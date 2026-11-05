Google Chrome có thay đổi quan trọng, người dùng cần thực hiện ngay điều này

Ngày 3/11, Google chính thức phát hành Chrome 157 trên kênh ổn định (Stable channel) dành cho người dùng Windows, Mac và Linux. Phiên bản mới có số hiệu 157.0.8103.38/.39 trên Windows và Mac, trong khi bản dành cho Linux mang mã 157.0.8103.38.

Đối với thiết bị di động, Chrome 157 dành cho Android với số hiệu 157.0.8103.38 cũng sẽ sớm được triển khai thông qua Google Play trong những ngày tới.

Chrome 157 xử lý 213 vấn đề bảo mật

Điểm đáng chú ý nhất trong lần nâng cấp này là Google đã khắc phục tổng cộng 213 lỗ hổng bảo mật, trong đó có 7 lỗi được xếp vào mức Nghiêm trọng (Critical).

Đặc biệt, một số lỗ hổng có khả năng cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa bên ngoài vùng bảo vệ sandbox của trình duyệt. Đây là dạng rủi ro đáng lo ngại bởi tin tặc có thể lợi dụng một trang web được thiết kế độc hại để đưa mã tùy ý vào hệ thống, thay vì chỉ giới hạn hoạt động bên trong môi trường trình duyệt.

Trong số các lỗi được xử lý, CVE-2026-121229 liên quan đến vấn đề hư hại bộ nhớ trong thành phần đồ họa ANGLE trên Android. Lỗ hổng này có thể bị khai thác thông qua một trang HTML được thiết kế đặc biệt, cho phép thực thi mã tùy ý bên ngoài sandbox.

Hai vấn đề khác cũng đáng chú ý là lỗ hổng Use-after-free trong tính năng tải trước trang Prerender (CVE-2026-121035) và lỗi tràn bộ đệm trong thành phần WebGPU Dawn (CVE-2026-121156). Những lỗi này có thể khiến trình duyệt bị sập hoặc tạo điều kiện để kẻ tấn công thực thi mã độc trong những điều kiện khai thác phù hợp.

Việc tồn tại các lỗ hổng liên quan đến bộ nhớ và khả năng thực thi mã từ xa khiến trình duyệt trở thành mục tiêu tiềm ẩn của các cuộc tấn công. Do đó, cập nhật lên phiên bản mới là bước quan trọng để giảm nguy cơ bị khai thác thông qua những điểm yếu đã được Google khắc phục.

Người dùng Chrome cần làm gì để cập nhật?

Thông thường, Google Chrome sẽ tự động tải và cài đặt phiên bản mới khi trình duyệt được đóng rồi mở lại. Tuy nhiên, quá trình này có thể bị trì hoãn nếu người dùng duy trì trình duyệt hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Để chủ động kiểm tra và cài đặt Chrome 157, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Mở trình duyệt Google Chrome trên máy tính.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải, chọn Trợ giúp (Help), sau đó chọn Giới thiệu về Google Chrome (About Google Chrome).

Bước 3: Trình duyệt sẽ tự động kiểm tra phiên bản mới và tiến hành tải xuống nếu có bản cập nhật.

Bước 4: Sau khi hoàn tất, nhấn Khởi động lại (Relaunch) để áp dụng phiên bản mới.

Người dùng cũng nên kiểm tra lại số hiệu phiên bản sau khi khởi động lại trình duyệt để bảo đảm quá trình nâng cấp đã hoàn tất.

Trong bối cảnh các lỗ hổng bảo mật có thể bị lợi dụng để thực thi mã độc từ xa, việc không trì hoãn cập nhật là cách đơn giản để giảm thiểu rủi ro. Người dùng nên chủ động nâng cấp Chrome lên phiên bản mới nhất ngay khi bản cập nhật được cung cấp cho thiết bị.