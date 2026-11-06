Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ quan Thuế thông báo: Người nộp thuế cần kiểm tra ngay thông tin sau trên eTax Mobile

| | Kinh tế số

Người dân có thể kiểm tra ngay trên ứng dụng eTax Mobile liệu thông tin cá nhân của mình có bị người khác sử dụng trái phép để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh hay không.

Thuế TP.Cần Thơ vừa đưa ra hướng dẫn người nộp thuế chủ động kiểm tra thông tin cá nhân có bị sử dụng để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh hay không thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Đây là vấn đề đáng lưu ý trong bối cảnh thông tin cá nhân, đặc biệt là số căn cước công dân (CCCD) và mã số thuế, có thể bị thu thập, sử dụng trái phép. Nếu bị lợi dụng để đăng ký thành lập tổ chức, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, người có thông tin bị sử dụng có thể gặp những phiền toái liên quan đến nghĩa vụ thuế và các thủ tục hành chính.

Để kiểm tra, người nộp thuế có thể đăng nhập ứng dụng eTax Mobile, sau đó truy cập mục "Thông tin tổ chức/doanh nghiệp". Tại đây, hệ thống hiển thị danh sách các tổ chức, doanh nghiệp có thông tin cá nhân của người nộp thuế.

Người dùng cần rà soát tên tổ chức, mã số thuế và trạng thái hoạt động để phát hiện những thông tin không đúng với thực tế. Nếu phát hiện tên doanh nghiệp hoặc tổ chức mà bản thân không liên quan, người nộp thuế có thể gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan thuế quản lý ngay trên ứng dụng.

Cơ quan Thuế thông báo: Người nộp thuế cần kiểm tra ngay thông tin sau trên eTax Mobile- Ảnh 1.

Các bước kiểm tra thông tin theo hướng dẫn của Thuế TP.Cần Thơ.

Cụ thể, tại danh sách tổ chức/doanh nghiệp, người dùng chọn mục "Gửi phản ánh" tương ứng với thông tin cần kiểm tra. Tiếp đó, chọn nội dung phản ánh, đính kèm tệp nếu có và lựa chọn "Gửi thông tin", sau đó xác nhận để hoàn tất thao tác.

Sau khi gửi thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận cùng mã phản ánh. Người nộp thuế có thể sử dụng mã này để theo dõi quá trình xử lý bằng cách truy cập mục "Xem kết quả". Khi cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý, kết quả sẽ được cập nhật trên ứng dụng eTax Mobile.

Thuế TP.Cần Thơ khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên kiểm tra thông tin cá nhân, chủ động bảo vệ dữ liệu CCCD và mã số thuế. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc cần hỗ trợ trong quá trình thực hiện, người dân có thể liên hệ cơ quan thuế gần nhất để được hướng dẫn.

Việc chủ động rà soát thông tin trên hệ thống thuế không chỉ giúp người dân sớm phát hiện nguy cơ bị sử dụng thông tin trái phép mà còn góp phần hạn chế những rắc rối có thể phát sinh liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh và nghĩa vụ thuế.

Ngọc Khánh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an có thông báo quan trọng đối với tất cả người đang lắp camera

Công an có thông báo quan trọng đối với tất cả người đang lắp camera Nổi bật

Vì sao CAPTCHA thường bắt người dùng tìm đèn giao thông, vạch kẻ đường?

Vì sao CAPTCHA thường bắt người dùng tìm đèn giao thông, vạch kẻ đường? Nổi bật

Apple cảnh báo tấn công mạng nhắm vào người dùng iPhone tại 99 quốc gia

Apple cảnh báo tấn công mạng nhắm vào người dùng iPhone tại 99 quốc gia

15:15 , 06/11/2026
Cập nhật Google Chrome ngay để khắc phục 213 lỗi bảo mật

Cập nhật Google Chrome ngay để khắc phục 213 lỗi bảo mật

14:36 , 06/11/2026
HP, ASUS bất ngờ đưa dây chuyền sản xuất PC trở lại Trung Quốc, chiến lược rời bỏ quốc gia này đang đảo chiều

HP, ASUS bất ngờ đưa dây chuyền sản xuất PC trở lại Trung Quốc, chiến lược rời bỏ quốc gia này đang đảo chiều

13:38 , 06/11/2026
Công an phát thông báo quan trọng về số CCCD của người dân

Công an phát thông báo quan trọng về số CCCD của người dân

12:25 , 06/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên