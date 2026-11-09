Apple bảo có hơn 100.000 ứng dụng được tối ưu cho iPhone Duo, ấy thế mà Google vẫn... "làm ngơ"

Ngày 6/11, hai tuần sau khi iPhone Duo bán ra, Apple cho biết đã có "hơn 100.000" ứng dụng được dựng cho máy gập này trên App Store, và mỗi ngày có thêm hàng nghìn ứng dụng. Bà Susan Prescott, phó chủ tịch phụ trách quan hệ nhà phát triển của Apple, nói các nhà phát triển đón nhận nhanh hơn dự đoán, và riêng trong tháng qua hàng nghìn người đã dự hội thảo về Duo ở 19 thành phố.

Một ứng dụng chạy tối ưu ở màn hình phụ của iPhone Duo

Con số này được đếm theo một tiêu chí khá hẹp. Trang MacRumors đã hỏi và Apple xác nhận rằng 100.000 là số ứng dụng được dựng bằng bộ công cụ lập trình (SDK) iOS 27.1 trở lên. Những ứng dụng này lấp đầy toàn bộ chiều rộng của cả màn hình trong lẫn màn hình ngoài và đưa các nút điều khiển dọc vào thanh trạng thái. Ứng dụng dựng bằng bộ công cụ iOS 27 cũng giãn gần hết màn hình trong, nhưng tránh thanh trạng thái ở mép phải. Còn ứng dụng dựng bằng iOS 26 trở xuống vẫn chạy được, nhưng nằm giữa màn hình trong, hai bên là những dải đen lớn.

Nói cách khác, con số đo ứng dụng đã được cập nhật theo bộ công cụ mới, không nói ứng dụng có được thiết kế riêng cho hai màn hình hay các tư thế gập khác nhau. Apple cho biết ứng dụng dùng thành phần giao diện chuẩn của hãng tự thích nghi với từng màn hình, còn muốn tối ưu cho các bố cục và tư thế khác nhau thì nhà phát triển dùng thêm các API mới.

Để nhận biết, trang ứng dụng trên App Store ngay trên máy có nhãn "Made for iPhone Duo" với những ứng dụng đã tối ưu.

Apple nêu một số ví dụ vừa được cập nhật, gồm các ứng dụng Excel, OneNote, PowerPoint và Word của Microsoft, cùng Etsy, Goodnotes, Halide Mark III, NBA, NHL và Zoom. Nhiều ứng dụng đã tối ưu từ trước, trong đó có Netflix, Instagram, WhatsApp, YouTube, Amazon Prime Video, Fantastical và Flighty.

Mặt khác, MacRumors liệt kê 37 ứng dụng chưa tối ưu làm ví dụ, và chính trang này nói danh sách chỉ là một phần. Trong đó có Google Docs, Sheets và Slides, Microsoft Teams, Microsoft Authenticator, PayPal, Doulingo... hay cả Zalo hiện cũng chưa được tối ưu. Ứng dụng Apple Store của chính Apple cũng nằm trong danh sách này.

Loạt ứng dụng của Google như Google Docs, Sheets, Drive... đều chưa được tối ưu cho iPhone Duo

Hay thậm chí tới chính ứng dụng Apple Store của Apple cũng không hề tối ưu cho iPhone Duo dù chiếc máy này đã ra mắt phải được nửa tháng

Các ví dụ này chủ yếu là ứng dụng phổ biến ở Mỹ. Người dùng muốn biết một ứng dụng cụ thể có chạy đủ màn hình không có thể xem trang ứng dụng trên App Store có nhãn "Made for iPhone Duo" hay chưa, hoặc mở ứng dụng ở màn hình trong và xem có dải đen hai bên. Nếu có dải đen, ứng dụng rất có thể được dựng bằng bộ công cụ cũ.

Tại Việt Nam, iPhone Duo có hàng từ 23/10 với giá khởi điểm 64.999.000 đồng. Apple cho biết tốc độ cập nhật ứng dụng sẽ còn tăng, nhưng chưa nêu ngày các ứng dụng lớn còn lại sẽ tối ưu xong.