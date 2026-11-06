Cơ quan Thuế thông báo: Người nộp thuế cần kiểm tra ngay thông tin sau trên eTax Mobile

Thuế TP.Cần Thơ vừa đưa ra hướng dẫn người nộp thuế chủ động kiểm tra thông tin cá nhân có bị sử dụng để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh hay không thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Đây là vấn đề đáng lưu ý trong bối cảnh thông tin cá nhân, đặc biệt là số căn cước công dân (CCCD) và mã số thuế, có thể bị thu thập, sử dụng trái phép. Nếu bị lợi dụng để đăng ký thành lập tổ chức, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, người có thông tin bị sử dụng có thể gặp những phiền toái liên quan đến nghĩa vụ thuế và các thủ tục hành chính.

Để kiểm tra, người nộp thuế có thể đăng nhập ứng dụng eTax Mobile, sau đó truy cập mục "Thông tin tổ chức/doanh nghiệp". Tại đây, hệ thống hiển thị danh sách các tổ chức, doanh nghiệp có thông tin cá nhân của người nộp thuế.

Người dùng cần rà soát tên tổ chức, mã số thuế và trạng thái hoạt động để phát hiện những thông tin không đúng với thực tế. Nếu phát hiện tên doanh nghiệp hoặc tổ chức mà bản thân không liên quan, người nộp thuế có thể gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan thuế quản lý ngay trên ứng dụng.

Các bước kiểm tra thông tin theo hướng dẫn của Thuế TP.Cần Thơ.

Cụ thể, tại danh sách tổ chức/doanh nghiệp, người dùng chọn mục "Gửi phản ánh" tương ứng với thông tin cần kiểm tra. Tiếp đó, chọn nội dung phản ánh, đính kèm tệp nếu có và lựa chọn "Gửi thông tin", sau đó xác nhận để hoàn tất thao tác.

Sau khi gửi thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận cùng mã phản ánh. Người nộp thuế có thể sử dụng mã này để theo dõi quá trình xử lý bằng cách truy cập mục "Xem kết quả". Khi cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý, kết quả sẽ được cập nhật trên ứng dụng eTax Mobile.

Thuế TP.Cần Thơ khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên kiểm tra thông tin cá nhân, chủ động bảo vệ dữ liệu CCCD và mã số thuế. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc cần hỗ trợ trong quá trình thực hiện, người dân có thể liên hệ cơ quan thuế gần nhất để được hướng dẫn.

Việc chủ động rà soát thông tin trên hệ thống thuế không chỉ giúp người dân sớm phát hiện nguy cơ bị sử dụng thông tin trái phép mà còn góp phần hạn chế những rắc rối có thể phát sinh liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh và nghĩa vụ thuế.