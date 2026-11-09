Tuyên án 14 đối tượng vận hành website bóng đá lậu

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Tòa án Nhân dân TP Bắc Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” quy định tại Khoản 2, Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, cuối năm 2025, Bùi Bá Hiến, người quản lý, điều hành Công ty S24, chỉ đạo nhân viên và thuê cộng tác viên xây dựng, vận hành website “Bún Chả TV”. Nền tảng này phát sóng trực tiếp trái phép nhiều trận đấu thể thao, đặc biệt là các giải bóng đá lớn, trong đó có giải Ngoại hạng Anh nhằm thu hút người xem và kiếm tiền từ quảng cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Tại phiên tòa, cả 14 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và hợp tác với cơ quan tố tụng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Đặng Thế Anh, Đinh Thọ Bình, Nguyễn Thế Anh và Bùi Tiến Dũng 12 tháng tù.

Nguyễn Anh Đoàn, Mai Nguyễn Nhật Minh, Trương Đình Lộc, Lê Xuân Sơn và Vi Quang Thiện cùng lĩnh 10 tháng tù.

Vũ Ngọc Phát và Hoàng Thụy Thúy Hằng bị phạt 8 tháng tù.

Ba bị cáo Nguyễn Hoàng Nam, Lê Văn Tuyên và Khiếu Hoàng Anh cùng bị phạt 10 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Liên quan vụ việc này, ông Stefan Sergot, Giám đốc Pháp lý và Thực thi Pháp luật của Giải Ngoại hạng Anh đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng và bản án nghiêm minh dành cho các đối tượng.

"Mức án tù giam cùng các khoản tiền phạt được đưa ra là thông điệp răn đe đanh thép gửi tới những đối tượng đang vận hành và kiếm lời từ các dịch vụ phát sóng lậu. Việc Bún Chả TV lồng ghép các quảng cáo cờ bạc phi pháp song song với dịch vụ phát sóng chui cũng phơi bày bản chất tội phạm rộng lớn đằng sau các trang web vi phạm bản quyền. Triệt phá các đường dây này là yếu tố quan trọng để bảo vệ bản quyền giải đấu, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng trước các nguy cơ tiềm ẩn như mã độc, lừa đảo trực tuyến và nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân", ông Stefan Sergot cho biết.

Giải Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác và cơ quan chức năng để phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm bản quyền và đưa những đối tượng vi phạm ra trước pháp luật.