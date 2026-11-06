Grab vẫn hút tài xế

Ngày 5/11/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã công bố kết quả rà soát chính sách giá, phí của Grab và các giải pháp cải thiện quyền lợi người dùng, đối tác tài xế và minh bạch thông tin. Grab mới đây đã đưa ra phản hồi chính thức về nội dung này.

Chia sẻ với chúng tôi, Grab cho biết, doanh nghiệp trân trọng các đánh giá, góp ý của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và luôn tích cực góp phần xây dựng một thị trường minh bạch, công bằng cho các bên tham gia, đồng thời chú trọng lắng nghe và đối thoại để không ngừng hoàn thiện.

Phí sử dụng linh động giúp cân đối cung - cầu, chương trình thưởng đa dạng hỗ trợ tài xế tối ưu thu nhập

Phí sử dụng ứng dụng linh động được xác định dựa trên cơ chế xem xét các yếu tố có thể ảnh hưởng đến nỗ lực mà đối tác tài xế cần bỏ ra để hoàn thành một chuyến xe. Các yếu tố này bao gồm thời gian và quãng đường đón khách, thời tiết, tình hình cung cầu, và lưu lượng giao thông tại thời điểm thực hiện chuyến xe. Phí sử dụng ứng dụng linh động là một cải tiến trong cách tính giá cước của Grab, với mục tiêu mang lại lợi ích lâu dài cho các bên cùng tham gia nền tảng và đã được triển khai từ năm 2024.

"Việc áp dụng phí sử dụng ứng dụng linh động trong hai năm qua đã giúp chúng tôi cân đối cung - cầu trên thị trường tốt hơn. Grab qua đó có thể vừa duy trì chất lượng dịch vụ ổn định cho người dùng và cơ hội sinh kế cho đối tác tài xế, vừa đảm bảo sự vững vàng của nền tảng trước những thách thức của thị trường và bối cảnh kinh tế" - đại diện Grab Việt Nam cho biết.

Ngoài giá cước, Grab còn triển khai các chương trình thưởng đa dạng nhằm tạo điều kiện cho mọi đối tác tài xế có cơ hội tham gia, qua đó tối ưu cơ hội thu nhập. Đáng chú ý, ngân sách đầu tư cho các chương trình thưởng này đến từ phần thu về của Grab từ các chuyến xe.

Nhờ đó, Grab đã ghi nhận số lượng đối tác tài xế tăng 76% trong vòng 2 năm qua (2024-2026). Trong cùng kỳ, tổng thu nhập (bao gồm thưởng) mà các đối tác tài xế hoạt động trên nền tảng nhận được cũng tăng dần qua các năm.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập (bao gồm thưởng) của các đối tác tài xế là 71,6% trên tổng giá trị hành khách thanh toán (bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng, thuế). Phần còn lại bao gồm thuế Grab thu hộ và phần thu của Grab. Grab sẽ sử dụng một phần trong phần thu của Grab để tái đầu tư cho các chương trình thưởng và khuyến mại cho người dùng để thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường.

Điều này cho thấy trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức, Grab vẫn là một sự lựa chọn tin cậy với những người đang tìm kiếm cơ hội sinh kế.

Tiếp tục điều chỉnh cơ chế tính phí, tăng tính minh bạch

"Mặc dù vậy, chúng tôi ghi nhận cấu trúc giá với phí sử dụng ứng dụng linh động đã ít nhiều chưa đáp ứng được kỳ vọng của đối tác tài xế về sự minh bạch và thuận tiện trong tính toán. Bên cạnh đó, mối tương quan giữa phí sử dụng ứng dụng linh động áp dụng đối với đối tác tài xế và các loại phí áp dụng cho người dùng chưa được tối ưu. Điều này dẫn đến việc trong một số chuyến xe, đặc biệt là những chuyến có quãng đường di chuyển ngắn, phần thực nhận của đối tác tài xế có thể chưa được như mong muốn" - Grab cho biết.

Do đó, Grab đã chủ động nghiên cứu các phương án khắc phục và sẽ tiến hành triển khai trong thời gian tới. Các phương án này bao gồm: (1) Điều chỉnh cơ chế tính phí nền tảng; (2) Điều chỉnh cách tính, giảm và chủ động kiểm soát biên độ phần thu của Grab; (3) Bồi hoàn đối với các chuyến xe có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt ngưỡng thiết lập của hệ thống; (4) Tăng cường các chương trình thưởng và hỗ trợ chi phí vận hành cho đối tác tài xế; (5) Khuyến mại, kích cầu đối với hành khách; (6) Nâng cấp giao diện ứng dụng của đối tác tài xế và minh bạch thông tin về phần thu của Grab.

Nền tảng này cho biết sẽ thông báo đầy đủ cho người dùng, đối tác tài xế về các giải pháp này thông qua các kênh truyền thông chính thức của Grab.

Grab cũng cam kết sẽ tiếp tục tăng cường đổi mới sáng tạo để mô hình kinh doanh của Grab ngày càng tạo ra nhiều giá trị hơn cho kinh tế nền tảng tại Việt Nam. “Chúng tôi cũng đồng thời tích cực lắng nghe đối tác tài xế để có thể đồng hành và hỗ trợ họ một cách thiết thực và hiệu quả nhất” – đại diện Grab chia sẻ.