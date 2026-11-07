Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Google triệt phá mạng lưới hơn 1,3 triệu thiết bị Android bị cài sẵn mã độc từ nhà sản xuất

| | Kinh tế số

Nhiều người mua đầu thu truyền hình Android để xem phim, nhưng thiết bị lại âm thầm bị người khác điều khiển và lợi dụng đường truyền Internet. Theo Google, mã độc đã được đưa vào phần mềm của thiết bị từ phía nhà sản xuất.

Trong báo cáo công bố ngày 02/11/2026, nhóm nghiên cứu an ninh mạng của Google cho biết đã phối hợp với các đối tác triệt phá mạng lưới XCPE trong tuần trước đó. Mạng lưới này gồm hơn 1,3 triệu thiết bị nhiễm mã độc, chủ yếu là đầu thu truyền hình chạy Android. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cùng các doanh nghiệp bảo mật như TrendAI, HUMAN Security, Lumen, Plume và Synthient tham gia phân tích, ngăn chặn hoạt động của hệ thống.

Một tập hợp thiết bị bị chiếm quyền và điều khiển từ xa như vậy được gọi là botnet. Trong vụ việc này, người mua vẫn có thể dùng thiết bị để xem nội dung như bình thường, trong khi kẻ vận hành âm thầm khai thác nó cho những mục đích khác. Vì hoạt động diễn ra phía sau màn hình, người dùng khó nhận biết mình đã trở thành một phần của mạng lưới.

Google triệt phá mạng lưới hơn 1,3 triệu thiết bị Android bị cài sẵn mã độc từ nhà sản xuất- Ảnh 1.

Nguồn ảnh: Syed Hussaini/Unsplash

Theo đánh giá của Google, Videostrong Technology, doanh nghiệp sản xuất thiết bị có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc, đã chủ ý phát triển, cài đặt và vận hành XCPE để kiếm tiền. Mã độc nằm trong phần mềm hệ thống, tức lớp phần mềm điều khiển các chức năng cơ bản của thiết bị. Điều này khác với trường hợp người sử dụng tự tải nhầm một ứng dụng độc hại sau khi mua máy.

Điểm đáng chú ý là Videostrong từng nằm trong mạng lưới đối tác phần cứng của Google. Các thiết bị do một nhà sản xuất cung cấp còn có thể được đơn vị khác mua lại, gắn thương hiệu riêng rồi đưa ra thị trường. Vì vậy, mã độc có thể xuất hiện dưới nhiều nhãn hàng, khiến người mua khó xác định nguồn gốc chỉ bằng tên ghi trên vỏ hộp. Ngoài đầu thu truyền hình, báo cáo còn ghi nhận các loại thiết bị Android khác bị ảnh hưởng, như máy karaoke và thiết bị phục vụ khám chữa bệnh từ xa.

XCPE hoạt động như một lối vào bí mật, cho phép bên ngoài cài thêm phần mềm mà chủ thiết bị không hay biết. Từ đó, các bên liên quan có thể lợi dụng thiết bị để gian lận quảng cáo hoặc dùng đường truyền Internet của gia đình làm điểm trung chuyển cho hoạt động trên mạng.

Chẳng hạn, thay vì truy cập trực tiếp từ hệ thống của mình, một bên thứ ba có thể đưa dữ liệu đi qua thiết bị trong nhà nạn nhân. Bên nhận sẽ nhìn thấy kết nối từ đường truyền của hộ gia đình, khiến việc lần tìm nguồn phát ban đầu khó hơn. Cách dùng kết nối nhà dân làm trạm trung chuyển này thường được gọi là “proxy dân cư”.

Với gian lận quảng cáo, phần mềm độc hại có thể tạo ra lượt xem hoặc tương tác giả để thu lợi, trong khi người sở hữu thiết bị không thực sự xem hay bấm vào quảng cáo đó. Như vậy, chiếc đầu thu không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí mà còn bị biến thành công cụ kiếm tiền cho người khác, sử dụng chính tài nguyên và kết nối Internet của chủ máy.

Google đã thực hiện các biện pháp pháp lý để vô hiệu hóa tên miền và máy chủ điều khiển mạng lưới. Hãng đồng thời chấm dứt quan hệ với Videostrong, cấm doanh nghiệp này sản xuất thiết bị Android được chứng nhận hoặc cung cấp phần mềm cho các nhà cung cấp được chứng nhận khác. Google cũng cho biết đang cải thiện quy trình kiểm tra phần mềm hệ thống để hạn chế sự việc tương tự.

Việc cắt đứt máy chủ điều khiển làm gián đoạn hoạt động của mạng lưới, nhưng không đồng nghĩa mọi thiết bị đã được làm sạch. Google lưu ý hệ sinh thái mã độc vẫn liên tục thay đổi, nên cần tiếp tục theo dõi và xử lý các hạ tầng liên quan.

Theo Vân Anh

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
Google

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an có thông báo quan trọng đối với tất cả người đang lắp camera

Công an có thông báo quan trọng đối với tất cả người đang lắp camera Nổi bật

Vì sao CAPTCHA thường bắt người dùng tìm đèn giao thông, vạch kẻ đường?

Vì sao CAPTCHA thường bắt người dùng tìm đèn giao thông, vạch kẻ đường? Nổi bật

Từng hợp tác với Vingroup, lãnh đạo Tập đoàn công nghệ Pháp hiến kế giúp Việt Nam mở ra bước ngoặt mới cho ngành sản xuất

Từng hợp tác với Vingroup, lãnh đạo Tập đoàn công nghệ Pháp hiến kế giúp Việt Nam mở ra bước ngoặt mới cho ngành sản xuất

07:18 , 07/11/2026
Đường dây quay lén ở Trung Quốc: Ước tính 140.000 phụ nữ là nạn nhân, video trẻ vị thành niên có giá cao gấp 5-10 lần

Đường dây quay lén ở Trung Quốc: Ước tính 140.000 phụ nữ là nạn nhân, video trẻ vị thành niên có giá cao gấp 5-10 lần

18:36 , 06/11/2026
Đã qua thời 'kiếm tiền nghìn đô từ video AI'

Đã qua thời 'kiếm tiền nghìn đô từ video AI'

16:50 , 06/11/2026
Bất chấp cạnh tranh gay gắt, Grab dự kiến doanh thu tới 4,2 tỷ USD trong năm 2026

Bất chấp cạnh tranh gay gắt, Grab dự kiến doanh thu tới 4,2 tỷ USD trong năm 2026

16:15 , 06/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên