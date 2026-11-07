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CSGT phát hiện nhiều xe đi tốc độ cao không giữ khoảng cách trên cao tốc

| | Kinh tế số

Qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình - Thanh Hóa, CSGT đã phát hiện nhiều trường hợp phương tiện lưu thông với tốc độ cao nhưng không duy trì khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Ngày 7/11, Cục CSGT thông tin, qua hệ thống camera giám sát giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình - Thanh Hóa, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục CSGT đã phát hiện nhiều trường hợp phương tiện lưu thông với tốc độ cao nhưng không duy trì khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Hình ảnh phương tiện chạy tốc độ cao không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước. Ảnh: Cục CSGT

Theo Cục CSGT, hình ảnh ghi nhận cho thấy, nhiều phương tiện ô tô con, xe khách, xe tải di chuyển nối đuôi nhau mặc dù đường thoáng, khoảng cách giữa các xe không bảo đảm an toàn so với tốc độ đang lưu thông.

Đáng chú ý, tình trạng này diễn ra khá phổ biến, thể hiện sự chủ quan, thiếu ý thức phòng ngừa tai nạn của một bộ phận người điều khiển phương tiện.

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định về khoảng cách an toàn giữa hai xe theo tốc độ lưu hành.

Không bám đuôi, không chạy quá gần xe phía trước, không chủ quan cho rằng mình có thể phanh và xử lý kịp thời trong mọi tình huống. Chủ động giảm tốc độ và tăng khoảng cách an toàn khi trời mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế hoặc mật độ phương tiện đông.

Luôn quan sát diễn biến giao thông phía trước, tập trung điều khiển phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống bất ngờ. Không vì tâm lý vội vàng, muốn đi nhanh hơn mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Theo Thanh Hà

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