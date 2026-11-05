Một sàn thương mại điện tử sắp cho 1.000 người nghỉ việc

Cuối tháng 10 vừa qua, CEO eBay Jamie Iannone thông báo với nhân viên về kế hoạch cắt giảm khoảng 9% nhân sự toàn cầu. Đại diện eBay sau đó xác nhận đợt tái cơ cấu sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1.000 vị trí. Với khoảng 12.300 nhân viên vào cuối năm 2025, đây là một trong những đợt cắt giảm nhân sự đáng chú ý của doanh nghiệp trong những năm gần đây.

Trong thông điệp gửi nhân viên, ông Jamie Iannone cho biết công ty đang đơn giản hóa hoạt động và điều chuyển nguồn lực sang những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt nhất. Theo CEO eBay, để nắm bắt các cơ hội phía trước, doanh nghiệp cần đưa ra những lựa chọn có tính toán về nơi tập trung đầu tư và nguồn lực.

Đáng chú ý, đây là đợt cắt giảm nhân sự thứ hai của eBay trong năm 2026. Hồi tháng 2, công ty đã thông báo sa thải khoảng 800 nhân viên, tương đương 6% lực lượng lao động, với mục tiêu tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả vận hành.

Tập trung vào những mảng kinh doanh có giá trị cao

Động thái tái cơ cấu diễn ra trong bối cảnh eBay đang điều chỉnh chiến lược cạnh tranh, tập trung nhiều hơn vào các phân khúc có giá trị giao dịch và khả năng tạo khác biệt cao như hàng xa xỉ đã qua xác thực, đồ sưu tầm, thời trang bán lại và hàng tân trang.

Thay vì cạnh tranh trực diện trên mọi phân khúc với các nền tảng thương mại điện tử khác, eBay đang tìm cách củng cố vị thế ở những thị trường có nhóm khách hàng chuyên biệt, sẵn sàng chi trả cao cho các sản phẩm có giá trị hoặc tính độc đáo.

Một bước đi đáng chú ý là thương vụ mua lại Depop, nền tảng thương mại điện tử chuyên về thời trang secondhand, với giá trị khoảng 1,4 tỷ USD. Thương vụ giúp eBay mở rộng khả năng tiếp cận nhóm người tiêu dùng trẻ và tăng hiện diện trong thị trường mua bán lại (re-commerce) đang phát triển.

Theo Reuters, những bước đi này đã góp phần hỗ trợ diễn biến cổ phiếu eBay, với mức tăng gần 40% trong năm 2026 tính đến thời điểm đưa tin, vượt mức tăng khoảng 12% của chỉ số S&P 500.

Cắt giảm nhân sự khi triển vọng kinh doanh vẫn tích cực

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch lần này là eBay không đưa ra thông báo cắt giảm trong bối cảnh kết quả kinh doanh suy giảm rõ rệt. Trái lại, ngày 22/10, công ty cho biết kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III/2026 sẽ vượt mức dự báo được đưa ra trong báo cáo tháng 8.

Theo hồ sơ công bố với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), eBay ước tính phải ghi nhận khoản chi phí trước thuế từ 130-150 triệu USD liên quan đến kế hoạch tái cơ cấu. Phần lớn khoản chi phí này dành cho trợ cấp thôi việc và các quyền lợi sau khi nhân viên nghỉ việc, dự kiến được ghi nhận trong quý IV/2026.

Công ty đặt mục tiêu hoàn tất phần lớn quá trình tái cơ cấu nhân sự vào cuối quý I/2027. Khoản tiết kiệm chi phí từ việc tinh giản bộ máy sẽ được sử dụng để phục vụ các sáng kiến chiến lược và hoạt động vận hành của doanh nghiệp.

Việc eBay tiếp tục cắt giảm nhân sự trong khi triển vọng kinh doanh vẫn tích cực cho thấy trọng tâm của đợt tái cơ cấu không đơn thuần nằm ở ứng phó với khó khăn tài chính, mà còn ở việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và phân bổ nguồn lực theo những ưu tiên kinh doanh mới.