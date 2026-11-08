FPT Polytechnic vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026, khép lại ngày hội 10 năm Liên Quân Mobile

Ngày 7/11, sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành điểm hẹn của cộng đồng esports Việt Nam khi Vòng Chung kết Đấu Trường Danh Vọng (ĐTDV) Mùa Đông 2026 chính thức diễn ra. Sự kiện thu hút hơn 11.000 khán giả, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm Liên Quân Mobile có mặt tại Việt Nam.

Không chỉ là cuộc tranh tài tìm ra nhà vô địch mùa giải, chương trình còn được tổ chức như một ngày hội kết hợp thi đấu esports, âm nhạc và các hoạt động giao lưu cộng đồng. Ba đội tuyển BOOM Esports, Saigon Phantom và FPT Polytechnic là những cái tên góp mặt trong ngày thi đấu quan trọng nhất mùa giải.

Tân binh BOOM Esports tạo bất ngờ trước Saigon Phantom

Một trong những diễn biến đáng chú ý của vòng chung kết là cuộc đối đầu giữa BOOM Esports và Saigon Phantom tại chung kết nhánh dưới, nhằm tìm ra đội tuyển giành quyền bước vào trận tranh chức vô địch.

Dù là tân binh của Đấu Trường Danh Vọng, BOOM Esports đã thể hiện phong độ đáng chú ý trước đối thủ giàu thành tích Saigon Phantom. Đội tuyển này liên tục tạo lợi thế nhờ những lựa chọn chiến thuật hợp lý và khả năng phối hợp trong giao tranh.

Saigon Phantom, đội tuyển từng 10 lần vô địch ĐTDV, cũng cho thấy bản lĩnh khi có thời điểm rút ngắn cách biệt và nuôi hy vọng lội ngược dòng. Tuy nhiên, BOOM Esports đã duy trì được sự ổn định ở những thời khắc quyết định, khép lại trận đấu với chiến thắng 4-2 để giành tấm vé vào chung kết tổng.

Kết quả này tạo nên một trong những bất ngờ đáng chú ý của mùa giải, khi một đội tuyển lần đầu góp mặt tại đấu trường chuyên nghiệp tiến thẳng đến trận đấu cuối cùng.

FPT Polytechnic đăng quang sau trận chung kết 6 ván

Ở trận chung kết tổng, BOOM Esports tiếp tục khởi đầu đầy hưng phấn khi nhanh chóng áp đặt thế trận và giành chiến thắng ở ván đầu tiên. Tuy nhiên, FPT Polytechnic không mất nhiều thời gian để điều chỉnh chiến thuật, tận dụng lợi thế từ các mục tiêu trên bản đồ để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Hai đội liên tục tạo ra những màn giằng co về thế trận. BOOM Esports có thêm một lần vượt lên nhờ khả năng tổ chức giao tranh và tạo điều kiện cho chủ lực DucTiep phát huy sức mạnh. Trong khi đó, FPT Polytechnic cho thấy khả năng thích ứng khi các vị trí trong đội hình phối hợp hiệu quả hơn qua từng ván đấu.

Bước ngoặt đến ở những ván đấu cuối, khi FPT Polytechnic kiểm soát tốt nhịp độ và giành lợi thế trong các tình huống giao tranh tổng. Đáng chú ý, tuyển thủ VIT với quân bài Maloch đã có những pha xử lý quyết định, góp phần định đoạt trận đấu.

Chung cuộc, FPT Polytechnic giành chiến thắng 4-2, chính thức trở thành nhà vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026. Tuyển thủ VIT cũng được trao danh hiệu FMVP (tuyển thủ xuất sắc nhất trận chung kết) nhờ màn trình diễn nổi bật, đặc biệt trong những thời điểm quyết định.

Dù không thể giành chức vô địch, BOOM Esports vẫn khép lại mùa giải đầu tiên tại đấu trường chuyên nghiệp với thành tích đáng chú ý khi tiến đến trận chung kết tổng.

Ngày hội esports kết hợp âm nhạc và trải nghiệm cộng đồng

Bên cạnh các trận đấu, dấu mốc 10 năm Liên Quân Mobile được thể hiện qua nhiều hoạt động trải nghiệm tại sân vận động Mỹ Đình.

Một trong những điểm nhấn là không gian Hall of Fame - Đại sảnh Kỷ nguyên Danh vọng Esports, lần đầu tiên được giới thiệu, trưng bày hệ thống cúp vô địch qua các mùa giải và tôn vinh những đội tuyển đã góp phần tạo nên lịch sử của Đấu Trường Danh Vọng.

Sự kiện còn tái hiện thế giới Liên Quân Mobile bằng ba mô hình linh thú khổng lồ cùng bức tượng Arthur cao 20 m đặt tại khu vực sân khấu chính. Người hâm mộ có cơ hội tham gia các hoạt động check-in, trò chơi, nhận quà và giao lưu trực tiếp với tuyển thủ của ba đội BOOM Esports, Saigon Phantom và FPT Polytechnic.

Các màn trình diễn âm nhạc cũng góp phần tạo nên không khí lễ hội. GDucky và Tez xuất hiện trong phần biểu diễn mở màn, trong khi BigDaddy, Thái VG, Lâm Bảo Ngọc và Lil Wuyn cùng mang đến tiết mục đặc biệt mang tên "Kỷ nguyên Danh vọng", được dàn dựng riêng cho dịp kỷ niệm 10 năm.

Đáng chú ý, chương trình Showmatch Legends quy tụ những tuyển thủ từng ghi dấu ấn trong lịch sử Liên Quân Mobile như Bâng, ADC, Elly và QuangHai. Đây là dịp để các gương mặt từng gắn bó với giải đấu tái xuất, giao lưu và gặp lại cộng đồng người hâm mộ.

Với hơn 11.000 khán giả tham dự, Vòng Chung kết ĐTDV Mùa Đông 2026 không chỉ khép lại một mùa giải mà còn trở thành dịp nhìn lại chặng đường 10 năm phát triển của Liên Quân Mobile tại Việt Nam. Chức vô địch của FPT Polytechnic cũng mở ra một chương mới cho giải đấu, nơi những đội tuyển mới có cơ hội vươn lên và tạo dấu ấn bên cạnh các thế lực giàu truyền thống.