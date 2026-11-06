Bất chấp cạnh tranh gay gắt, Grab dự kiến doanh thu tới 4,2 tỷ USD trong năm 2026

Grab Holdings vừa nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm 2026 sau khi ghi nhận kết quả kinh doanh quý III vượt kỳ vọng. Động thái này cho thấy sự lạc quan của nền tảng công nghệ Singapore trước nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ gọi xe và giao đồ ăn tại Đông Nam Á, bất chấp áp lực cạnh tranh và những rào cản pháp lý ngày càng lớn.

Trong thông báo ngày 3/11, Grab cho biết doanh thu năm 2026 dự kiến đạt 4,15-4,2 tỷ USD, trong khi lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ (EBITDA) điều chỉnh có thể lên tới 800 triệu USD.

Trước đó, hồi tháng 8, công ty dự báo doanh thu cả năm tối đa 4,15 tỷ USD và EBITDA điều chỉnh đạt khoảng 740 triệu USD. Sau thông tin mới, cổ phiếu Grab tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Trong quý III, tính đến hết tháng 9, Grab có thêm khoảng 3 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, nâng tổng số lên 57 triệu. Kết quả này cho thấy công ty đang duy trì khả năng cạnh tranh trước các đối thủ như GoTo Group của Indonesia.

Grab hưởng lợi từ nhu cầu gọi xe và giao đồ ăn, nhưng đối mặt nhiều sức ép

Nhu cầu sử dụng dịch vụ gọi xe và giao đồ ăn tại Đông Nam Á tiếp tục tăng khi ngày càng nhiều người dân tiếp cận internet và các nền tảng số. Tuy nhiên, đà tăng trưởng của thị trường cũng đi kèm những thách thức về chi phí.

Giá nhiên liệu leo thang đang làm tăng chi phí vận chuyển và giao hàng trên khắp khu vực có dân số khoảng 700 triệu người. Để hạn chế tác động, các nền tảng công nghệ phải triển khai thêm ưu đãi cho tài xế và khách hàng. Dù vậy, chiến lược này có thể tiếp tục bào mòn biên lợi nhuận vốn đã không cao của ngành.

Bên cạnh áp lực chi phí, Grab còn phải đối mặt với sự giám sát ngày càng chặt chẽ từ các cơ quan quản lý. Tại Indonesia, một trong những thị trường lớn nhất của hãng, chính phủ đã hạ mức hoa hồng tối đa mà các nền tảng được phép thu đối với dịch vụ xe máy. Nước này cũng đang xem xét ban hành thêm quy định đối với các lĩnh vực như giao đồ ăn vào cuối năm 2026.

Cuộc cạnh tranh trong khu vực cũng ngày càng gay gắt. GoTo và những doanh nghiệp mới như Green & Smart Mobility đang tìm cách giành thị phần tại các thị trường đông dân như Indonesia và Việt Nam.

Uber Technologies, một trong những nhà đầu tư của Grab, cũng có thể trở thành đối thủ đáng chú ý. Kế hoạch mua lại Delivery Hero có thể mở ra cơ hội để Uber Eats quay trở lại thị trường Đông Nam Á.

Trong khi đó, Waymo thuộc Alphabet dự kiến triển khai dịch vụ taxi tự lái tại Singapore vào năm 2028, tạo thêm một đối thủ tiềm năng trong lĩnh vực vận tải công nghệ.

Áp lực cạnh tranh và những lo ngại về triển vọng kinh doanh cũng tác động đến giá cổ phiếu Grab. Tính từ đầu năm 2026, cổ phiếu công ty đã giảm hơn 40%, kéo vốn hóa thị trường xuống còn khoảng 11 tỷ USD.

Grab mở rộng sang tài chính, tìm động lực tăng trưởng mới

Song song với hoạt động gọi xe và giao đồ ăn, Grab đang thúc đẩy các thương vụ mua bán và sáp nhập nhằm mở rộng nguồn thu ngoài lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Tháng 9, công ty đồng ý mua lại phần lớn cổ phần của Atome Financial, nền tảng cho vay kỹ thuật số và mua trước trả sau có trụ sở tại Singapore, với giá 1,49 tỷ USD. Trước đó, Grab cũng thâu tóm Stash Financial tại Mỹ với giá trị doanh nghiệp 425 triệu USD.

Tuy nhiên, không phải thương vụ nào của công ty cũng diễn ra thuận lợi. Trong tháng 10, Ủy ban Thương mại Công bằng Đài Loan đã ngăn cản kế hoạch Grab mua lại mảng giao hàng nội địa của foodpanda với giá khoảng 600 triệu USD do lo ngại về vấn đề cạnh tranh.

Theo kết quả kinh doanh mới nhất, EBITDA điều chỉnh của Grab trong quý III tăng 74% so với cùng kỳ năm trước, đạt 237 triệu USD, cao hơn đáng kể mức dự báo trung bình 194,2 triệu USD của các nhà phân tích do Bloomberg tổng hợp.

Doanh thu quý đạt 1,1 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ và gần tương đương dự báo của giới phân tích.

Để mở rộng tệp khách hàng, Grab đang đa dạng hóa danh mục dịch vụ, bổ sung cả những lựa chọn có giá phải chăng lẫn các sản phẩm cao cấp hơn. Công ty cũng mở rộng sang lĩnh vực trò chơi và phim ngắn thông qua hợp tác với các nền tảng khác, nhằm kéo dài thời gian người dùng ở lại ứng dụng.

Theo các nhà phân tích Jason Low và Nathan Naidu của Bloomberg Intelligence, dù thương vụ mua lại foodpanda tại Đài Loan không thành công, Grab vẫn có khả năng duy trì mục tiêu EBITDA điều chỉnh 1,7 tỷ USD vào năm 2028. Khoản đóng góp dự kiến khoảng 60 triệu USD từ thương vụ này được đánh giá là không quá lớn so với mục tiêu lợi nhuận nói trên.

Thông tin chi tiết hơn về thương vụ mua lại Atome Financial dự kiến sẽ được Grab công bố tại buổi họp báo cáo kết quả kinh doanh.

Theo The Strait Times