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CEO Jensen Huang ngoại tình với nữ doanh nhân Trung Quốc, Nvidia điều tra khẩn

| | Thị trường

Nvidia mở cuộc điều tra đối với CEO Jensen Huang về những vấn đề liên quan đến tình báo nước ngoài, sau hàng loạt thông tin ngoại tình xuất hiện.

Ngày 8/11, Nvidia cho biết đang tiến hành điều tra những cáo buộc cho rằng Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang trở thành mục tiêu của chiến dịch tình báo nước ngoài. Trước đó, một báo cáo truyền thông tiết lộ ông có mối quan hệ thân thiết với một nữ doanh nhân Trung Quốc, người bị cáo buộc cung cấp thông tin cho Bắc Kinh.

Trong thông điệp gửi tới nhân viên, ông Huang thừa nhận không chung thủy với vợ và khẳng định bản thân phải “hoàn toàn chịu trách nhiệm” về hành động của mình. Trong khi đó, Nvidia tuyên bố CEO vẫn cam kết tiếp tục điều hành công ty và không có sự gián đoạn nào trong hoạt động lãnh đạo.

CEO Jensen Huang. (Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 10, tờ New York Times đưa tin ông Huang có quan hệ với Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore. Đơn vị chuyên mua chip AI của Nvidia này đang bị giới chức Mỹ giám sát do nghi ngờ hỗ trợ Bắc Kinh tiếp cận chip AI tiên tiến vốn bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc.

Jensen Huang và Alice Huang từng chụp ảnh với nhau tại một quán bar ở Đài Bắc năm 2024. Cũng thời gian, Megaspeed bắt đầu triển khai thương vụ mua chip AI tiên tiến trị giá hàng tỷ USD.

Theo nhiều nguồn tin, Alice Huang nói tiếng Anh tốt, có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành AI, trong đó có Jensen Huang, và các nhà lãnh đạo của nhà sản xuất máy tính Gigabyte. Bà từng tham dự hội nghị chuyên ngành và bữa tối riêng dành cho giới lãnh đạo doanh nghiệp.

Jensen Huang (áo đen) xuất hiện cùng Alice Huang tại một nhà hàng.

CEO Nvidia Jensen Huang và Alice Huang.

Sau những thông tin ngoại tình của ông Huang, cơ quan chức năng Mỹ cũng quyết định tăng cường giám sát công ty Megaspeed, do nghi ngờ doanh nghiệp này hỗ trợ Bắc Kinh tiếp cận những dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến vốn bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc.

“Nvidia đang tiến hành cuộc điều tra độc lập thông qua hội đồng quản trị sau những thông tin cho rằng CEO Jensen Huang trở thành mục tiêu của chiến dịch tình báo nước ngoài. Một ủy ban gồm thành viên hội đồng quản trị độc lập với sự hỗ trợ của luật sư bên ngoài sẽ chịu trách nhiệm giám sát quá trình điều tra”, Nvidia thông báo.

Trong thông báo cùng ngày, Nvidia nhấn mạnh hội đồng quản trị hiện không có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật của công ty bị xâm phạm. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn sẽ xem xét toàn bộ những thông tin hiện có. Thông báo cũng cho biết ông Huang hoàn toàn ủng hộ quá trình rà soát và cam kết hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từ chối đưa ra bình luận về ông Huang khi được phóng viên đề cập đến vấn đề này. Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Nvidia đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn khi nhiều nhà đầu tư dần rút vốn do lo ngại về tính bền vững của thị trường trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà hãng chip này hiện giữ vị thế dẫn đầu.

Trong khi Tổng thống Donald Trump vẫn tin tưởng “ông Huang là người tốt”.

Trước đó, Trung Quốc bác cáo buộc CEO Nvidia Jensen Huang là mục tiêu của một hoạt động tình báo do Bắc Kinh đứng sau.

Theo Kông Anh/VTC News

VTC News

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