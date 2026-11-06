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CEO TeamGroup cảnh báo: Sắp đến lúc có tiền cũng không mua nổi RAM

| | Kinh tế số

Dù là một đơn vị chuyên sản xuất module RAM và thiết bị lưu trữ, nhưng chính TeamGroup cũng có lúc không mua nổi chip nhớ để phục vụ hoạt động kinh doanh của mình.

Thị trường RAM đang tiến gần đến một kịch bản đáng lo ngại hơn cả việc giá tăng chóng mặt: người mua có tiền nhưng không tìm được hàng. Ông Chen Ching-wen, CEO TeamGroup, cảnh báo tình trạng thiếu hụt chip nhớ sẽ còn nghiêm trọng hơn trong thời gian tới và có thể kéo dài đến nửa cuối năm 2028.

Phát biểu trong cuộc họp kết quả kinh doanh ngày 2/11, ông Chen cho biết giai đoạn căng thẳng nhất của thị trường có thể kéo dài từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.

“Hiện tại, người mua vẫn có thể tìm được hàng, chỉ là giá rất đắt. Nhưng trong một thời gian nữa, có thể sẽ đến lúc có tiền cũng không mua nổi hàng”, CEO TeamGroup cảnh báo.

Điều đáng chú ý là ngay cả TeamGroup, doanh nghiệp chuyên sản xuất module RAM và thiết bị lưu trữ, cũng không thể đảm bảo đủ chip nhớ để phục vụ hoạt động kinh doanh. Dù có quan hệ hợp tác lâu năm và các hợp đồng cung ứng với đối tác, công ty vẫn không nhận được lượng hàng như mong muốn, buộc phải tìm mua thêm trên thị trường giao ngay với mức giá cao hơn.

Áp lực nguồn cung thể hiện rõ qua diễn biến giá chip nhớ. Giá hợp đồng chip DDR5 16Gb đã tăng từ khoảng 8,7 USD vào tháng 10/2025 lên 48 USD vào tháng 9/2026, tức tăng hơn 5,5 lần. Trong khi đó, giá giao dịch giao ngay hiện cao hơn khoảng 30-50% so với giá hợp đồng.

Theo ông Chen, nhu cầu từ ngành trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những nguyên nhân chính khiến nguồn cung bộ nhớ trở nên căng thẳng. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 5/2026, ông từng cho biết nhu cầu liên quan đến AI đã chiếm khoảng 40-50% tổng nguồn cung bộ nhớ, trong khi phần lớn sản lượng dự kiến của năm 2026 và 2027 đã được phân bổ.

Tình trạng thiếu hụt không chỉ giới hạn ở DRAM mà còn lan sang NAND Flash. CEO TeamGroup dự báo cung và cầu khó có thể trở lại trạng thái cân bằng trước nửa cuối năm 2028, thậm chí muộn hơn.

Những cảnh báo này cũng phản ánh áp lực mà chính TeamGroup đang đối mặt. Trong bối cảnh không thể đảm bảo đủ nguyên liệu, doanh nghiệp phải điều chỉnh hoạt động để thích ứng với nguồn cung hạn chế. Với người tiêu dùng, điều đáng lo không chỉ là phải trả nhiều tiền hơn để nâng cấp máy tính, mà còn là nguy cơ không thể tìm được sản phẩm ngay cả khi chấp nhận mức giá cao.

Theo Nguyễn Hải

Đời sống & Pháp luật

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