng tư trong thời gian dài. Người tố giác bị đe dọa, vẫn kiên trì cung cấp manh mối cho cảnh sát

Theo Mirror News, sau khi công khai những thông tin về thị trường video quay lén, Zhou Ninghe bị lộ thông tin cá nhân và nhận nhiều lời đe dọa, thậm chí có cả lời đe dọa giết người. Dù đối mặt với nguy hiểm, ông vẫn tiếp tục thu thập và cung cấp manh mối cho cơ quan chức năng.

Zhou Ninghe cho rằng, chỉ bắt giữ những người trực tiếp ghi hình trái phép sẽ không thể giải quyết triệt để vấn đề. Để phá vỡ mạng lưới này, cơ quan chức năng cần điều tra toàn bộ chuỗi hoạt động, từ cung cấp thiết bị, thu mua, chỉnh sửa video đến phát tán nội dung và vận hành các nền tảng thu phí.

Vụ việc cho thấy những hệ lụy nghiêm trọng của hành vi xâm phạm quyền riêng tư trên môi trường mạng. Ngay cả khi các đối tượng liên quan bị xử lý, những hình ảnh đã phát tán vẫn có thể tiếp tục bị sao chép và chia sẻ, khiến nạn nhân phải chịu tổn thương trong thời gian dài.

Nguồn: Mirror Daily, Yahoo.

Hân Ly