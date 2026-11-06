Đã qua thời 'kiếm tiền nghìn đô từ video AI'

Khi "rác số" ngập tràn nhưng không ai thèm ngó ngàng

Xuất hiện trong một buổi phân tích sâu về dữ liệu hệ thống, CEO TikTok Shou Zi Chew đã chỉ ra một sự mất cân bằng đáng báo động trên nền tảng. Theo đó, tỷ lệ người dùng sản xuất nội dung hoàn toàn bằng AI đang bùng nổ vượt mức tưởng tượng, nhưng lượng người thực tế dừng lại để xem những thước phim nhân tạo đó lại vô cùng èo uột, chỉ chiếm một con số rất nhỏ với tỷ lệ phần trăm một chữ số.

"Có một sự mất cân bằng giữa tỷ lệ video được tạo ra là do AI sản xuất và số lượng lượt xem cũng như tỷ lệ lượt xem thực tế. Nó đang bị lệch theo hướng có tỷ lệ người tạo nội dung AI lớn hơn nhiều so với tỷ lệ lượt xem của chúng." - CEO TikTok Shou Zi Chew tuyên bố.

CEO TikTok Shou Zi Chew (Ảnh: CNBC)

Hàng triệu tài khoản đang ngày đêm cặm cụi sản xuất ra vô số video tự động, lặp đi lặp lại với hy vọng bắt trúng thuật toán để kiếm tiền nhanh chóng. Thế nhưng, thực tế phũ phàng là các tài khoản này đang chết dần chết mòn với lượng tương tác đếm trên đầu ngón tay. Đằng sau những bức tranh hào nhoáng được vẽ ra bởi các lớp học "kiếm tiền nghìn đô từ video AI" hóa ra chỉ là cái bẫy chiến thuật, biến người học thành nạn nhân cho túi tiền của những kẻ chuyên đi bán khóa học ảo tưởng.

Sức mạnh của thuật toán và khán giả đang từ chối "đồ giả"

Tại sao các đế chế nội dung AI đang sụp đổ hàng loạt? Câu trả lời nằm ở cơ chế vận hành của thuật toán TikTok – một môi trường được ví là cực kỳ dân chủ khi nó hoàn toàn dựa trên hành vi thực tế của con người.

Thuật toán có thể giúp các video AI tiếp cận vài lượt hiển thị đầu tiên, nhưng nó không thể ép người xem phải ở lại nếu nội dung đó thiếu đi sự kết nối cảm xúc. Khán giả hiện đại ngày càng trở nên tinh tế hơn, thông minh hơn và họ hoàn toàn có thể nhận ra những sản phẩm nhân tạo, vô hồn được tạo ra hàng loạt.

CEO TikTok Shou Zi Chew chi rẻ rằng: "Vì lượng người xem cũng được vận hành bởi thuật toán đề xuất AI, nên đó là một trải nghiệm rất mang tính dân chủ. Nó thực sự cho mọi người thấy những gì họ muốn xem."

Số lượng video do AI sản xuất đang vượt xa lượng khán giả thực tế (Ảnh: CNBC)

Thực tế tiêu dùng trên nền tảng cho thấy một làn sóng phản kháng ngầm. Người dùng vẫn khao khát tính chân thực. Họ muốn nhìn thấy gương mặt thật, nghe giọng nói thật, chứng kiến những cảm xúc thô ráp và cả những khuyết điểm rất đời thường của con người, chứ không phải là một "thế giới nhựa" lặp lại nhàm chán từ các mô hình ngôn ngữ lớn.

"Khi họ xem một video AI và bạn biết đấy, nó hiển nhiên là không có thật, hiển nhiên là tạo ra một cách nhân tạo, tôi nghĩ vẫn có một chút sự bài xích nhất định về mặt tiêu dùng. Mọi người vẫn muốn xem những thứ rất thật, rất chân thực. Vì vậy, tôi đồng ý rằng sự sáng tạo của con người sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng." - CEO TikTok Shou Zi Chew cho biết thêm.

Khi cá nhân chân thực là "máy in tiền" duy nhất

Việc Chủ tịch TikTok công khai vạch trần sự chênh lệch giữa cung và cầu của nội dung AI chính là hồi chuông thức tỉnh cho cộng đồng sáng tạo. Kỷ nguyên dùng công cụ tự động để spam video vô tận nhằm hốt bạc từ lượt xem đã chính thức đi đến hồi kết.

Khi màn hình điện thoại tràn ngập những khuôn mặt giả tạo và nội dung rập khuôn, giá trị của một con người thực sự xuất hiện trước ống kính, nói những câu chuyện mang dấu ấn cá nhân táo bạo bỗng trở thành thứ tài sản quý hiếm nhất. Sức hút của các Personal IP (Thương hiệu cá nhân) gắn liền với nhân cách thực, trải nghiệm thực đang đánh bại hoàn toàn mọi cỗ máy tự động hóa.

Bài toán đặt ra lúc này không phải là bạn dùng công cụ nào để tạo ra hàng nghìn video mỗi ngày, mà là tài khoản của bạn đang đóng góp giá trị gì cho cộng đồng, hay chỉ đơn thuần thải ra môi trường kỹ thuật số những rác điện tử không có linh hồn./



