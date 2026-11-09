Huy động công nghệ mới từ Nhật Bản cùng ‘quái vật sắt’ đào hầm, xây tuyến đường sắt tốc độ cao chiều dài bằng 1/3 tuyến Bắc - Nam: Tốc độ 320km/h, có 7km đi dưới nước

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Dự án đường sắt cao tốc Mumbai-Ahmedabad (MAHSR) được xác định là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Ấn Độ. Với chiều dài 508 km, tuyến đường kết nối Mumbai, thuộc bang Maharashtra, với Ahmedabad, thuộc bang Gujarat, đồng thời đi qua lãnh thổ Dadra và Nagar Haveli.

Theo Tổng công ty Đường sắt Cao tốc Quốc gia Ấn Độ (NHSRCL), tuyến đường được thiết kế cho tàu chạy với tốc độ tối đa 320 km/h. Với phương án khai thác hạn chế điểm dừng, thời gian di chuyển giữa Mumbai và Ahmedabad dự kiến còn khoảng 2 giờ 7 phút.

Dự án có 12 nhà ga, gồm Mumbai, Thane, Virar, Boisar, Vapi, Bilimora, Surat, Bharuch, Vadodara, Anand, Ahmedabad và Sabarmati. Các nhà ga được bố trí nhằm kết nối những đô thị lớn, trung tâm công nghiệp và các khu vực kinh tế quan trọng dọc hành lang.

Đường hầm dài 21 km, có 7 km đi dưới nước

Một trong những hạng mục kỹ thuật đáng chú ý nhất của dự án là đường hầm dài 21 km, kết nối khu vực BKC với Shilphata, thuộc bang Maharashtra. Trong đó, khoảng 7 km đường hầm nằm dưới lạch Thane. Theo NHSRCL, đây sẽ là đường hầm đường sắt dưới nước đầu tiên tại Ấn Độ.

Công trình được xây dựng bằng hai phương pháp chính, gồm Phương pháp đào hầm kiểu Áo mới (NATM) và sử dụng máy khoan hầm (TBM). Đường hầm có thiết kế ống đơn, đường kính 13,1 m, đủ không gian bố trí hai đường ray.

Theo thông tin do Chính phủ Ấn Độ công bố vào tháng 2/2026, công tác xây dựng đường hầm dưới nước đã được triển khai. Trong đó, 4,8 km đoạn giữa Ghansoli và Shilphata đã hoàn thành.

Ngoài đường hầm, khoảng 90% chiều dài toàn tuyến sẽ được xây dựng trên cao, chủ yếu bằng phương pháp lao lắp toàn nhịp (Full Span Launching Method). Đây là kỹ thuật lần đầu được áp dụng tại Ấn Độ và được NHSRCL đánh giá có thể đẩy nhanh tiến độ thi công lên tới 10 lần so với phương pháp xây dựng cầu cạn phân đoạn thông thường.

Toàn tuyến còn có 28 cầu thép bắc qua đường cao tốc, kênh đào, sông và đường sắt; 25 cây cầu vượt sông cùng 8 đường hầm xuyên núi. Trong số các đường hầm xuyên núi, 7 công trình nằm tại Palghar, bang Maharashtra và một công trình tại Valsad, bang Gujarat.

Dự án 17 tỷ USD, Nhật Bản tài trợ phần lớn vốn

Theo NHSRCL, tổng mức đầu tư ước tính của dự án là 1.080 tỷ rupee Ấn Độ (INR), tương đương khoảng 17 tỷ USD, chưa bao gồm thuế.

Khoảng 81% tổng vốn được tài trợ bởi Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), theo chương trình hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Phần vốn còn lại do phía Ấn Độ đảm nhận, với sự tham gia của chính phủ trung ương và chính quyền hai bang Maharashtra, Gujarat.

Về công nghệ, dự án sử dụng hệ thống đường sắt cao tốc Shinkansen của Nhật Bản làm nền tảng, bao gồm các tiêu chuẩn về đường ray, an toàn, hệ thống điện, bảo trì và vận hành. Các tiêu chuẩn này được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện khí hậu và khai thác tại Ấn Độ.

Bên cạnh việc tiếp nhận công nghệ, Ấn Độ cũng hướng tới tăng tỷ lệ sản xuất trong nước đối với các hệ thống và linh kiện đường sắt cao tốc, qua đó giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Tiến độ xây dựng hàng trăm km cầu cạn, hoàn thành nền móng 8 nhà ga

Theo số liệu được Cục Thông tin Báo chí Ấn Độ công bố vào tháng 2/2026, tại bang Gujarat, công tác xây dựng móng và trụ cầu đã đạt chiều dài 352 km. Khối lượng đổ bê tông dầm đạt 342 km, trong khi chiều dài dầm đã được lắp đặt là 331 km.

Nền móng của 8 nhà ga gồm Vapi, Bilimora, Surat, Bharuch, Anand, Vadodara, Ahmedabad và Sabarmati đã hoàn thành. Tại bang Maharashtra, công tác xây dựng nền móng đang được triển khai ở các ga Thane, Virar và Boisar, trong khi việc đào móng ga BKC gần hoàn tất.

Dự án cũng đã hoàn thành 17 cây cầu vượt sông, bên cạnh nhiều công trình cầu khác đang được thi công hoặc hoàn thiện.

Không chỉ phục vụ vận tải hành khách, các nhà ga của tuyến đường sắt cao tốc còn được quy hoạch thành những đầu mối giao thông tích hợp với tàu điện ngầm, xe buýt, taxi và các phương tiện vận tải khác.