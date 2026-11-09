Hong Kong (Trung Quốc) bổ sung nhận diện khuôn mặt vào hệ thống camera an ninh

Việc bổ sung nhận diện khuôn mặt vào hệ thống camera an ninh nói trên nhằm hỗ trợ truy tìm các đối tượng truy nã và người mất tích.

(Ảnh chụp màn hình)

Được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2025, SmartView hiện có hơn 10.000 camera trên khắp Hong Kong (Trung Quốc). Hệ thống camera an ninh này đã hỗ trợ cảnh sát phá hơn 2.000 vụ án từ giết người đến phóng hỏa, đồng thời góp phần bắt giữ gần 3.000 người.

(Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, hệ thống camera an ninh SmartView đã có chức năng nhận diện phương tiện giao thông. Với tính năng nhận diện khuôn mặt sắp được triển khai, cảnh sát có thể nhập các đặc điểm nhận dạng riêng của đối tượng cần tìm để xác định những camera từng ghi lại hình ảnh người này.