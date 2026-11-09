Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hong Kong (Trung Quốc) bổ sung nhận diện khuôn mặt vào hệ thống camera an ninh

| | Kinh tế số

Hong Kong (Trung Quốc) bổ sung nhận diện khuôn mặt vào hệ thống camera an ninh

VTV.vn - Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) sẽ bổ sung công nghệ nhận diện khuôn mặt vào hệ thống camera giám sát SmartView ngay trong tháng 11 này.

Việc bổ sung nhận diện khuôn mặt vào hệ thống camera an ninh nói trên nhằm hỗ trợ truy tìm các đối tượng truy nã và người mất tích.

Hong Kong (Trung Quốc) bổ sung nhận diện khuôn mặt vào hệ thống camera an ninh- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2025, SmartView hiện có hơn 10.000 camera trên khắp Hong Kong (Trung Quốc). Hệ thống camera an ninh này đã hỗ trợ cảnh sát phá hơn 2.000 vụ án từ giết người đến phóng hỏa, đồng thời góp phần bắt giữ gần 3.000 người.

Hong Kong (Trung Quốc) bổ sung nhận diện khuôn mặt vào hệ thống camera an ninh- Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, hệ thống camera an ninh SmartView đã có chức năng nhận diện phương tiện giao thông. Với tính năng nhận diện khuôn mặt sắp được triển khai, cảnh sát có thể nhập các đặc điểm nhận dạng riêng của đối tượng cần tìm để xác định những camera từng ghi lại hình ảnh người này.

Theo Ban Thời sự

VTV Online

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuyên án 14 đối tượng vận hành website bóng đá lậu

Tuyên án 14 đối tượng vận hành website bóng đá lậu Nổi bật

Việt Nam bất ngờ "đảo lộn vị thế" ở Đông Nam Á với cột mốc 49 tỷ USD: Vươn lên dẫn đầu khu vực, ngang hàng Malaysia

Việt Nam bất ngờ "đảo lộn vị thế" ở Đông Nam Á với cột mốc 49 tỷ USD: Vươn lên dẫn đầu khu vực, ngang hàng Malaysia Nổi bật

CEO NVIDIA Jensen Huang thừa nhận ngoại tình, gửi lời xin lỗi đến vợ và các con

CEO NVIDIA Jensen Huang thừa nhận ngoại tình, gửi lời xin lỗi đến vợ và các con

08:55 , 09/11/2026
Apple bảo có hơn 100.000 ứng dụng được tối ưu cho iPhone Duo, ấy thế mà Google vẫn... "làm ngơ"

Apple bảo có hơn 100.000 ứng dụng được tối ưu cho iPhone Duo, ấy thế mà Google vẫn... "làm ngơ"

07:56 , 09/11/2026
Thủ phạm khiến iPhone Duo bị nứt màn hình lộ diện?

Thủ phạm khiến iPhone Duo bị nứt màn hình lộ diện?

07:05 , 09/11/2026
Cảnh báo 'nóng' từ Công an đến toàn bộ người dân đang có tài khoản VNeID mức độ 2

Cảnh báo 'nóng' từ Công an đến toàn bộ người dân đang có tài khoản VNeID mức độ 2

00:01 , 09/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên